Трибуналът по морско право разглежда спора за петрола край Малвините

Международният трибунал по морско право насрочи за 10 и 11 ноември 2026 г. публичните изслушвания по спора между Аржентина и Великобритания за експлоатацията на въглеводороди край Малвинските острови, известни във Великобритания като Фолкландски острови. Делото е свързано с искането на Буенос Айрес за временни мерки срещу проекта Sea Lion.

Датите са определени от председателя на трибунала Морис Камга с разпореждане от 20 октомври. Заседанията ще се проведат в основната зала на съда в Хамбург и ще бъдат достъпни за публика след предварителна регистрация. Международният трибунал по морско право ще излъчва изслушванията и онлайн.

Какво иска Аржентина

Аржентина подаде искането си на 13 октомври по член 290, параграф 5 от Конвенцията на ООН по морско право. То е внесено, след като на 28 септември страната започна арбитражна процедура срещу Великобритания по приложение VII към конвенцията.

Буенос Айрес настоява да бъде спряно началото или продължаването на дейностите по добив на нефт и газ в района на находището Sea Lion, както и да не се издават нови разрешителни за експлоатация на природни ресурси. Аржентинското правителство твърди, че едностранните действия в спорната зона могат да засегнат неговите права върху континенталния шелф и да задълбочат спора.

Находището се намира на около 107 морски мили северно от островите и обхваща приблизително 541,40 квадратни километра. Проектът се разработва от британската Rockhopper Exploration и израелската Navitas Petroleum. Според документите по делото компаниите планират да започнат сондажи в началото на 2027 г.

Лондон отхвърля аржентинските претенции

Великобритания е отхвърлила исканията на Аржентина и е отказала да приложи поисканите временни мерки. В документите по делото британската страна поддържа, че дейностите по добива край Фолкландските острови се регулират от местното законодателство и се извършват в съответствие с международното право.

„Решението на Аржентина да започне арбитраж е поредният опит да бъдат подкопани правата и поминъкът на жителите на Фолкландските острови“, заяви британската министърка за отвъдморските територии Ума Кумаран.

Спорът се разви, след като британските власти одобриха окончателното инвестиционно решение за Sea Lion на 10 декември 2025 г. През септември 2026 г. лицензите за добив бяха удължени с пет години, а Аржентина определи действията като едностранни и незаконни.

Какво следва

На заседанията през ноември страните ще представят аргументите си по искането за временни мерки. Трибуналът не е насрочил разглеждане на окончателния спор за суверенитета над островите. След изслушванията съдът ще реши последващата процедура, а арбитражният състав по основния спор ще продължи отделно работата си.

Източници: apnews.com, lanacion.com.ar