САЩ, Украйна и ЕС изработиха обща позиция за Русия

САЩ, Украйна и европейските им партньори са постигнали съгласувана позиция по следващите стъпки за диалог с Русия, съобщи Axios. Разговорите са се състояли в Осло, където американският специален пратеник Стив Уиткоф се срещна с украинския президент Володимир Зеленски и представители на европейски държави, Европейския съюз и НАТО.

По информация на Axios Киев е представил нови идеи и предложения, които са били обсъдени подробно. Целта е да бъде изготвена рамка на бъдещо споразумение за прекратяване на войната. Американски представител е заявил, че участниците са постигнали „значителен напредък“ и са се доближили до обща позиция на работно равнище.

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Уиткоф носи предложенията в Русия

След срещите в Осло Уиткоф планира да отпътува за Санкт Петербург, където трябва да разговаря с руския президент Владимир Путин. Очаква се американският пратеник да представи идеи, разработени в консултация с Украйна и европейските партньори.

Вашингтон се надява предложенията да създадат „път към преки тристранни и по-широки многостранни преговори“, посочва Axios. Зеленски заяви, че следващият етап трябва да бъде среща между него, президента на САЩ Доналд Тръмп и Путин. Москва обаче досега е отхвърляла този формат.

Украинският президент каза още, че страната му е готова да спре ударите по руски петролни рафинерии, ако Русия предприеме аналогични действия. Според Axios именно прекратяването на тези атаки е било сред темите, поставени от Джаред Къшнър по време на дистанционното му участие в разговорите. Къшнър, който е съветник на Тръмп, не е присъствал лично заради грип.

Сигурността на Украйна остава основен въпрос

Паралелно с дипломатическите контакти участниците са обсъдили гаранции за сигурността на Украйна, европейската ѝ интеграция и бъдещото икономическо възстановяване. Другата линия на разговорите е свързана с нова европейска архитектура за сигурност и възможностите за следвоенно икономическо сътрудничество.

Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре заяви, че Уиткоф ще предаде на руската страна идеите, обсъдени с европейските и американските партньори. „Днес беше добър ден за мира“, каза финландският президент Александер Стуб, цитиран от Асошиейтед прес. Руският външен министър Сергей Лавров от своя страна заяви, че Москва е готова да изслуша нови предложения от Вашингтон, но не очаква „чудеса“.

На фона на дипломатическите усилия отношенията между Вашингтон и Киев остават напрегнати. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че Тръмп не е нареждал действия, целящи да навредят на Украйна. По думите му забавянето при доставките на ракети за системите „Пейтриът“ е свързано с необходимостта САЩ да поддържат собствените си запаси.

Зеленски съобщи, че след разговор с Рубио Украйна отново получава ранни предупреждения за руски балистични ракети. „Благодарни сме на американската страна, че сега това работи“, каза украинският президент.

Следващият ход е свързан с разговорите на Уиткоф с Путин. От тях ще зависи дали обсъжданата в Осло рамка ще стане основа за пряк диалог, или различията между Москва, Киев, Вашингтон и европейските държави ще останат пречка пред нов кръг преговори.

Източници: axios.com, apnews.com