Тръмп прекроява формата на преговорите за Украйна

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обмисля разширяване на кръга участници в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Целта е постигнатият напредък в разговорите с Киев и европейските партньори да бъде използван за подготовка на преки тристранни и по-широки многостранни преговори с Русия.
Информацията е съобщена от журналиста на Axios Барак Равид, който се позовава на американски официален представител. По думите му Вашингтон иска да изгради дипломатически път, който да доведе до пряк диалог между Украйна, Русия и САЩ, както и до по-широко участие на други държави.„Целта е да развием постигнатия напредък в отношенията с Украйна и Европа, да обсъдим предложенията с Русия и да проправим път към преки тристранни и по-широки многостранни преговори“, е заявил американският представител.
Какво е обсъждано в Осло
На 20 октомври в Осло са разговаряли специалните представители на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, украинският президент Володимир Зеленски, норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре и финландският президент Александър Стуб.
Американският източник определя срещите като „много продуктивни и конструктивни“. Според него Украйна е представила нови идеи и предложения, които са били обсъдени подробно. Страните са постигнали „значителен напредък“ в съгласуването на общ подход към отношенията с Русия и към продължаването на дипломатическия процес.
На работно ниво САЩ, Украйна и европейските партньори са постигнали устойчиво разбирателство за следващите стъпки и са заявили общ ангажимент към намирането на практически решения за прекратяване на войната.
Гаранции за сигурност и следвоенно възстановяване
Сред обсъжданите теми в Осло са били дългосрочните гаранции за сигурността на Украйна, планът за икономическо възстановяване след войната и по-широката европейска архитектура за сигурност.
Следващият етап е свързан с планираната среща на Уиткоф с руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург на 21 октомври. Къшнър трябва да участва дистанционно. Според Axios Уиткоф ще представи на Путин обновено предложение за прекратяване на войната.
Разговорите в Осло са били свързани и с перспективата за тристранна среща между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Володимир Зеленски. По-рано Путин е предложил и формат с участието на Тръмп и китайския президент Си Цзинпин за обсъждане на края на войната в Украйна.
Източници: unian.net, axios.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
Коментиран от #5, #23
08:42 21.10.2026
2 Пич
Затова търси международни гаранти!!!
08:43 21.10.2026
3 Малко Остана
Приключва Оранжевата Лудост.
Ще прекроят ли Досиетата Епстийн
За Тръмп?
Хаха хахахахаха хахахахаха
08:44 21.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Шопо
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Помощите които САЩ и ЕС дават на Украйна всъщност са заеми ако Зеленски капитулира няма кой да връща заемите.
Зеленски няма избор трябва да воюва до последния украинец.
Коментиран от #26
08:45 21.10.2026
6 Антирашист 4742
08:46 21.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пак сметки без кръчмаря
Коментиран от #16
08:47 21.10.2026
9 русия Китайска губерния
08:48 21.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ХалаПенйо
Казано е: милост, милост майор Михов!
08:48 21.10.2026
12 🦉🦉🦉🦉
08:49 21.10.2026
13 Копйка
08:50 21.10.2026
14 Антирашист 4746
08:52 21.10.2026
15 Руснак без крак
08:54 21.10.2026
16 Антирашист 4747
До коментар #8 от "Пак сметки без кръчмаря":Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети !
Коментиран от #19
08:55 21.10.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КОИТО БЯХА НА ХИЛЯДИ КИЛОМЕТРИ ОТ РУСИЯ
......
СМЯТАТЕ ЛИ ЧЕ СЕГА ЩЕ ПОЗВОЛЯТ НАЦИСТИТЕ ДА ГРАНИЧАТ С РУСИЯ ?
.....
НАИВНО Е :)
08:57 21.10.2026
18 Митрофан ханъм
Срещата изобщо не е била за НАТО, Украйна или Тайван. Проблемът е много по-сериозен. Събрали се тримата в една тайна кръчма на неутрална територия (някъде около Долно Уйно), сипали си по една гроздова и почнали да бистрят най-важния геополитически въпрос на века: кой, аджеба, има най-голям шанс да вземе Моника Белучи за жена и как точно ще си я делят по региони.
Дзинпин вика: „Ние сме милиард и кусур, икономиката ни е мощна, аз ще я взема, пък ще и построя един Соларен Социалистически Дворец“. Тръмп веднага скочил, поправил си перуката и рекъл: „Wrong! Моника заслужава само лукс, аз ще и направя Тръмп Тауър с позлатени кенефи, тя ме обича, направихме сделка!“. Путин само ги погледнал строго, чукнал една водка от 80 градуса без мезе и казал: „Спокойно, момчета, аз вече пратих три танка и две писма с червен восък, въпросът е решен административно. Вие ще гледате децата в събота и неделя“.
Та така, мили ми русофили и американофили, дето сънувате нови световни порядъци... Хората си уреждат личния живот на маса, вие тука атласи купувате и флумастери сменяте да преначертавате граници. Хайде сипете си по едно, че Моника чака!
08:57 21.10.2026
19 Шопо
До коментар #16 от "Антирашист 4747":Истинския антирашист щеше да иде на фронта да се бие за Зеленски.
Коментиран от #24
08:59 21.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ще пуснат
09:08 21.10.2026
22 Хитър Петър
Коментиран от #25
09:10 21.10.2026
23 Мунчовци
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Мога да кажа, че никога не е имало Русия. Имало е руска империя, СССР или Руска федерация, но държава Русия е нямало.
09:13 21.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 А, ще
До коментар #5 от "Шопо":Много му пука. Ще си вземе златните тоалетни чинии и ще се скрие в Израел. Пък, квото ще да става с покрайната територия... Не го мисли ти него. Той е добър артист.
09:28 21.10.2026