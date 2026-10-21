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Уиткоф пристигна в Санкт Петербург за среща с Путин
  Тема: Украйна

Уиткоф пристигна в Санкт Петербург за среща с Путин

21 Октомври, 2026 09:38 1 938 38

  • стив уиткоф-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • преговори за украйна

Пратеникът на Тръмп ще представи на руския президент обновен план за прекратяване на войната в Украйна

Уиткоф пристигна в Санкт Петербург за среща с Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф пристигна в Санкт Петербург, където трябва да се срещне с руския президент Владимир Путин. На летище „Пулково“ той беше посрещнат от специалния представител на руския президент Кирил Дмитриев, след което кортежът им напусна летището. За пристигането съобщиха ТАСС и РИА Новости.

В разговора се очаква да участва и Джаред Къшнър, който ще се включи чрез видеоконферентна връзка. Според Axios Уиткоф ще представи на Путин обновен план за прекратяване на руско-украинската война. Американският представител ще предаде предложения, разработени след разговорите с Украйна и европейските партньори.

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След срещата в Осло

Посещението в Санкт Петербург идва ден след срещата на американските пратеници с украинския президент Володимир Зеленски в Осло. В разговорите участваха и представители на европейски държави. Целта е да бъде оформена обща рамка за бъдещи преговори, преди предложенията да бъдат обсъдени директно с Кремъл.

Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре заяви, че Уиткоф ще обсъди с Путин „предложения, подготвени от европейски и американски представители“, като допълни, че разговорите могат да подготвят среща на равнище лидери.

Според Politico една от възможностите е Уиткоф да предложи преки разговори между Путин, Тръмп и Зеленски. Украинският президент също определи преминаването към потенциална тристранна среща като една от важните идеи, обсъждани в Осло. Доналд Тръмп заяви, че Путин и Зеленски не е задължително да бъдат в една и съща стая, за да бъде постигнато споразумение.

Защо срещата е важна

Разговорът между Уиткоф и Путин е важен, защото поставя на пряка проверка дали руското ръководство е готово да разгледа предложения, подготвени с участието на Украйна и европейските държави. До този момент не е потвърдено, че Москва е приела рамката или че е постигнато споразумение за прекратяване на бойните действия.

Срещата може да покаже и дали има реална възможност за разговори на най-високо равнище. Украйна настоява за формат с участието на Зеленски, Путин и Тръмп, докато самото провеждане на такава среща остава само възможност. Ако Путин отхвърли предложението, дипломатическият процес може да остане на ниво разговори между пратеници. Ако го приеме за основа, следващата стъпка би била договаряне на дневен ред, условия и формат за среща между лидерите.

Украйна има ясна визия за това как да се постигне мир във войната с Русия и иска САЩ да разгледат тези идеи, каза вчера украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция в Осло след среща с американския специален пратеник Стив Уиткоф. Зеленски повтори, че Украйна желае мир повече от всеки друг и че само Русия е избрала да продължи убийствата.

Украинският държавен глава подчерта също, че Украйна е първата, която е подкрепила позицията на САЩ за прекратяване на огъня в енергийния сектор, но лидерът на Русия Владимир Путин е отговорил с отказ. Както отбеляза Зеленски, Украйна продължава да работи за намиране на решение по този въпрос.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 3 Отговор
    Стефан Витков е евреин от Пловдив.

    Коментиран от #6, #9, #13

    09:39 21.10.2026

  • 2 Стив Уиткоф пристигна в Санкт Петербург

    12 0 Отговор
    А зетя ? Ко прай тоз човек?

    Коментиран от #5

    09:41 21.10.2026

  • 3 Кина

    23 6 Отговор
    Дългът на Украйна от запада ще си остане само на хартия..! Ракетите на зеления йордек свършиха окончателно..!

    09:50 21.10.2026

  • 4 Шопо

    15 1 Отговор
    Ще си говорят за пари

    09:51 21.10.2026

  • 5 Зетя е

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Стив Уиткоф пристигна в Санкт Петербург":

    Болен от грип и пие чайчета у дома.

    09:55 21.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Балната зала! ...

    10 1 Отговор
    Стив Уиткоф пристигна в Санкт Петербург да копира чертежите!

