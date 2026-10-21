На Острова: Арестуваха повторно двама за заговор срещу базата на САЩ

Двама мъже са арестувани повторно във Великобритания по разследването на предполагаем заговор срещу военновъздушната база RAF Феърфорд, използвана от американските военновъздушни сили. Те са задържани по подозрение, че са подпомагали чужда разузнавателна служба, съобщи британската контратерористична полиция.

Единият заподозрян е 24-годишен британски гражданин, а другият е 25-годишен британско-ирански гражданин. И двамата са от района на Уестминстър в Лондон. Повторните арести са извършени по силата на раздел 3 от Закона за националната сигурност от 2023 г., който криминализира действия, способни съществено да подпомогнат чужда разузнавателна служба.

Разследването води към Иран

Британската полиция посочи, че страната, към която е свързано разследването, е Иран. Помощник-комисар Лорънс Тейлър, ръководител на националната контратерористична служба, заяви, че органите на реда смятат за „много вероятно“ да има иранско държавно участие.

„Това все още е активно разследване и събирането на доказателства продължава. Нашата позиция остава същата – смятаме за много вероятно да има иранско държавно участие“, каза Тейлър.

По думите му следователите продължават да изясняват какъв е бил реалният мащаб на предполагаемото участие и каква е била целта му. Иран отрича да е замесен.

Как започна случаят

Инцидентът край RAF Феърфорд стана на 27 септември. Полицията е била извикана след сигнал за подозрително движение на три бели буса близо до базата. В района бяха изпратени въоръжени полицаи и специалисти по обезвреждане на взривни устройства, а жители бяха евакуирани от домовете си.

По-късно полицията съобщи, че в бусовете е намерено количество бензин, но не са открити взривни устройства. Първоначално бяха задържани петима мъже. 24-годишният британски гражданин е сред тях, докато 25-годишният британско-ирански гражданин бе арестуван отделно в Лондон на 1 октомври.

Общо седем мъже са задържани по случая. Всички те бяха освободени под гаранция, а до момента няма повдигнати обвинения. Другите петима заподозрени остават на свобода при условията на полицейската гаранция.

Изтеглени са американски бомбардировачи

RAF Феърфорд е използвана от американските военновъздушни сили като база за бомбардировачи B-1. След инцидента САЩ изтеглиха самолетите от обекта и ги върнаха в американски бази.

Разследването продължава. Британските власти не са посочили срок за приключването му, а полицията не съобщава дали се очакват нови арести или обвинения.

Източници: apnews.com, theguardian.com, afp.com