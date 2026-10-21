Дронове убиха двама в Харковска област, удариха и Киев

Двама възрастни хора са загинали, а 11 души са пострадали при атака с руски дронове срещу село Коротич в Харковска област. Сред пострадалите са двумесечно момче и 8-годишно момиче. На всички е оказана необходимата медицинска помощ.
По информация на областния управител Олег Синегубов при удара са загинали 81-годишна жена и 83-годишен мъж. Пострадалите са получили остра стрессова реакция. Повредени са 13 частни домове и автомобил, а стопанска постройка е унищожена.„През нощта село Коротич в Харковския район беше подложено на масирана атака с вражески безпилотни летателни апарати. В резултат на атаката загинаха 81-годишна жена и 83-годишен мъж“, съобщи Синегубов.
Удар по транспортен обект в Киев
В Киев руски дрон е поразил обект от транспортната инфраструктура в Соломенския район. След попадението е избухнал пожар, а на място са изпратени аварийни служби, съобщи кметът Виталий Кличко.
Вечерта на 20 октомври безпилотници са атакували и други части на украинската столица. В Святошинския район са паднали отломки на открит терен, като по предварителни данни няма пострадали.
При атаките срещу Киев на 20 октомври са пострадали 21 души, а един човек е загинал. Новите удари са извършени в момент, когато украинските власти съобщават за продължаващи атаки с безпилотни летателни апарати срещу столицата и Харковска област.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ........–
....и от тях две деца.
06:55 21.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Стоянчо Пуканката
07:00 21.10.2026
4 Ветеран от протеста
07:00 21.10.2026
5 УЖАС
07:04 21.10.2026
6 питам
07:07 21.10.2026
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8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.