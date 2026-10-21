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Дронове убиха двама в Харковска област, удариха и Киев
  Тема: Украйна

Дронове убиха двама в Харковска област, удариха и Киев

21 Октомври, 2026 06:52 600 9

  • украйна-
  • харковска област-
  • киев-
  • руски дронове-
  • войната в украйна

При атаката в Коротич са пострадали 11 души, сред тях две деца. В Киев е поразен обект от транспортната инфраструктура и е избухнал пожар

Дронове убиха двама в Харковска област, удариха и Киев - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама възрастни хора са загинали, а 11 души са пострадали при атака с руски дронове срещу село Коротич в Харковска област. Сред пострадалите са двумесечно момче и 8-годишно момиче. На всички е оказана необходимата медицинска помощ.

По информация на областния управител Олег Синегубов при удара са загинали 81-годишна жена и 83-годишен мъж. Пострадалите са получили остра стрессова реакция. Повредени са 13 частни домове и автомобил, а стопанска постройка е унищожена.

„През нощта село Коротич в Харковския район беше подложено на масирана атака с вражески безпилотни летателни апарати. В резултат на атаката загинаха 81-годишна жена и 83-годишен мъж“, съобщи Синегубов.

Удар по транспортен обект в Киев

В Киев руски дрон е поразил обект от транспортната инфраструктура в Соломенския район. След попадението е избухнал пожар, а на място са изпратени аварийни служби, съобщи кметът Виталий Кличко.

Вечерта на 20 октомври безпилотници са атакували и други части на украинската столица. В Святошинския район са паднали отломки на открит терен, като по предварителни данни няма пострадали.

При атаките срещу Киев на 20 октомври са пострадали 21 души, а един човек е загинал. Новите удари са извършени в момент, когато украинските власти съобщават за продължаващи атаки с безпилотни летателни апарати срещу столицата и Харковска област.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ........–

    9 3 Отговор
    Копи -пейст е бгУркопропагандата.

    ....и от тях две деца.

    06:55 21.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Стоянчо Пуканката

    9 2 Отговор
    КииеФ- какво беше това? А, сетих се- кулинарен шедьовър. Лично аз много обичам миризмата на "Печено пиле Киев", особено сряда сутрин...

    07:00 21.10.2026

  • 4 Ветеран от протеста

    11 2 Отговор
    Така ще е след като продължават дроноводите -Птиците на Мадяр да се крият в цивилни сгради .Сградата се открива и се изравнява със земята .

    07:00 21.10.2026

  • 5 УЖАС

    9 1 Отговор
    РОЯК ОТ.....Дронове убиха двама в Харковска област......2 месечно бебе и 81 годишен. 2782

    07:04 21.10.2026

  • 6 питам

    13 1 Отговор
    На всека бомбардировка загиват само бебета и 80 годишни. Кой ги прави тези бебета, 80 годишните ли?

    07:07 21.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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