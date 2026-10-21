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Въведоха комендантски час за непълнолетни в няколко френски града
  Тема: Известни личности

Въведоха комендантски час за непълнолетни в няколко френски града

21 Октомври, 2026 04:22 368 1

  • брижит макрон-
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  • комендантски час

В страната избухна спор за охраната на магазин на семейство Макрон

Въведоха комендантски час за непълнолетни в няколко френски града - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полицейският профсъюз Alliance Police Nationale обвини френските власти, че са изпратили половин рота от подразделенията CRS да охранява шоколадов магазин, свързан със семейството на Брижит Макрон, докато в други градове магазини са били разграбвани. Случаят е от Амиен и е свързан с безредиците във Франция на 17 октомври.

Според профсъюза пред магазина Jean Trogneux са били разположени шест полицейски автомобила. В публикация, цитирана от френски медии, Alliance заяви:

Докато магазини бяха разграбвани, половин рота се намираше пред шоколадовия магазин на семейство Троньо.

Профсъюзът отправи критиката си директно към президента Еманюел Макрон и поиска обяснение за разпределението на полицейските сили.

Твърдението беше отхвърлено от префекта на департамента Сома. В съобщение, разпространено във вторник, той отрече да са били отделяни сили специално за охрана на магазина Trogneux. Според префектурата една рота CRS е пристигнала спешно в Амиен, за да подсили местните полицейски екипи след насилствени действия срещу силите на реда и да осигури сигурността на всички търговски обекти в центъра.

Префектурата уточни, че полицейските автомобили са били разположени на площад „Гамбет“ и близо до гарата. Оттам служителите е трябвало да реагират по основната търговска улица, а не да охраняват само магазина, свързан с роднини на Брижит Макрон.

Комендантски час за непълнолетни в няколко града

На фона на грабежите и вандалските прояви френските власти започнаха да въвеждат локални вечерни ограничения. В Марсилия непълнолетните не могат да се намират в определени части на центъра, около търговски центрове и в райони на Обан и План дьо Кампан между 22:00 и 05:00 часа най-малко до петък.

Подобни мерки бяха обявени и в части от Париж, Лион, Бордо, Лил и Ница. В някои градове ограниченията важат само за непълнолетни, а в други са въведени по-широки забрани за движение или събирания в определени зони. В шест общини на Мартиника – Фор дьо Франс, Льо Ламантен, Льо Робер, Шолше, Дюко и Сен-Жозеф – комендантският час е от 22:00 до 05:00 часа.

Премиерът Себастиен Льокорню заяви, че локалните мерки са допринесли за спокойствието през нощта и че нови ограничения ще бъдат въвеждани там, където обстановката го налага. В Марсилия министърът на вътрешните работи Лоран Нунес обеща по-голямо полицейско присъствие при следващата демонстрация, насрочена за 24 октомври.

Източници: lemonde.fr, leparisien.fr, apnews.com


Франция
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е, това е!

    0 0 Отговор
    Така трябва и то не само за непълнолетни! За всички!
    Няма малки, няма големи! От големите,малките са такива!

    04:33 21.10.2026

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