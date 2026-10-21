Тръмп прекроява формата на преговорите за Украйна

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обмисля разширяване на кръга участници в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Целта е постигнатият напредък в разговорите с Киев и европейските партньори да бъде използван за подготовка на преки тристранни и по-широки многостранни преговори с Русия.

Информацията е съобщена от журналиста на Axios Барак Равид, който се позовава на американски официален представител. По думите му Вашингтон иска да изгради дипломатически път, който да доведе до пряк диалог между Украйна, Русия и САЩ, както и до по-широко участие на други държави.

Какво е обсъждано в Осло

„Целта е да развием постигнатия напредък в отношенията с Украйна и Европа, да обсъдим предложенията с Русия и да проправим път към преки тристранни и по-широки многостранни преговори“, е заявил американският представител.

На 20 октомври в Осло са разговаряли специалните представители на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, украинският президент Володимир Зеленски, норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре и финландският президент Александър Стуб.

Американският източник определя срещите като „много продуктивни и конструктивни“. Според него Украйна е представила нови идеи и предложения, които са били обсъдени подробно. Страните са постигнали „значителен напредък“ в съгласуването на общ подход към отношенията с Русия и към продължаването на дипломатическия процес.

На работно ниво САЩ, Украйна и европейските партньори са постигнали устойчиво разбирателство за следващите стъпки и са заявили общ ангажимент към намирането на практически решения за прекратяване на войната.

Гаранции за сигурност и следвоенно възстановяване

Сред обсъжданите теми в Осло са били дългосрочните гаранции за сигурността на Украйна, планът за икономическо възстановяване след войната и по-широката европейска архитектура за сигурност.

Следващият етап е свързан с планираната среща на Уиткоф с руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург на 21 октомври. Къшнър трябва да участва дистанционно. Според Axios Уиткоф ще представи на Путин обновено предложение за прекратяване на войната.

Разговорите в Осло са били свързани и с перспективата за тристранна среща между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Володимир Зеленски. По-рано Путин е предложил и формат с участието на Тръмп и китайския президент Си Цзинпин за обсъждане на края на войната в Украйна.

Източници: unian.net, axios.com