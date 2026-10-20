Италия изпраща 500 войници в Милано след размириците през уикенда

Италия ще разположи 500 войници в Милано до края на годината, за да подпомогнат полицията след грабежите и сблъсъците, избухнали в града през миналия уикенд. Това обяви италианската министър-председателка Джорджа Мелони, цитирана от Франс прес (АФП), предава БТА.
На заседание на правителството са били одобрени и нови мерки за засилване на отговорността при прояви на насилие. Те предвиждат улесняване на задържането на непълнолетни, налагане на глоби на родителите им при нанесени щети, както и въвеждане на престъпление, свързано с участие в насилие по време на демонстрации.
„Демонстрациите са право, но разграбването на градовете ни не е“, заяви Мелони във видеоклип, публикуван в социалната мрежа Екс.
По думите на премиера при безредиците са били ранени близо 200 полицаи, а задържаните са 330 души. Половината от тях са с „чуждестранен произход“ - определение, което в случая включва както хора, родени извън Италия, така и родени в страната с родители, родени в чужбина.
Правителството е взело решение и за налагане на глоби на родители, чиито деца са причинили щети по време на протестите.
Същевременно кабинетът не е одобрил предоставянето на полицейски правомощия на военнослужещите. Според италиански медии тази идея е срещнала съпротива от страна на президента Серджо Матарела, смятан за уважавана умерена фигура в италианския политически живот.
През миналия уикенд Милано, икономическата столица на Италия, стана сцена на грабежи и сблъсъци между демонстранти и полицията. Напрежението доведе и до затварянето на магазини на някои луксозни търговски марки, отбелязва АФП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 деградация
22:56 20.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 НАТО сутринта окупира Париж
22:58 20.10.2026
5 Пич
Надявам се предвиденото от мен все пак да не се случи!
22:58 20.10.2026
6 Мелони има топки за разлика от
Коментиран от #12, #17
22:58 20.10.2026
7 🦉🦉🦉🦉
22:59 20.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Робот
23:00 20.10.2026
10 Kaлпазанин
23:00 20.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 🦉🦉🦉🦉
До коментар #6 от "Мелони има топки за разлика от":Пак четеш като дявола Евангелието ❗
Жената "с топки" казА, че виновни за размириците основни са
"Граждани с чуждестранен произход" ❗
Коментиран от #25
23:01 20.10.2026
13 РЕАЛИСТ
23:02 20.10.2026
14 Туто матуто бене
23:04 20.10.2026
15 Абе
23:04 20.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Пенг Робинсън
23:14 20.10.2026
19 мдаа
23:16 20.10.2026
20 Така ли я мислят
23:19 20.10.2026
21 Винаги Джорджия Мелони
23:23 20.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хахаха!🎺🥳😀
23:33 20.10.2026
24 Ще стопят всички спестявания на хората
23:36 20.10.2026
25 Соваж бейби
До коментар #12 от "🦉🦉🦉🦉":Не съм гледала кадри от Италия защото не са излъчвали само споменават ,ако са от гостите на Меркел жената е права армията да излиза и да пази народа .Европа трябва да ги върне подобаващо там от къде са дошли на Меркел и Папата ако им е мъчно да им пращат пари в държавите им по банков път от техни сметки !
23:43 20.10.2026