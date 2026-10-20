Италия изпраща 500 войници в Милано след размириците през уикенда

Италия ще разположи 500 войници в Милано до края на годината, за да подпомогнат полицията след грабежите и сблъсъците, избухнали в града през миналия уикенд. Това обяви италианската министър-председателка Джорджа Мелони, цитирана от Франс прес (АФП), предава БТА.

На заседание на правителството са били одобрени и нови мерки за засилване на отговорността при прояви на насилие. Те предвиждат улесняване на задържането на непълнолетни, налагане на глоби на родителите им при нанесени щети, както и въвеждане на престъпление, свързано с участие в насилие по време на демонстрации.

„Демонстрациите са право, но разграбването на градовете ни не е“, заяви Мелони във видеоклип, публикуван в социалната мрежа Екс.

По думите на премиера при безредиците са били ранени близо 200 полицаи, а задържаните са 330 души. Половината от тях са с „чуждестранен произход“ - определение, което в случая включва както хора, родени извън Италия, така и родени в страната с родители, родени в чужбина.

Правителството е взело решение и за налагане на глоби на родители, чиито деца са причинили щети по време на протестите.

Същевременно кабинетът не е одобрил предоставянето на полицейски правомощия на военнослужещите. Според италиански медии тази идея е срещнала съпротива от страна на президента Серджо Матарела, смятан за уважавана умерена фигура в италианския политически живот.

През миналия уикенд Милано, икономическата столица на Италия, стана сцена на грабежи и сблъсъци между демонстранти и полицията. Напрежението доведе и до затварянето на магазини на някои луксозни търговски марки, отбелязва АФП.