Иран: Супертанкер удари мина южно от Ормузкия проток

Супертанкер, превозващ над 2 милиона барела суров петрол, е ударил морска мина южно от Ормузкия проток, съобщи Военноморският флот на Корпуса на стражите на ислямската революция. По данни на иранската страна след взрива на борда е избухнал пожар.

Корпусът твърди, че корабът е нарушавал правилата за плаване през протока, изключил е радарната, навигационната и позициониращата си системи и се е опитал да напусне района по неразрешен южен маршрут. „Съдът пренебрегна предупрежденията и избра забранен маршрут“, се посочва в съобщението, цитирано от Анадолската агенция.

Иран не е съобщил името на танкера, неговия флаг или собственика му. Липсват и данни за броя на членовете на екипажа, евентуални жертви и щетите по плавателния съд.

Иран съобщава за три засегнати танкера

В отделно съобщение, разпространено от иранската държавна телевизия, Корпусът на стражите заяви, че общо три танкера са били поразени от мини в Ормузкия проток. Два от корабите са се запалили и са били спрени, а третият е именно супертанкерът, превозващ повече от 2 милиона барела петрол, съобщи „Стрейтс таймс“.

„Два нарушаващи правилата петролни танкера бяха обхванати от пламъци и спрени след взривовете на мини“, се казва в изявлението на Корпуса. Иранските военни предупреждават корабите в района да не изключват системите си за проследяване и идентификация.

Напрежението около протока се засилва

Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути за световната търговия с енергийни суровини. Според „Стрейтс таймс“ през него в мирно време преминава около една пета от световните петролни доставки. През последните дни Иран неколкократно съобщи за инциденти с кораби, използвали маршрути, които Техеран определя като незаконни.

Източници: aa.com.tr, straitstimes.com, rferl.org