Уиткоф пристигна в Санкт Петербург за среща с Путин

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф пристигна в Санкт Петербург, където трябва да се срещне с руския президент Владимир Путин. На летище „Пулково“ той беше посрещнат от специалния представител на руския президент Кирил Дмитриев, след което кортежът им напусна летището. За пристигането съобщиха ТАСС и РИА Новости.
В разговора се очаква да участва и Джаред Къшнър, който ще се включи чрез видеоконферентна връзка. Според Axios Уиткоф ще представи на Путин обновен план за прекратяване на руско-украинската война. Американският представител ще предаде предложения, разработени след разговорите с Украйна и европейските партньори.
След срещата в Осло
Посещението в Санкт Петербург идва ден след срещата на американските пратеници с украинския президент Володимир Зеленски в Осло. В разговорите участваха и представители на европейски държави. Целта е да бъде оформена обща рамка за бъдещи преговори, преди предложенията да бъдат обсъдени директно с Кремъл.
Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре заяви, че Уиткоф ще обсъди с Путин „предложения, подготвени от европейски и американски представители“, като допълни, че разговорите могат да подготвят среща на равнище лидери.
Според Politico една от възможностите е Уиткоф да предложи преки разговори между Путин, Тръмп и Зеленски. Украинският президент също определи преминаването към потенциална тристранна среща като една от важните идеи, обсъждани в Осло. Доналд Тръмп заяви, че Путин и Зеленски не е задължително да бъдат в една и съща стая, за да бъде постигнато споразумение.
Защо срещата е важна
Разговорът между Уиткоф и Путин е важен, защото поставя на пряка проверка дали руското ръководство е готово да разгледа предложения, подготвени с участието на Украйна и европейските държави. До този момент не е потвърдено, че Москва е приела рамката или че е постигнато споразумение за прекратяване на бойните действия.
Срещата може да покаже и дали има реална възможност за разговори на най-високо равнище. Украйна настоява за формат с участието на Зеленски, Путин и Тръмп, докато самото провеждане на такава среща остава само възможност. Ако Путин отхвърли предложението, дипломатическият процес може да остане на ниво разговори между пратеници. Ако го приеме за основа, следващата стъпка би била договаряне на дневен ред, условия и формат за среща между лидерите.
Украйна има ясна визия за това как да се постигне мир във войната с Русия и иска САЩ да разгледат тези идеи, каза вчера украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция в Осло след среща с американския специален пратеник Стив Уиткоф. Зеленски повтори, че Украйна желае мир повече от всеки друг и че само Русия е избрала да продължи убийствата.
Украинският държавен глава подчерта също, че Украйна е първата, която е подкрепила позицията на САЩ за прекратяване на огъня в енергийния сектор, но лидерът на Русия Владимир Путин е отговорил с отказ. Както отбеляза Зеленски, Украйна продължава да работи за намиране на решение по този въпрос.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #9, #13
09:39 21.10.2026
2 Стив Уиткоф пристигна в Санкт Петербург
Коментиран от #5
09:41 21.10.2026
3 Кина
09:50 21.10.2026
4 Шопо
09:51 21.10.2026
5 Зетя е
До коментар #2 от "Стив Уиткоф пристигна в Санкт Петербург":Болен от грип и пие чайчета у дома.
09:55 21.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Балната зала! ...
09:59 21.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 На петата година от войната
Коментиран от #17
10:10 21.10.2026
12 Руснаците пак ще пуснат на Тръмп
10:12 21.10.2026
13 Специална Военна Опсерация
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И двамата братовчеди, ще си говорят колко им е ценен живота на християните...
10:13 21.10.2026
14 Той и предният път
10:16 21.10.2026
15 Блабла
10:20 21.10.2026
16 Ама на 100%
10:21 21.10.2026
17 Естествено че ще е
До коментар #11 от "На петата година от войната":без Украйна реално ! Въпроса е само и без гаранции от ЕК ли ще е
10:23 21.10.2026
18 Уиткоф има
10:30 21.10.2026
19 Прям
10:31 21.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Слава на Русия!
10:39 21.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 А МОЧАТА?
Коментиран от #28, #32
10:47 21.10.2026
28 ......-
До коментар #27 от "А МОЧАТА?":Да,подава ти се от изхода ТИ дето е рабит и отдавна е ТИ Е вход.
10:49 21.10.2026
29 ......-
Ша са моли за нещо за фалиралия ГоведоЛенд.
Коментиран от #31
10:50 21.10.2026
30 Чичак
10:52 21.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Хи хи
До коментар #27 от "А МОЧАТА?":Да, сега ракетите в Кийййф разчистват мястото където да се построи !
10:54 21.10.2026
33 ......-
До коментар #31 от "Сигурно си мал.о умен":Розови фламингота да те оценяват !!
Каква чест.
10:56 21.10.2026
34 Още добри новини
Републиканците по предложение на Дон Бейкън ще блокират 350 милиарда за Пентагона, ако Тръмп не възстанови санкциите срещу русия и не даде пълна подкрепа на Украйна!
А Фитцпатрик направо е заплашил Тръмп, че от тук насетне ще блокират всяко негово решение от дневният му ред!
За демократите няма какво да ви казвам. Решението дойде преди изборите!
10:58 21.10.2026
35 Хи хи
10:58 21.10.2026
36 Рософил
10:59 21.10.2026
37 хихи
11:00 21.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.