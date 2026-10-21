Лавров: Русия няма да се откаже от „Северните потоци“

Русия няма да последва позицията на германския канцлер Фридрих Мерц за окончателен отказ от възстановяването на „Северните потоци“. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на среща с випускници, приети на дипломатическа служба.
„Ние няма да постъпваме като канцлера на ФРГ Фридрих Мерц, който каза, че те никога няма да възстановят „Северните потоци“. Да, това повиши три-четири пъти цените им на електроенергията, но те трябва да умират за Украйна. Ние няма да бъдем такива идиоти“, каза Лавров.
Руският министър допълни, че в момента се обсъжда възможността Съединените щати да купуват руски газ, от който Европа се отказва. По думите му след това газът ще бъде представян като американски и „облагороден“.
„Парите всъщност не миришат, знаете това“, заяви Сергей Лавров.
„Северен поток“ и „Северен поток 2“ са изградени за пренос на руски газ до Германия по дъното на Балтийско море. Проектната мощност на всяка от двете системи е 55 млрд. куб. метра годишно.
Строителството на „Северен поток 2“ приключи през септември 2021 г., но газопроводът така и не беше въведен в експлоатация. През септември 2022 г. взривове повредиха двете тръби на „Северен поток“ и едната от двете тръби на „Северен поток 2“. Разследванията по случая продължават в Германия.
Мерц неведнъж е заявявал, че Германия няма да се върне към зависимостта от руски енергийни ресурси. През октомври Алис Вайдел, съпредседател на „Алтернатива за Германия“, призова за възстановяване на руските газови доставки и на газопроводите. По-късно Кирил Дмитриев допусна възобновяване на доставките по „Северен поток“ при политическо сътрудничество с партията.
Към момента няма обявено решение за възстановяване или повторно използване на повредените газопроводи. Изказването на Лавров представлява политическа позиция на Москва, а не конкретен договор или започнала процедура за възобновяване на доставките.
Източници: rbc.ru, interfax.ru, kommersant.ru
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хахаха
Коментиран от #14
00:42 21.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мерц кво бил заявявал
00:53 21.10.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
АЛИАНЦА НЕ ИСКА ДА ИЗПЛАТИ ЗАСТРАХОВКАТА .. СТАВА ДУМА ЗА НЯКОЛКО МИЛИАРДА ЕВРО
..... АКО СЕ ИЗКАРА СЕГА ЧЕ УКРАИНЦИТЕ, А НЕ БРИТАНЦИТЕ СА ВЗРИВИЛИ ПОТОЦИТЕ
АЛИАНЦА НЯМА ДА ПЛАЩА :)
00:54 21.10.2026
7 Рублевка
Коментиран от #11
00:55 21.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Шопо
01:00 21.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Констатация
01:30 21.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 хахахахха
До коментар #2 от "Хахаха":твоето ли,прав си доста тъжно цвилиш
01:47 21.10.2026