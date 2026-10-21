Френски изтребител Mirage се разби, пилотът загина

Френски изтребител Mirage 2000D се разби по време на тренировъчен полет в Североизточна Франция. Пилотът е загинал, а навигаторът, който е бил на борда, остава в неизвестност, съобщи френското военно министерство.

Катастрофата е станала късно вечерта на 20 октомври в департамента Мьорт-е-Мозел, близо до Нанси. Самолетът е бил базиран във военновъздушната база Нанси-Оше и се е разбил около 23:35 часа местно време в район между селата Рожевил, Домевр-ан-Е и Тремблекур, северно от Нанси.

Издирват втория член на екипажа

На борда е имало двама военнослужещи — пилот и навигатор. Смъртта на пилота е потвърдена, докато спасителните екипи продължават да търсят навигатора.

Кметът на близкия град Понт-а-Мусон Анри Льо||||?уа съобщи, че в района са изпратени значителни полицейски и пожарникарски сили. Останки от самолета са били открити с помощта на дрон, но допълнителни подробности не са обявени, докато аварийната операция продължава.

В Рожевил е създаден кризисен координационен център. Местните власти са предупредили за възможни затруднения в движението в околността заради мащабната операция по издирване и обезопасяване на мястото.

Разследват причините за катастрофата

Започнало е съдебно разследване, което трябва да установи обстоятелствата и причината за падането на изтребителя. Към момента няма официално посочена версия за причините за инцидента.

Mirage 2000D е двуместен френски боен самолет, използван за тренировъчни и бойни задачи. Машината е излетяла от базата Нанси-Оше, която се намира в департамента Мьорт-е-Мозел.

Източници: aa.com.tr, europe1.fr, tf1info.fr