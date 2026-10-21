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ЕС готви нови санкции срещу Русия; Захарова: Брюксел продължава да яде кактуси
  Тема: Украйна

ЕС готви нови санкции срещу Русия; Захарова: Брюксел продължава да яде кактуси

21 Октомври, 2026 04:15 757 12

  • европейски съюз-
  • русия-
  • санкции-
  • доналд тръмп-
  • украйна

Общността продължава подготовката на ограничения срещу руската енергетика и финанси, докато Вашингтон настоява Киев да търси споразумение

ЕС готви нови санкции срещу Русия; Захарова: Брюксел продължава да яде кактуси - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Европейският съюз продължава работата по нови санкции срещу Русия, но към 21 октомври не е потвърдено, че ограничения върху руския петрол вече са включени в окончателен 22-ри пакет. На 12 октомври върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви, че държавите членки са одобрили близо 1600 нови вписвания, насочени основно към руския военно-промишлен комплекс, докато подготовката на следващите мерки продължава.

По думите на Калас повече от половината нови ограничения засягат веригата за производство на балистични ракети. В списъка са включени и 77 лица, свързани с организирането на избори в окупирани украински територии. Европейската дипломатическа служба определи разширяването като най-голямото увеличение на санкционния списък от началото на войната.

Още новини от Украйна

Енергетиката и финансите вече са сред основните цели на европейските санкции. С 21-вия пакет от 23 юли ЕС разшири ограниченията срещу руския банков сектор и криптооператори, включи кораби от „сенчестия флот“ и наложи мерки срещу петролни рафинерии в Русия и Беларус. Пакетът запази и ограничението върху механизма за таван на цената на руския петрол до юли 2027 г.

Москва сравнява санкционната политика с „ядене на кактус“

Руското външно министерство реагира остро на намеренията на Брюксел. Говорителят Мария Захарова сравни курса на ЕС спрямо руския енергиен износ с анекдота за мишките, които се бодат, но продължават да ядат кактус.

„Европейският съюз продължава да яде кактус“, заяви Захарова.

Тя свърза санкциите с предупреждения за последици за европейската икономика и енергийните доставки. Изказването ѝ беше направено по повод ограниченията срещу руския износ на въглеводороди.

Дмитриев: Тръмп иска Зеленски да търси мир

На този фон специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев заяви, че Доналд Тръмп очаква Володимир Зеленски да покаже готовност за мирно уреждане на конфликта. Коментарът му последва думи на американския президент, че Киев трябва да се стреми към сделка, защото при липса на споразумение ситуацията за Украйна ще стане „много лоша“.

Американският пратеник Стив Уиткоф трябва да представи на Владимир Путин обновено предложение за прекратяване на войната. Според американски представител планът цели да създаде път към преки преговори между Русия, Украйна и САЩ. Киев заяви, че е готов да спре ударите по руски петролни рафинерии, ако Москва предприеме същата стъпка.

Песков допуска западни журналисти до пресконференцията на Путин

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че журналисти от държави, определяни от Москва като „недружествени“, ще могат да участват в голямата пресконференция на руския президент през декември.

„Ще участват. Да, ще ги поканим, както винаги го правим“, каза Песков.

Пресконференцията отново ще бъде съвместена с пряката линия на Путин. Точната дата на събитието все още не е обявена.

Източници: tass.ru, apnews.com, m24.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин от 5 години

    5 5 Отговор
    седи на кактус

    04:22 21.10.2026

  • 2 И Киев е Руски

    5 2 Отговор
    „Главната награда в категорията „Мишките се убодоха и плачат, но продължавст да гризат кактуса““, написа говорител на руското външно министерство.Добре се гаври Захарова със ........

    04:25 21.10.2026

  • 3 И Киев е Руски

    8 1 Отговор
    След още няколко пакета нови санкции.Европа ще се превърне в най големия износител на лед

    Коментиран от #7

    04:27 21.10.2026

  • 4 Горски

    6 0 Отговор
    Сегашните отношения между САЩ и Брюксел са страхотни ! САЩ се подиграват на Брюксел , а Брюксел плаща . 😂😂😂 САЩ продават оръжия на Украйна , Брюксел плаща . САЩ купува евтин газ от Русия и го продава на Европа на тройна цена – Брюксел плаща ! Така , ще стане и с дизела – Брюксел плаща ! Страхотни отношения! Набиха ни до гуша в общ дълг за стотици милиарди, за да ни убедят, че пожар се гаси с наливане на масло. Наляха гигански суми в чужди войни, геополитически хазарт и превъоръжаване, за сметка на стотици хиляди човешки животи и за удовлетворение на чужди мокри фантазии.
    И докато икономиката на континента отчита исторически рекорди по фалити, деиндустриализацията прогони гигантите към САЩ и Азия, а германският индустриален двигател спира пред очите ни, Брюксел ражда своите „велики“ спасителни решения.
    Решения, докато Макрон направи шишето и капачката едно цяло.
    Абсолютния връх на европейския гений: докато енергията за бизнеса поскъпва неколкократно, а инфлацията изяжда спестяванията на цели поколения, администрацията спасява планетата с пластмасови капачки и директиви за дебелината на сламките.

    04:29 21.10.2026

  • 5 Сибир е Китайски

    2 4 Отговор
    А.Масква ориз с клечки

    04:31 21.10.2026

  • 6 Ти си

    4 0 Отговор
    Не ми говорете за нови санкции а ми кажете как ще се справите с протестите които са следствие на вашата инфалтинна политика ! От къде пак ще вземете новите 70 милиарда за украинците , от кой социален проект ще отмъкнете парите на европейските данъкоплатци?
    Как му се казва на човек който прави едно и също нещо а очаква всеки път друг резултат.....

    04:32 21.10.2026

  • 7 Ама да бе.

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    Още преди 6 години обещавате зимата ЕС да изгасне и да замръзне без газ и нефт от РФ. Още чакаме.

    04:33 21.10.2026

  • 8 Захарова

    0 2 Отговор
    Шекерчето явно не само от сладолед разбира, но и от весели кактуси. От ония дето кушаеш и после розови звезди

    04:34 21.10.2026

  • 9 Тая спружена маруля

    3 0 Отговор
    Отдавна трябваше да трие матрака в затвора!

    Коментиран от #10

    04:36 21.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Христо

    1 0 Отговор
    Това е яко. Вече някой, като ме ядоса ще му казвам: "Абе, мишко, я яж кактуса"..

    Коментиран от #12

    04:46 21.10.2026

  • 12 Ами щом

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Христо":

    нямаш х.й.....

    04:57 21.10.2026

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