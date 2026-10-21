Тръмп: Путин и Зеленски не трябва да са в една стая

Владимир Путин и Володимир Зеленски не е необходимо да се намират в една и съща стая, за да бъде постигнато мирно споразумение между Русия и Украйна. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред журналисти в Белия дом.

„Те не трябва да бъдат в една стая. Мисля, че могат да го направят по друг начин“, каза Тръмп, отговаряйки на въпрос дали лична среща между руския и украинския президент е необходима за подписването на договореност. Той добави, че за него няма значение как ще бъде постигнато споразумението, тъй като между двамата лидери има „огромна“ вражда.

Вашингтон подготвя предложение за рамково споразумение

Изявлението на Тръмп беше направено на фона на нов опит на американската администрация да поднови дипломатическите усилия за прекратяване на войната. Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф проведе разговори с Володимир Зеленски и европейски представители в Осло. След тях той се очаква да представи на Владимир Путин предложение, изработено с участието на Украйна и европейските съюзници.

Според Axios целта е да бъде подготвено рамково споразумение за прекратяване на конфликта. Изданието цитира Тръмп, който е заявил, че смята, че Русия иска да бъде постигнато споразумение, но се съмнява дали Зеленски има същото желание.

След разговорите с американската страна Зеленски заяви, че Украйна има „ясни идеи“ за начина, по който може да бъде постигнат мир. Той не обяви публично конкретните параметри на обсъжданото предложение.

Тръмп настоява Зеленски да постигне сделка

Американският президент от седмици засилва натиска върху Киев да приеме договореност за прекратяване на войната. Тръмп призова Зеленски да постигне сделка и постави под съмнение готовността му да сложи край на конфликта.

В същото време отношенията между Вашингтон и Киев се обтегнаха заради американски решения, които украинската страна свързва с натиск за отстъпки пред Москва. Асошиейтед прес съобщи, че Зеленски е разговарял с американски сенатори за ограничения върху обмена на разузнавателна информация и доставките на оръжия.

Без обявено мирно споразумение

На 19 октомври Тръмп заяви, че е отворен към среща с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин, на която да бъде обсъдено прекратяването на войната в Украйна. Володимир Зеленски не е посочен като участник в тази евентуална среща.

Москва и Киев продължават да имат различия по основни въпроси, а не е посочена дата за пряка среща между Путин и Зеленски. Следващият ход на американската дипломация се очаква да бъде представянето на предложението на Уиткоф пред руското ръководство.

Източници: meduza.io, axios.com, apnews.com