Уиткоф пристигна в Санкт Петербург за среща с Путин

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф пристигна в Санкт Петербург, където трябва да се срещне с руския президент Владимир Путин. На летище „Пулково“ той беше посрещнат от специалния представител на руския президент Кирил Дмитриев, след което кортежът им напусна летището. За пристигането съобщиха ТАСС и РИА Новости.

В разговора се очаква да участва и Джаред Къшнър, който ще се включи чрез видеоконферентна връзка. Според Axios Уиткоф ще представи на Путин обновен план за прекратяване на руско-украинската война. Американският представител ще предаде предложения, разработени след разговорите с Украйна и европейските партньори.

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След срещата в Осло

Посещението в Санкт Петербург идва ден след срещата на американските пратеници с украинския президент Володимир Зеленски в Осло. В разговорите участваха и представители на европейски държави. Целта е да бъде оформена обща рамка за бъдещи преговори, преди предложенията да бъдат обсъдени директно с Кремъл.

Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре заяви, че Уиткоф ще обсъди с Путин „предложения, подготвени от европейски и американски представители“, като допълни, че разговорите могат да подготвят среща на равнище лидери.

Според Politico една от възможностите е Уиткоф да предложи преки разговори между Путин, Тръмп и Зеленски. Украинският президент също определи преминаването към потенциална тристранна среща като една от важните идеи, обсъждани в Осло. Доналд Тръмп заяви, че Путин и Зеленски не е задължително да бъдат в една и съща стая, за да бъде постигнато споразумение.

Защо срещата е важна

Разговорът между Уиткоф и Путин е важен, защото поставя на пряка проверка дали руското ръководство е готово да разгледа предложения, подготвени с участието на Украйна и европейските държави. До този момент не е потвърдено, че Москва е приела рамката или че е постигнато споразумение за прекратяване на бойните действия.

Срещата може да покаже и дали има реална възможност за разговори на най-високо равнище. Украйна настоява за формат с участието на Зеленски, Путин и Тръмп, докато самото провеждане на такава среща остава само възможност. Ако Путин отхвърли предложението, дипломатическият процес може да остане на ниво разговори между пратеници. Ако го приеме за основа, следващата стъпка би била договаряне на дневен ред, условия и формат за среща между лидерите.

Украйна има ясна визия за това как да се постигне мир във войната с Русия и иска САЩ да разгледат тези идеи, каза вчера украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция в Осло след среща с американския специален пратеник Стив Уиткоф. Зеленски повтори, че Украйна желае мир повече от всеки друг и че само Русия е избрала да продължи убийствата.

Украинският държавен глава подчерта също, че Украйна е първата, която е подкрепила позицията на САЩ за прекратяване на огъня в енергийния сектор, но лидерът на Русия Владимир Путин е отговорил с отказ. Както отбеляза Зеленски, Украйна продължава да работи за намиране на решение по този въпрос.