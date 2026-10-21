ЕС готви нови санкции срещу Русия; Захарова: Брюксел продължава да яде кактуси

Европейският съюз продължава работата по нови санкции срещу Русия, но към 21 октомври не е потвърдено, че ограничения върху руския петрол вече са включени в окончателен 22-ри пакет. На 12 октомври върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви, че държавите членки са одобрили близо 1600 нови вписвания, насочени основно към руския военно-промишлен комплекс, докато подготовката на следващите мерки продължава.

По думите на Калас повече от половината нови ограничения засягат веригата за производство на балистични ракети. В списъка са включени и 77 лица, свързани с организирането на избори в окупирани украински територии. Европейската дипломатическа служба определи разширяването като най-голямото увеличение на санкционния списък от началото на войната.

Още новини от Украйна

Енергетиката и финансите вече са сред основните цели на европейските санкции. С 21-вия пакет от 23 юли ЕС разшири ограниченията срещу руския банков сектор и криптооператори, включи кораби от „сенчестия флот“ и наложи мерки срещу петролни рафинерии в Русия и Беларус. Пакетът запази и ограничението върху механизма за таван на цената на руския петрол до юли 2027 г.

Москва сравнява санкционната политика с „ядене на кактус“

Руското външно министерство реагира остро на намеренията на Брюксел. Говорителят Мария Захарова сравни курса на ЕС спрямо руския енергиен износ с анекдота за мишките, които се бодат, но продължават да ядат кактус.

„Европейският съюз продължава да яде кактус“, заяви Захарова.

Тя свърза санкциите с предупреждения за последици за европейската икономика и енергийните доставки. Изказването ѝ беше направено по повод ограниченията срещу руския износ на въглеводороди.

Дмитриев: Тръмп иска Зеленски да търси мир

На този фон специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев заяви, че Доналд Тръмп очаква Володимир Зеленски да покаже готовност за мирно уреждане на конфликта. Коментарът му последва думи на американския президент, че Киев трябва да се стреми към сделка, защото при липса на споразумение ситуацията за Украйна ще стане „много лоша“.

Американският пратеник Стив Уиткоф трябва да представи на Владимир Путин обновено предложение за прекратяване на войната. Според американски представител планът цели да създаде път към преки преговори между Русия, Украйна и САЩ. Киев заяви, че е готов да спре ударите по руски петролни рафинерии, ако Москва предприеме същата стъпка.

Песков допуска западни журналисти до пресконференцията на Путин

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че журналисти от държави, определяни от Москва като „недружествени“, ще могат да участват в голямата пресконференция на руския президент през декември.

„Ще участват. Да, ще ги поканим, както винаги го правим“, каза Песков.

Пресконференцията отново ще бъде съвместена с пряката линия на Путин. Точната дата на събитието все още не е обявена.

Източници: tass.ru, apnews.com, m24.ru