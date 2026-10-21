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Руският дизел се връща в Турция и Бразилия след сделката с Тръмп

Руският дизел се връща в Турция и Бразилия след сделката с Тръмп

21 Октомври, 2026 03:31, обновена 21 Октомври, 2026 03:38 677 7

  • руски дизел-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • турция-
  • бразилия

Най-малко два танкера вече са поели към традиционните купувачи на руско гориво. Москва отмени забраната за износ след договореността между Доналд Тръмп и Владимир Путин

Руският дизел се връща в Турция и Бразилия след сделката с Тръмп - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският износ на дизелово гориво към Турция и Бразилия се възобновява след договореността между американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин. Най-малко два танкера вече са поели към двете страни, показват данни на компаниите за проследяване на корабоплаването Kpler и LSEG.

Танкерът Dolunay е напуснал руското балтийско пристанище Приморск на 14 октомври и се насочва към Аланя, Турция. Два дни по-късно от същото пристанище е отплавал Leruo, чиято посочена дестинация е Манаус в Бразилия. Всеки от корабите превозва приблизително 300 000 барела дизелово гориво.

Турция и Бразилия отново са сред основните купувачи

Турция и Бразилия се превърнаха в най-големите купувачи на руски дизел след западните санкции, наложени заради пълномащабното руско нахлуване в Украйна, които пренасочиха търговските маршрути на Москва.

Според данните на Kpler Турция е получила около 34% от руския дизелов износ през 2026 г., или приблизително 95 000 барела дневно. Делът на Бразилия е около 24%, което се равнява на близо 66 000 барела дневно. Русия обичайно е вторият най-голям износител на дизел в света след Съединените щати.

Руски дизел започна да пристига и в Мароко. Между 11 и 20 октомври са били изпратени около 210 000 тона гориво, или 1,56 милиона барела.

Москва отмени забраната след договореността с Вашингтон

Русия отмени самоналожената забрана за износ на дизел на 9 октомври. Ограничението беше въведено след украински атаки с дронове срещу руски рафинерии, които нарушиха производството и доведоха до недостиг на горива на вътрешния пазар.

Същия ден Тръмп обяви, че Русия ще достави над 300 000 тона дизел незабавно, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона след това. Американският президент представи договореността като мярка за увеличаване на предлагането и ограничаване на ценовия натиск върху горивата.

Американският министър на енергетиката Крис Райт заяви, че целта е да се насърчи Москва да прекрати войната в Украйна. „Това е стимул, с който се опитваме да сложим край на войната. Това не е икономическа спасителна линия за Русия“, каза Райт.

На 17 октомври Тръмп спря прилагането на новия пакет санкции срещу Русия и на предвидените мита за държави, които купуват руска енергия. Решението предизвика критики както сред демократи, така и сред републиканци в Конгреса, които предупредиха, че може да осигури допълнителни приходи за Москва.

Източници: reuters.com, apnews.com, axios.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    5 0 Отговор
    Спомням си през първия си мандат Тръмп натискаше ЕС и особено Германия да спрат строежа на газопровода СП2 и обясняваше, че ЕС е силно енергийно зависима от ЕС. Това беше през 2018 и 2019 г. Меркел се дърпаше и тогава Тръмп наложи санкции на компаниите участващи в строежа на СП2, та се наложи руснаците да си го довършат сами. После някой гръмна 2-та газопровода и от 4 тръби остана само 1 здрава. Кой ли беше тоя някой и защо остави едната тръба непокътната? Сега същият този Тръмп иска американска компания да поправи взривените тръби на СП1 и тази на СП2 и да продава на европейците руски газ с посредническа комисиона. Като начало доставките може да почнат по оцелялата тръба на СП2. Тука разни "умници" пишат, чи Тръмп бил малоумен. Ба! Хич не е малоумен той. Баш малоумните са европейските лидери, които под влиянието на американците се докараха до тая ситуация да плащат от 4 до 9 пъти по-скъп газ през различните периоди от 2022 г. насам. Айде сега да помислим логично кой защитава по-добре интересите на държавата си: Тръмп или европейските лидери? И кой сега е от страната на булката за пореден път?

    03:45 21.10.2026

  • 2 На Тръмп

    2 2 Отговор
    Започнаха да му се наместват платките!
    Всички, на опашка пред Кремъл да целуват ръка на Путин!
    И да не забравите сандъците с армагани, ей!

    03:46 21.10.2026

  • 3 Чудесно, но

    2 2 Отговор
    Тръмп си мислеше, че това което направи ще свали цената на дизела в САЩ преди изборите, за да промени нагласата на избирателите. Следя всеки ден цените в САЩ. Няма ефект. Само още повече настрои ЕС и останалите демокрации срещу САЩ

    03:50 21.10.2026

  • 4 Шопо

    2 1 Отговор
    Американският министър на енергетиката Крис Райт заяви, че целта е да се насърчи Москва да прекрати войната в Украйна.
    Зеленски капитулира и войната свършва.

    03:56 21.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 За Турция разбирам,

    1 0 Отговор
    но Бразилия!!!
    Те се изхранват от износ на петрол и горива. Да продаваш на Бразилия гориво е все едно да продаваш пясък на Египет.

    Коментиран от #7

    04:14 21.10.2026

  • 7 Бразилия изнася петрол, но внася дизел.

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "За Турция разбирам,":

    Не преработва. Купува дизел от страна от 3тия свят-РФ

    04:27 21.10.2026

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