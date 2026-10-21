Руски атаки по Киев, Харков и Краматорск: жертви и ранени

Руски атаки с дронове и ракети са причинили жертви и десетки ранени в Киев, Харков, Краматорск и Първомайск. Ударите са засегнали жилищни райони, складове, гаражи, транспортна инфраструктура и търговски обект.

В Киев атаките са започнали още сутринта на 20 октомври. По данни, съобщени от кмета Виталий Кличко и украинската Държавна служба за извънредни ситуации, през деня е загинал един човек, а броят на пострадалите впоследствие е достигнал 21. Дванадесет души са били настанени в болници.

При вечерните удари дрон е поразил складова сграда в Деснянския район, а друг е попаднал на територията на гаражен кооператив в Святошинския район. По-рано са били регистрирани пожари в Голосеевския, Деснянския и Шевченковския район, които са били потушени.

Пожар след удар по транспортен обект

В нощта срещу 21 октомври дрон е поразил обект от транспортната инфраструктура в Соломенския район на Киев. Кметът Виталий Кличко съобщи: „В Соломенския район безпилотен летателен апарат попадна в обект от транспортната инфраструктура“. След удара е възникнал пожар, а на място са изпратени аварийни екипи. Към съобщението не са посочени нови данни за пострадали.

Деветима ранени при удара по Харков

На 20 октомври около 15:30 часа е нанесен ракетен удар по жилищен квартал в Новобаварския район на Харков. Харковската областна прокуратура посочи, че по предварителни данни е използвана реактивна система за залпов огън „Торнадо-С“.

Пострадали са девет души. Седем от тях са получили ранения и травми, а при две жени е установена остра стресова реакция. Напълно са разрушени два частни жилищни дома. Повредени са още многоетажна сграда, други къщи, автомобили, електрически мрежи и производствена сграда.

Кметът на Харков Игор Терехов съобщи, че са регистрирани две попадения – едното на открита територия, а другото в близост до частни жилищни сгради. Двама души, намирали се в един от разрушените домове, са били хоспитализирани.

Четирима загинали в Краматорск

Краматорск в Донецка област е бил атакуван три пъти на 20 октомври. По данни на областните власти при ударите са загинали най-малко четирима души, а шестима са ранени.

Трима от загиналите са служители на местната топлофикационна компания, които са проверявали готовността на мрежата за отоплителния сезон. Директорът Роман Полищук заяви: „Загинаха трима наши служители. Те осигуряваха базови нужди за хората в зона на активни бойни действия“.

При отделен удар с FPV дрон е загинал още един човек. В Краматорск са повредени 15 многоетажни жилищни сгради, две учебни заведения, административна и стопанска сграда и два автомобила.

Удар по търговски обект в Първомайск

Вечерта на 20 октомври дрон е ударил хипермаркет „Епицентър“ в Първомайск, Миколаевска област. По данни на областната администрация са пострадали осем души – пет жени на възраст между 28 и 56 години и трима мъже на възраст между 23 и 43 години. Две от пострадалите жени са били хоспитализирани.

Украинските власти не съобщават за окончателен размер на материалните щети по засегнатите обекти. Разследванията на отделните удари продължават.

Източници: pravda.com.ua