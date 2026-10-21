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Тръмп прекроява формата на преговорите за Украйна
  Тема: Украйна

Тръмп прекроява формата на преговорите за Украйна

21 Октомври, 2026 08:39 2 168 26

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  • джаред къшнър-
  • владимир путин

Вашингтон иска да използва разговорите с Киев и европейските партньори за подготовка на по-широк формат с Русия

Тръмп прекроява формата на преговорите за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обмисля разширяване на кръга участници в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Целта е постигнатият напредък в разговорите с Киев и европейските партньори да бъде използван за подготовка на преки тристранни и по-широки многостранни преговори с Русия.

Информацията е съобщена от журналиста на Axios Барак Равид, който се позовава на американски официален представител. По думите му Вашингтон иска да изгради дипломатически път, който да доведе до пряк диалог между Украйна, Русия и САЩ, както и до по-широко участие на други държави.

„Целта е да развием постигнатия напредък в отношенията с Украйна и Европа, да обсъдим предложенията с Русия и да проправим път към преки тристранни и по-широки многостранни преговори“, е заявил американският представител.

Какво е обсъждано в Осло

На 20 октомври в Осло са разговаряли специалните представители на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, украинският президент Володимир Зеленски, норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре и финландският президент Александър Стуб.

Американският източник определя срещите като „много продуктивни и конструктивни“. Според него Украйна е представила нови идеи и предложения, които са били обсъдени подробно. Страните са постигнали „значителен напредък“ в съгласуването на общ подход към отношенията с Русия и към продължаването на дипломатическия процес.

На работно ниво САЩ, Украйна и европейските партньори са постигнали устойчиво разбирателство за следващите стъпки и са заявили общ ангажимент към намирането на практически решения за прекратяване на войната.

Гаранции за сигурност и следвоенно възстановяване

Сред обсъжданите теми в Осло са били дългосрочните гаранции за сигурността на Украйна, планът за икономическо възстановяване след войната и по-широката европейска архитектура за сигурност.

Следващият етап е свързан с планираната среща на Уиткоф с руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург на 21 октомври. Къшнър трябва да участва дистанционно. Според Axios Уиткоф ще представи на Путин обновено предложение за прекратяване на войната.

Разговорите в Осло са били свързани и с перспективата за тристранна среща между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Володимир Зеленски. По-рано Путин е предложил и формат с участието на Тръмп и китайския президент Си Цзинпин за обсъждане на края на войната в Украйна.

Източници: unian.net, axios.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    24 11 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #5, #23

    08:42 21.10.2026

  • 2 Пич

    15 5 Отговор
    Да се разбира като - Тръмп прекроява територията на Украйна!!!
    Затова търси международни гаранти!!!

    08:43 21.10.2026

  • 3 Малко Остана

    9 6 Отговор
    3 Ноември
    Приключва Оранжевата Лудост.

    Ще прекроят ли Досиетата Епстийн
    За Тръмп?

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    08:44 21.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Шопо

    13 6 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Помощите които САЩ и ЕС дават на Украйна всъщност са заеми ако Зеленски капитулира няма кой да връща заемите.
    Зеленски няма избор трябва да воюва до последния украинец.

    Коментиран от #26

    08:45 21.10.2026

  • 6 Антирашист 4742

    3 10 Отговор
    Няма нова ялта ,като ще присъства новия хитлер !

    08:46 21.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пак сметки без кръчмаря

    20 7 Отговор
    Войната ще прключи само след безусловна капитулация на фашистка Украйна! Нато и ЕС загубиха войната срещу Русия и сега ще се молят на Путин за милост!

    Коментиран от #16

    08:47 21.10.2026

  • 9 русия Китайска губерния

    8 7 Отговор
    РФ пред Разпад!

    08:48 21.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ХалаПенйо

    3 2 Отговор
    Големите усти наведени на килинчето.
    Казано е: милост, милост майор Михов!

