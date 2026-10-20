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Италия изпраща 500 войници в Милано след размириците през уикенда

Италия изпраща 500 войници в Милано след размириците през уикенда

20 Октомври, 2026 22:55 759 25

  • италия-
  • войници-
  • милано-
  • размирици-
  • джорджа мелони

Правителството на Джорджа Мелони одобри и по-строги мерки срещу участието в насилие по време на демонстрации, включително глоби за родители за щети, причинени от децата им.

Италия изпраща 500 войници в Милано след размириците през уикенда - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италия ще разположи 500 войници в Милано до края на годината, за да подпомогнат полицията след грабежите и сблъсъците, избухнали в града през миналия уикенд. Това обяви италианската министър-председателка Джорджа Мелони, цитирана от Франс прес (АФП), предава БТА.

На заседание на правителството са били одобрени и нови мерки за засилване на отговорността при прояви на насилие. Те предвиждат улесняване на задържането на непълнолетни, налагане на глоби на родителите им при нанесени щети, както и въвеждане на престъпление, свързано с участие в насилие по време на демонстрации.

„Демонстрациите са право, но разграбването на градовете ни не е“, заяви Мелони във видеоклип, публикуван в социалната мрежа Екс.

По думите на премиера при безредиците са били ранени близо 200 полицаи, а задържаните са 330 души. Половината от тях са с „чуждестранен произход“ - определение, което в случая включва както хора, родени извън Италия, така и родени в страната с родители, родени в чужбина.

Правителството е взело решение и за налагане на глоби на родители, чиито деца са причинили щети по време на протестите.

Същевременно кабинетът не е одобрил предоставянето на полицейски правомощия на военнослужещите. Според италиански медии тази идея е срещнала съпротива от страна на президента Серджо Матарела, смятан за уважавана умерена фигура в италианския политически живот.

През миналия уикенд Милано, икономическата столица на Италия, стана сцена на грабежи и сблъсъци между демонстранти и полицията. Напрежението доведе и до затварянето на магазини на някои луксозни търговски марки, отбелязва АФП.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 деградация

    7 0 Отговор
    тотална и необратима

    22:56 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 НАТО сутринта окупира Париж

    10 1 Отговор
    Сега и Милано. Голям кеф. Нека да свикват с картечници по светофарите

    22:58 20.10.2026

  • 5 Пич

    6 1 Отговор
    Никак не се радвам, че имам способност да предвиждам такива неща!
    Надявам се предвиденото от мен все пак да не се случи!

    22:58 20.10.2026

  • 6 Мелони има топки за разлика от

    3 12 Отговор
    Йотова и радев, дето не могат да произнесат думата русия, а само ни ограбват и разпродават държавата на турция и русия

    Коментиран от #12, #17

    22:58 20.10.2026

  • 7 🦉🦉🦉🦉

    7 0 Отговор
    Ха ДУБРУТРУ ❗"Граждани с чуждестранен произход" трошат и палят в ЕсеС‼️

    22:59 20.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Робот

    7 2 Отговор
    Щом изкарват армията значи протеста не е чут..! Еми следващия път ще чуят..! Проблема е че няма решение ..! И нато да се включи ефекта ще е нулев..! В Милано и района живеят над 3 милиона души..!

    23:00 20.10.2026

  • 10 Kaлпазанин

    6 1 Отговор
    У родени сме че в Европа няма инфлация ,вярваме само и само на ционистките медии ,и това не са бинтове а мирни протести ,сигурни сме

    23:00 20.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 🦉🦉🦉🦉

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мелони има топки за разлика от":

    Пак четеш като дявола Евангелието ❗
    Жената "с топки" казА, че виновни за размириците основни са
    "Граждани с чуждестранен произход" ❗

    Коментиран от #25

    23:01 20.10.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    11 0 Отговор
    Пращаме на армия срещу цивилно население си е чиста Диктатура. Мелани и тя е един парцал за захвърляне. Срещу мафията не вдигнаха войската, а срещу протестиращи невъоръжени хора изкараха автомати и картечници.

    23:02 20.10.2026

  • 14 Туто матуто бене

    7 1 Отговор
    А така да си ги праща в МИЛАНО а НЕ да праща 5000 ИТАЛИАНски войници във базата село Кабиле Ямболско

    23:04 20.10.2026

  • 15 Абе

    13 0 Отговор
    войната не бе ли в украйна ?

    23:04 20.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пенг Робинсън

    6 0 Отговор
    Втората третата и четвъртата икономики на ЕС са пред разгром ама иначе всичко било наред Кристин Лагард ги знае нещата как всичко било стабилно в отчетите

    23:14 20.10.2026

  • 19 мдаа

    2 1 Отговор
    От ден на ден ми става все по-демократично. Днес в Италия, Даново Албания и Франция, утре в цяла Европа. Дано ф.ашистките държави са си разчели правилно действията, че инак не ми се мисли какво ще се случи на У.р-сула и К.ая.

    23:16 20.10.2026

  • 20 Така ли я мислят

    3 0 Отговор
    НАТО да им пази корупцията и олигархията ? Ами като паднат от власт кой ще ги пази

    23:19 20.10.2026

  • 21 Винаги Джорджия Мелони

    2 1 Отговор
    е била атлантичестка фашистка . Политическата ѝ кариера започва от италианската постфашистка десница „Братя Италия“ с корени още преди ВСВ

    23:23 20.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хахаха!🎺🥳😀

    1 1 Отговор
    В Италия е демократична военна диктатура.

    23:33 20.10.2026

  • 24 Ще стопят всички спестявания на хората

    1 0 Отговор
    Тези престъпници и ще наложат военни диктатури в цяла Европа. Олигархията без революция няма да даде власта нито данъци свръхпечалба ще плаща.

    23:36 20.10.2026

  • 25 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "🦉🦉🦉🦉":

    Не съм гледала кадри от Италия защото не са излъчвали само споменават ,ако са от гостите на Меркел жената е права армията да излиза и да пази народа .Европа трябва да ги върне подобаващо там от къде са дошли на Меркел и Папата ако им е мъчно да им пращат пари в държавите им по банков път от техни сметки !

    23:43 20.10.2026

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