Хегсет: Ракетите са първо за САЩ, после за Украйна

САЩ поставят снабдяването на собствените си въоръжени сили с ракети прехващачи преди доставките за Украйна, заяви министърът на отбраната Пийт Хегсет. По думите му Киев е наясно с тази позиция.

„Не сме променили позицията си по никакъв начин към украинците, но при такива неща като ракетите прехващачи искаме да сме сигурни, че и нашите войници разполагат с възможно най-много от тях“, каза Хегсет пред журналисти.

Изявлението му дойде на фона на твърденията на украинския президент Володимир Зеленски, че Пентагонът забавя доставки на ракети, закупени от други държави за Украйна. Става дума за ракети за системите „Пейтриът“, които са ключови за противовъздушната отбрана срещу руски балистични ракети.

Противоречиви версии за Starshield

Хегсет отрече американското правителство да е оттегляло или ограничавало достъпа на Украйна до Starshield - военната версия на сателитната мрежа Starlink, разработена от „СпейсЕкс“ за правителствени и отбранителни нужди.

„Ние не сме отнели нищо. Има условия за използване, които в крайна сметка трябва да бъдат спазвани, и именно там Starlink има възможност да взема решенията. От наша гледна точка нищо не се е променило“, заяви министърът.

Тези думи се разминават с информацията от Украйна. Зеленски каза, че ограниченията върху скоростта на Starlink и Starshield продължават в различни участъци на фронта. Според украинските власти терминали, монтирани на бързо движещи се безпилотни апарати, губят пълната си функционалност при скорост над около 160 километра в час. Това затруднява използването им както за удари, така и за прехващане на руски дронове.

Ройтерс по-рано съобщи, че ръководството на Пентагона е получило указание да забави услугата за украинските военни, като се позова на двама американски представители и западен чиновник. Източниците не посочиха кой точно в Белия дом е взел решението.

Каква е ролята на Мъск

Wall Street Journal съобщи, че именно Илон Мъск е наредил забавянето на военната версия на Starlink, което е засегнало украинските дронови операции. Според публикацията решението е предизвикало объркване и в администрацията на Доналд Тръмп.

Мъск от своя страна заяви, че системите Starshield са собственост и се контролират от американското правителство, а ограниченията върху скоростта и използването се определят от американските военни и в крайна сметка от президента.

Тръмп и Мъск през последните седмици публично изразиха недоволство от украинските удари по руски петролни рафинерии. Американският президент заяви, че не знае кой е наредил забавянето на Starshield и че иска да получи подробности по случая.

Засега няма публично потвърдена единна версия за това кой е разпоредил ограниченията. Потвърдено е, че украинските сили продължават да съобщават за затруднения при използването на услугата, докато Пентагонът отрича да е издавал подобна директива.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, investing.com