    08:48 21.10.2026

  • 12 🦉🦉🦉🦉

    5 1 Отговор
    Искат да направят Германия -2❗ (ГДР и ГФР)

    08:49 21.10.2026

  • 13 Копйка

    3 5 Отговор
    На нас ни казаха да викаме за Тръмп наш!

    08:50 21.10.2026

  • 14 Антирашист 4746

    2 4 Отговор
    Поздравявам сенатор Том Тилис, трябва да се изясни политиката на Тръмп пред американците !

    08:52 21.10.2026

  • 15 Руснак без крак

    4 4 Отговор
    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂‍↕️.

    08:54 21.10.2026

  • 16 Антирашист 4747

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "Пак сметки без кръчмаря":

    Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети !

    Коментиран от #19

    08:55 21.10.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 2 Отговор
    БРАТУШКИТЕ НЕ ПОЗВОЛИХА ДА ИМА СЕВЕРЕН ВИЕТНАМ И ЮЖЕН ВИЕТНАМ
    КОИТО БЯХА НА ХИЛЯДИ КИЛОМЕТРИ ОТ РУСИЯ
    ......
    СМЯТАТЕ ЛИ ЧЕ СЕГА ЩЕ ПОЗВОЛЯТ НАЦИСТИТЕ ДА ГРАНИЧАТ С РУСИЯ ?
    .....
    НАИВНО Е :)

    08:57 21.10.2026

  • 18 Митрофан ханъм

    3 2 Отговор
    Абе, вие още ли вярвате на тия глупости как Тръмп, Путин и Си Дзинпин се събрали тайничко да делят света на три и да чертаят нови граници? Аз от сигурен източник (бате Гошо от долната махала, дето държи ракията в пластмасови туби от минерална вода) разбрах истината!
    Срещата изобщо не е била за НАТО, Украйна или Тайван. Проблемът е много по-сериозен. Събрали се тримата в една тайна кръчма на неутрална територия (някъде около Долно Уйно), сипали си по една гроздова и почнали да бистрят най-важния геополитически въпрос на века: кой, аджеба, има най-голям шанс да вземе Моника Белучи за жена и как точно ще си я делят по региони.
    Дзинпин вика: „Ние сме милиард и кусур, икономиката ни е мощна, аз ще я взема, пък ще и построя един Соларен Социалистически Дворец“. Тръмп веднага скочил, поправил си перуката и рекъл: „Wrong! Моника заслужава само лукс, аз ще и направя Тръмп Тауър с позлатени кенефи, тя ме обича, направихме сделка!“. Путин само ги погледнал строго, чукнал една водка от 80 градуса без мезе и казал: „Спокойно, момчета, аз вече пратих три танка и две писма с червен восък, въпросът е решен административно. Вие ще гледате децата в събота и неделя“.
    Та така, мили ми русофили и американофили, дето сънувате нови световни порядъци... Хората си уреждат личния живот на маса, вие тука атласи купувате и флумастери сменяте да преначертавате граници. Хайде сипете си по едно, че Моника чака!

    08:57 21.10.2026

  • 19 Шопо

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "Антирашист 4747":

    Истинския антирашист щеше да иде на фронта да се бие за Зеленски.

    Коментиран от #24

    08:59 21.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ще пуснат

    2 1 Отговор
    Урсула и Кая, като сервитьорка на преговорите. За да са "уважени"! :)

    09:08 21.10.2026

  • 22 Хитър Петър

    2 0 Отговор
    Само надлъгвания, Киев приема условията на Русия и войната свършва. Толкова е просто

    Коментиран от #25

    09:10 21.10.2026

  • 23 Мунчовци

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Мога да кажа, че никога не е имало Русия. Имало е руска империя, СССР или Руска федерация, но държава Русия е нямало.

    09:13 21.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 А, ще

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Много му пука. Ще си вземе златните тоалетни чинии и ще се скрие в Израел. Пък, квото ще да става с покрайната територия... Не го мисли ти него. Той е добър артист.

    09:28 21.10.2026

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