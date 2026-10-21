Русия няма да последва позицията на германския канцлер Фридрих Мерц за окончателен отказ от възстановяването на „Северните потоци“. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на среща с випускници, приети на дипломатическа служба.

„Ние няма да постъпваме като канцлера на ФРГ Фридрих Мерц, който каза, че те никога няма да възстановят „Северните потоци“. Да, това повиши три-четири пъти цените им на електроенергията, но те трябва да умират за Украйна. Ние няма да бъдем такива идиоти“, каза Лавров.

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Руският министър допълни, че в момента се обсъжда възможността Съединените щати да купуват руски газ, от който Европа се отказва. По думите му след това газът ще бъде представян като американски и „облагороден“.

„Парите всъщност не миришат, знаете това“, заяви Сергей Лавров.

„Северен поток“ и „Северен поток 2“ са изградени за пренос на руски газ до Германия по дъното на Балтийско море. Проектната мощност на всяка от двете системи е 55 млрд. куб. метра годишно.

Строителството на „Северен поток 2“ приключи през септември 2021 г., но газопроводът така и не беше въведен в експлоатация. През септември 2022 г. взривове повредиха двете тръби на „Северен поток“ и едната от двете тръби на „Северен поток 2“. Разследванията по случая продължават в Германия.

Мерц неведнъж е заявявал, че Германия няма да се върне към зависимостта от руски енергийни ресурси. През октомври Алис Вайдел, съпредседател на „Алтернатива за Германия“, призова за възстановяване на руските газови доставки и на газопроводите. По-късно Кирил Дмитриев допусна възобновяване на доставките по „Северен поток“ при политическо сътрудничество с партията.

Към момента няма обявено решение за възстановяване или повторно използване на повредените газопроводи. Изказването на Лавров представлява политическа позиция на Москва, а не конкретен договор или започнала процедура за възобновяване на доставките.

Източници: rbc.ru, interfax.ru, kommersant.ru