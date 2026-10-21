Руският дизел се връща в Турция и Бразилия след сделката с Тръмп

Руският износ на дизелово гориво към Турция и Бразилия се възобновява след договореността между американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин. Най-малко два танкера вече са поели към двете страни, показват данни на компаниите за проследяване на корабоплаването Kpler и LSEG.

Танкерът Dolunay е напуснал руското балтийско пристанище Приморск на 14 октомври и се насочва към Аланя, Турция. Два дни по-късно от същото пристанище е отплавал Leruo, чиято посочена дестинация е Манаус в Бразилия. Всеки от корабите превозва приблизително 300 000 барела дизелово гориво.

Турция и Бразилия отново са сред основните купувачи

Турция и Бразилия се превърнаха в най-големите купувачи на руски дизел след западните санкции, наложени заради пълномащабното руско нахлуване в Украйна, които пренасочиха търговските маршрути на Москва.

Според данните на Kpler Турция е получила около 34% от руския дизелов износ през 2026 г., или приблизително 95 000 барела дневно. Делът на Бразилия е около 24%, което се равнява на близо 66 000 барела дневно. Русия обичайно е вторият най-голям износител на дизел в света след Съединените щати.

Руски дизел започна да пристига и в Мароко. Между 11 и 20 октомври са били изпратени около 210 000 тона гориво, или 1,56 милиона барела.

Москва отмени забраната след договореността с Вашингтон

Русия отмени самоналожената забрана за износ на дизел на 9 октомври. Ограничението беше въведено след украински атаки с дронове срещу руски рафинерии, които нарушиха производството и доведоха до недостиг на горива на вътрешния пазар.

Същия ден Тръмп обяви, че Русия ще достави над 300 000 тона дизел незабавно, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона след това. Американският президент представи договореността като мярка за увеличаване на предлагането и ограничаване на ценовия натиск върху горивата.

Американският министър на енергетиката Крис Райт заяви, че целта е да се насърчи Москва да прекрати войната в Украйна. „Това е стимул, с който се опитваме да сложим край на войната. Това не е икономическа спасителна линия за Русия“, каза Райт.

На 17 октомври Тръмп спря прилагането на новия пакет санкции срещу Русия и на предвидените мита за държави, които купуват руска енергия. Решението предизвика критики както сред демократи, така и сред републиканци в Конгреса, които предупредиха, че може да осигури допълнителни приходи за Москва.

Източници: reuters.com, apnews.com, axios.com