Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран: Супертанкер удари мина южно от Ормузкия проток
  Тема: Иранската криза

Иран: Супертанкер удари мина южно от Ормузкия проток

21 Октомври, 2026 05:05, обновена 21 Октомври, 2026 05:08 669 1

  • иран-
  • ормузки проток-
  • супертанкер-
  • морски мини-
  • петрол

Техеран твърди, че корабът е превозвал над 2 милиона барела петрол и е използвал неразрешен маршрут. Няма данни за името му или за пострадали

Иран: Супертанкер удари мина южно от Ормузкия проток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Супертанкер, превозващ над 2 милиона барела суров петрол, е ударил морска мина южно от Ормузкия проток, съобщи Военноморският флот на Корпуса на стражите на ислямската революция. По данни на иранската страна след взрива на борда е избухнал пожар.

Корпусът твърди, че корабът е нарушавал правилата за плаване през протока, изключил е радарната, навигационната и позициониращата си системи и се е опитал да напусне района по неразрешен южен маршрут. „Съдът пренебрегна предупрежденията и избра забранен маршрут“, се посочва в съобщението, цитирано от Анадолската агенция.

Иран не е съобщил името на танкера, неговия флаг или собственика му. Липсват и данни за броя на членовете на екипажа, евентуални жертви и щетите по плавателния съд.

Иран съобщава за три засегнати танкера

В отделно съобщение, разпространено от иранската държавна телевизия, Корпусът на стражите заяви, че общо три танкера са били поразени от мини в Ормузкия проток. Два от корабите са се запалили и са били спрени, а третият е именно супертанкерът, превозващ повече от 2 милиона барела петрол, съобщи „Стрейтс таймс“.

„Два нарушаващи правилата петролни танкера бяха обхванати от пламъци и спрени след взривовете на мини“, се казва в изявлението на Корпуса. Иранските военни предупреждават корабите в района да не изключват системите си за проследяване и идентификация.

Напрежението около протока се засилва

Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути за световната търговия с енергийни суровини. Според „Стрейтс таймс“ през него в мирно време преминава около една пета от световните петролни доставки. През последните дни Иран неколкократно съобщи за инциденти с кораби, използвали маршрути, които Техеран определя като незаконни.

Източници: aa.com.tr, straitstimes.com, rferl.org


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма страшно.

    1 0 Отговор
    Нали Тръмп разреши на Путин да изнася. Той ще компенсира глупостите които прави Тръмп в Иран. Поне така си мисли.....

    05:16 21.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания