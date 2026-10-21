Военен дрон падна върху частен имот край Варшава

Учебен военен дрон падна върху частен имот в Йозефув, край Варшава. Инцидентът е станал следобед на 20 октомври, а жители на района са подали сигнал за падането на безпилотния апарат и са съобщили за силен шум.

По данни на Командването на столичната полиция машината е принадлежала на Военния технологичен институт по въоръженията в Зеленка, а не е била чужд или неизвестен безпилотен апарат. Полицаят Марта Суловска съобщи, че служителите на института са загубили връзка с дрона по време на учебен полет. „Никой не е пострадал. Не са нанесени и материални щети“, заяви тя.

Представители на института са пристигнали на място, обезопасили са машината и са я изнесли от частния имот. Не са съобщени подробности за модела на дрона, техническите причини за прекъсването на връзката или продължителността на полета.

Йозефув се намира в община Непорент, в Мазовецко воеводство, северно от Варшава. Според местната кметска представителка Едита Петряк-Ваш ситуацията е била овладяна и за жителите не е имало продължаваща опасност. Причините за инцидента предстои да бъдат изяснени от специалистите на военния институт.

Източници: wiadomosci.gazeta.pl, onet.pl, goniec.pl