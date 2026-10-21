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Тръмп: Путин и Зеленски не трябва да са в една стая
  Тема: Украйна

Тръмп: Путин и Зеленски не трябва да са в една стая

21 Октомври, 2026 03:44, обновена 21 Октомври, 2026 03:52 729 13

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • мирни преговори-
  • войната в украйна

Американският президент смята, че мирно споразумение може да бъде постигнато и без лична среща между двамата лидери. Междувременно САЩ подготвят предложение за рамково споразумение

Тръмп: Путин и Зеленски не трябва да са в една стая - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Владимир Путин и Володимир Зеленски не е необходимо да се намират в една и съща стая, за да бъде постигнато мирно споразумение между Русия и Украйна. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред журналисти в Белия дом.

„Те не трябва да бъдат в една стая. Мисля, че могат да го направят по друг начин“, каза Тръмп, отговаряйки на въпрос дали лична среща между руския и украинския президент е необходима за подписването на договореност. Той добави, че за него няма значение как ще бъде постигнато споразумението, тъй като между двамата лидери има „огромна“ вражда.

Вашингтон подготвя предложение за рамково споразумение

Изявлението на Тръмп беше направено на фона на нов опит на американската администрация да поднови дипломатическите усилия за прекратяване на войната. Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф проведе разговори с Володимир Зеленски и европейски представители в Осло. След тях той се очаква да представи на Владимир Путин предложение, изработено с участието на Украйна и европейските съюзници.

Според Axios целта е да бъде подготвено рамково споразумение за прекратяване на конфликта. Изданието цитира Тръмп, който е заявил, че смята, че Русия иска да бъде постигнато споразумение, но се съмнява дали Зеленски има същото желание.

След разговорите с американската страна Зеленски заяви, че Украйна има „ясни идеи“ за начина, по който може да бъде постигнат мир. Той не обяви публично конкретните параметри на обсъжданото предложение.

Тръмп настоява Зеленски да постигне сделка

Американският президент от седмици засилва натиска върху Киев да приеме договореност за прекратяване на войната. Тръмп призова Зеленски да постигне сделка и постави под съмнение готовността му да сложи край на конфликта.

В същото време отношенията между Вашингтон и Киев се обтегнаха заради американски решения, които украинската страна свързва с натиск за отстъпки пред Москва. Асошиейтед прес съобщи, че Зеленски е разговарял с американски сенатори за ограничения върху обмена на разузнавателна информация и доставките на оръжия.

Без обявено мирно споразумение

На 19 октомври Тръмп заяви, че е отворен към среща с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин, на която да бъде обсъдено прекратяването на войната в Украйна. Володимир Зеленски не е посочен като участник в тази евентуална среща.

Москва и Киев продължават да имат различия по основни въпроси, а не е посочена дата за пряка среща между Путин и Зеленски. Следващият ход на американската дипломация се очаква да бъде представянето на предложението на Уиткоф пред руското ръководство.

Източници: meduza.io, axios.com, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да.

    4 5 Отговор
    Зеленски ще прегризе rpъклянa на оня хипофизен паразит.

    Коментиран от #4, #7, #12

    03:55 21.10.2026

  • 2 Абе кво става с Ким?

    2 1 Отговор
    Оправи ли се?

    03:56 21.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 факти

    0 4 Отговор
    Тръмп е единствената надежда на Путин, да успее да заграби нещо от Украйна.

    04:09 21.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лопата Орешник

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да.":

    Той зеля е по нисък бе! Освен това Вова има черен колан по джудо и като агент на КГБ знае редица начини да те приключи с едно движение, а клоуна си е клоун! Как изобщо ти се събра в главата, че има шанс? Те са от различни галактики!

    Коментиран от #8, #9, #13

    04:27 21.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Зеленски е 170

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Лопата Орешник":

    Путин167

    Коментиран от #11

    04:31 21.10.2026

  • 10 Споразумението

    4 0 Отговор
    Зелю, вокзал, Москва, подпис на капитулацията и ще мирне света!!!

    04:33 21.10.2026

  • 11 Като стъпи на

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Зеленски е 170":

    Тениската си, може и да се получи- хахаха
    А Макрон, колко е висок- без токсетата на Бриджит?

    04:39 21.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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