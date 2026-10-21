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Военен дрон падна върху частен имот край Варшава
  Тема: Киберсигурност

Военен дрон падна върху частен имот край Варшава

21 Октомври, 2026 04:57, обновена 21 Октомври, 2026 05:00 780 3

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  • военен институт-
  • безпилотен апарат

Учебният безпилотен апарат е принадлежал на полски военен институт. Няма пострадали и материални щети

Военен дрон падна върху частен имот край Варшава - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Учебен военен дрон падна върху частен имот в Йозефув, край Варшава. Инцидентът е станал следобед на 20 октомври, а жители на района са подали сигнал за падането на безпилотния апарат и са съобщили за силен шум.

По данни на Командването на столичната полиция машината е принадлежала на Военния технологичен институт по въоръженията в Зеленка, а не е била чужд или неизвестен безпилотен апарат. Полицаят Марта Суловска съобщи, че служителите на института са загубили връзка с дрона по време на учебен полет. „Никой не е пострадал. Не са нанесени и материални щети“, заяви тя.

Представители на института са пристигнали на място, обезопасили са машината и са я изнесли от частния имот. Не са съобщени подробности за модела на дрона, техническите причини за прекъсването на връзката или продължителността на полета.

Йозефув се намира в община Непорент, в Мазовецко воеводство, северно от Варшава. Според местната кметска представителка Едита Петряк-Ваш ситуацията е била овладяна и за жителите не е имало продължаваща опасност. Причините за инцидента предстои да бъдат изяснени от специалистите на военния институт.

Източници: wiadomosci.gazeta.pl, onet.pl, goniec.pl


Полша
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гуслик

    3 0 Отговор
    Ще се изтрепеме !

    05:59 21.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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