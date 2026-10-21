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Френски изтребител Mirage се разби, пилотът загина

Френски изтребител Mirage се разби, пилотът загина

21 Октомври, 2026 10:13 824 6

  • франция-
  • mirage 2000d-
  • авиокатастрофа-
  • нанси-
  • военновъздушни сили

Самолетът е паднал край Нанси по време на тренировъчен полет. Навигаторът е в неизвестност, а издирването му продължава.

Френски изтребител Mirage се разби, пилотът загина - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френски изтребител Mirage 2000D се разби по време на тренировъчен полет в Североизточна Франция. Пилотът е загинал, а навигаторът, който е бил на борда, остава в неизвестност, съобщи френското военно министерство.

Катастрофата е станала късно вечерта на 20 октомври в департамента Мьорт-е-Мозел, близо до Нанси. Самолетът е бил базиран във военновъздушната база Нанси-Оше и се е разбил около 23:35 часа местно време в район между селата Рожевил, Домевр-ан-Е и Тремблекур, северно от Нанси.

Издирват втория член на екипажа

На борда е имало двама военнослужещи — пилот и навигатор. Смъртта на пилота е потвърдена, докато спасителните екипи продължават да търсят навигатора.

Кметът на близкия град Понт-а-Мусон Анри Льо||||?уа съобщи, че в района са изпратени значителни полицейски и пожарникарски сили. Останки от самолета са били открити с помощта на дрон, но допълнителни подробности не са обявени, докато аварийната операция продължава.

В Рожевил е създаден кризисен координационен център. Местните власти са предупредили за възможни затруднения в движението в околността заради мащабната операция по издирване и обезопасяване на мястото.

Разследват причините за катастрофата

Започнало е съдебно разследване, което трябва да установи обстоятелствата и причината за падането на изтребителя. Към момента няма официално посочена версия за причините за инцидента.

Mirage 2000D е двуместен френски боен самолет, използван за тренировъчни и бойни задачи. Машината е излетяла от базата Нанси-Оше, която се намира в департамента Мьорт-е-Мозел.

Източници: aa.com.tr, europe1.fr, tf1info.fr


Франция
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Жалко

    5 1 Отговор
    Мираж = Рено !

    10:26 21.10.2026

  • 3 Възраждане

    8 1 Отговор
    Нацисткият режим на Микрон се разпада. Време е за Льо Пен. Време е за силна Европа под крилото на Русия. Време е за Възраждане

    10:36 21.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Справедлив

    1 0 Отговор
    Една чудесна новина. Всеки ден да е така.

    11:06 21.10.2026

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