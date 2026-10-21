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Руски атаки по Киев, Харков и Краматорск: жертви и ранени
  Тема: Украйна

Руски атаки по Киев, Харков и Краматорск: жертви и ранени

21 Октомври, 2026 03:17 728 10

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Украинските власти съобщиха за загинали и десетки пострадали при удари с дронове и ракети. Повредени са жилищни сгради, инфраструктура и търговски обект

Руски атаки по Киев, Харков и Краматорск: жертви и ранени - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски атаки с дронове и ракети са причинили жертви и десетки ранени в Киев, Харков, Краматорск и Първомайск. Ударите са засегнали жилищни райони, складове, гаражи, транспортна инфраструктура и търговски обект.

В Киев атаките са започнали още сутринта на 20 октомври. По данни, съобщени от кмета Виталий Кличко и украинската Държавна служба за извънредни ситуации, през деня е загинал един човек, а броят на пострадалите впоследствие е достигнал 21. Дванадесет души са били настанени в болници.

При вечерните удари дрон е поразил складова сграда в Деснянския район, а друг е попаднал на територията на гаражен кооператив в Святошинския район. По-рано са били регистрирани пожари в Голосеевския, Деснянския и Шевченковския район, които са били потушени.

Пожар след удар по транспортен обект

В нощта срещу 21 октомври дрон е поразил обект от транспортната инфраструктура в Соломенския район на Киев. Кметът Виталий Кличко съобщи: „В Соломенския район безпилотен летателен апарат попадна в обект от транспортната инфраструктура“. След удара е възникнал пожар, а на място са изпратени аварийни екипи. Към съобщението не са посочени нови данни за пострадали.

Деветима ранени при удара по Харков

На 20 октомври около 15:30 часа е нанесен ракетен удар по жилищен квартал в Новобаварския район на Харков. Харковската областна прокуратура посочи, че по предварителни данни е използвана реактивна система за залпов огън „Торнадо-С“.

Пострадали са девет души. Седем от тях са получили ранения и травми, а при две жени е установена остра стресова реакция. Напълно са разрушени два частни жилищни дома. Повредени са още многоетажна сграда, други къщи, автомобили, електрически мрежи и производствена сграда.

Кметът на Харков Игор Терехов съобщи, че са регистрирани две попадения – едното на открита територия, а другото в близост до частни жилищни сгради. Двама души, намирали се в един от разрушените домове, са били хоспитализирани.

Четирима загинали в Краматорск

Краматорск в Донецка област е бил атакуван три пъти на 20 октомври. По данни на областните власти при ударите са загинали най-малко четирима души, а шестима са ранени.

Трима от загиналите са служители на местната топлофикационна компания, които са проверявали готовността на мрежата за отоплителния сезон. Директорът Роман Полищук заяви: „Загинаха трима наши служители. Те осигуряваха базови нужди за хората в зона на активни бойни действия“.

При отделен удар с FPV дрон е загинал още един човек. В Краматорск са повредени 15 многоетажни жилищни сгради, две учебни заведения, административна и стопанска сграда и два автомобила.

Удар по търговски обект в Първомайск

Вечерта на 20 октомври дрон е ударил хипермаркет „Епицентър“ в Първомайск, Миколаевска област. По данни на областната администрация са пострадали осем души – пет жени на възраст между 28 и 56 години и трима мъже на възраст между 23 и 43 години. Две от пострадалите жени са били хоспитализирани.

Украинските власти не съобщават за окончателен размер на материалните щети по засегнатите обекти. Разследванията на отделните удари продължават.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    9 2 Отговор
    Зеленски капитулира войната свършва.
    Просто е !

    Коментиран от #3

    03:34 21.10.2026

  • 2 Горски

    7 6 Отговор
    Колко украинци останаха? 20 милиона? Какво остана за спасяване? Въпросът е какво ще последва. След 90-те милиарда още 70, а после още 90 и след тях още и още и още. А междувременно работещия европеец вече не само не може да си позволи жилише, но и за наем и храна е трудно. И до кога така? Генерал - премиерът се прави на независим, защото нищо не зависи от него. нали щеше да сваля цените? какво стана? А колко заеми изтегли? А кой ще ги плаща? Фирмите бягат от България, българските фалират и безработицата се увеличава. Ама, може ,да се реди на опашка за европейски пари, нали? Владимир Путин изрично и официално поиска възстановяване на руската сфера на влияние над бившите страни от социалистическия лагер.
    През декември 2021 г., три месеца преди инвазията в Украйна
    Русия постави писмени ултиматуми към САЩ и НАТО, с които настояваше:
    • Алиансът да изтегли всички свои войски и оръжия от държавите, присъединили се след 1997 г.
    • Това директно засягаше страни като България, Румъния, Полша и балтийските републики.
    • Москва поиска тези територии да останат извън обхвата на западната военна инфраструктура.
    Макар Кремъл да не използва термина „възстановяване на империята“, тези искания представляват ясен опит за връщане на руския контрол и влияние върху сигурността в Източна Европа.

    Коментиран от #4, #7

    03:35 21.10.2026

  • 3 Абе какво става с Ким?

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Оправи ли се?

    03:57 21.10.2026

  • 4 Ачо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Горски":

    Много добре горски!Браво!

    Коментиран от #10

    04:13 21.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Горски":

    Путен бил искал възстановяване на рускята сфера на влияние.

    А страните от руската сфера на влияние пък не искат.

    Коментиран от #8

    04:23 21.10.2026

  • 8 Реалист

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ха ха":

    Това си е признание, че Русия е окупатор и агресор и че самоПутин иска война.

    Умре ли Путин, войната приключва.

    04:25 21.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ачо":

    Благодаря, бъди жив и здрав!

    04:33 21.10.2026

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