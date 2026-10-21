Въведоха комендантски час за непълнолетни в няколко френски града

Полицейският профсъюз Alliance Police Nationale обвини френските власти, че са изпратили половин рота от подразделенията CRS да охранява шоколадов магазин, свързан със семейството на Брижит Макрон, докато в други градове магазини са били разграбвани. Случаят е от Амиен и е свързан с безредиците във Франция на 17 октомври.

Според профсъюза пред магазина Jean Trogneux са били разположени шест полицейски автомобила. В публикация, цитирана от френски медии, Alliance заяви:

Докато магазини бяха разграбвани, половин рота се намираше пред шоколадовия магазин на семейство Троньо.

Профсъюзът отправи критиката си директно към президента Еманюел Макрон и поиска обяснение за разпределението на полицейските сили.

Твърдението беше отхвърлено от префекта на департамента Сома. В съобщение, разпространено във вторник, той отрече да са били отделяни сили специално за охрана на магазина Trogneux. Според префектурата една рота CRS е пристигнала спешно в Амиен, за да подсили местните полицейски екипи след насилствени действия срещу силите на реда и да осигури сигурността на всички търговски обекти в центъра.

Префектурата уточни, че полицейските автомобили са били разположени на площад „Гамбет“ и близо до гарата. Оттам служителите е трябвало да реагират по основната търговска улица, а не да охраняват само магазина, свързан с роднини на Брижит Макрон.

Комендантски час за непълнолетни в няколко града

На фона на грабежите и вандалските прояви френските власти започнаха да въвеждат локални вечерни ограничения. В Марсилия непълнолетните не могат да се намират в определени части на центъра, около търговски центрове и в райони на Обан и План дьо Кампан между 22:00 и 05:00 часа най-малко до петък.

Подобни мерки бяха обявени и в части от Париж, Лион, Бордо, Лил и Ница. В някои градове ограниченията важат само за непълнолетни, а в други са въведени по-широки забрани за движение или събирания в определени зони. В шест общини на Мартиника – Фор дьо Франс, Льо Ламантен, Льо Робер, Шолше, Дюко и Сен-Жозеф – комендантският час е от 22:00 до 05:00 часа.

Премиерът Себастиен Льокорню заяви, че локалните мерки са допринесли за спокойствието през нощта и че нови ограничения ще бъдат въвеждани там, където обстановката го налага. В Марсилия министърът на вътрешните работи Лоран Нунес обеща по-голямо полицейско присъствие при следващата демонстрация, насрочена за 24 октомври.

Източници: lemonde.fr, leparisien.fr, apnews.com