    09:59 21.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 На петата година от войната

    8 10 Отговор
    Тръмп се сети, че без Украйна и Европа мир няма да има !

    Коментиран от #17

    10:10 21.10.2026

  • 12 Руснаците пак ще пуснат на Тръмп

    5 5 Отговор
    някоя " сделка " за примамка и ония ще кълве и ще забрави всички обещания!

    10:12 21.10.2026

  • 13 Специална Военна Опсерация

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И двамата братовчеди, ще си говорят колко им е ценен живота на християните...

    10:13 21.10.2026

  • 14 Той и предният път

    3 1 Отговор
    Уиткоф пристигна за среща с Путин ама нямаше среща точно с Путин нали?

    10:16 21.10.2026

  • 15 Блабла

    4 0 Отговор
    Ще става дума единствено за евентуално прекратяване на огъня в енергийния сектор. Нищо друго. Поредната медийна бутафория за пред американците

    10:20 21.10.2026

  • 16 Ама на 100%

    5 0 Отговор
    Среща точно с Путин няма да видим !

    10:21 21.10.2026

  • 17 Естествено че ще е

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "На петата година от войната":

    без Украйна реално ! Въпроса е само и без гаранции от ЕК ли ще е

    10:23 21.10.2026

  • 18 Уиткоф има

    5 2 Отговор
    инвестиции в SpaceX и точно за тях е притеснен. Че руснаците могат да ги занулят

    10:30 21.10.2026

  • 19 Прям

    3 1 Отговор
    Европа е Азия.Европейците трябва да разберат това. Мира се определя от двата полюса - Изток и Запад !

    10:31 21.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Слава на Русия!

    2 2 Отговор
    Това Политико е гейско издание в Брюксел, като оня кон къде бил кво беше, измерва войната 🤣 От едно мазе в Ирландия😂 Нещастници, мизерни.

    10:39 21.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 А МОЧАТА?

    0 1 Отговор
    В възстановиха ли МОЧАТА?

    Коментиран от #28, #32

    10:47 21.10.2026

  • 28 ......-

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "А МОЧАТА?":

    Да,подава ти се от изхода ТИ дето е рабит и отдавна е ТИ Е вход.

    10:49 21.10.2026

  • 29 ......-

    2 1 Отговор
    ВиткоФФ е на килимчето на ИМПЕРАТОРА.

    Ша са моли за нещо за фалиралия ГоведоЛенд.

    Коментиран от #31

    10:50 21.10.2026

  • 30 Чичак

    1 4 Отговор
    Какво ще прави педя човек без война...неговите щели да ги обесят

    10:52 21.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "А МОЧАТА?":

    Да, сега ракетите в Кийййф разчистват мястото където да се построи !

    10:54 21.10.2026

  • 33 ......-

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Сигурно си мал.о умен":

    Розови фламингота да те оценяват !!

    Каква чест.

    10:56 21.10.2026

  • 34 Още добри новини

    1 1 Отговор
    И дойде добрата новина директно от коридорите на Конгреса!
    Републиканците по предложение на Дон Бейкън ще блокират 350 милиарда за Пентагона, ако Тръмп не възстанови санкциите срещу русия и не даде пълна подкрепа на Украйна!
    А Фитцпатрик направо е заплашил Тръмп, че от тук насетне ще блокират всяко негово решение от дневният му ред!
    За демократите няма какво да ви казвам. Решението дойде преди изборите!

    10:58 21.10.2026

  • 35 Хи хи

    1 2 Отговор
    За да има мир трябва да се принуди зеленото жуже да заминава за Москва й да води преговори за мир. Там ще му дадат и гаранция, най добрата. Другата гаранция-франция изобщо не струва !! Ако не може да договори мир значи е некадърно и трябва да бъде сменено с истински Президент , не жуже !!

    10:58 21.10.2026

  • 36 Рософил

    0 1 Отговор
    Слава на Сбърканата руско-прсвославна кочина.

    10:59 21.10.2026

  • 37 хихи

    0 0 Отговор
    Ще решават съдбата на Зеленски. Путин ще вика: "Вземи го ти!" Уиткоф: - Не! "Вземи го ти!"

    11:00 21.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

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