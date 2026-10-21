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WSJ: Кремъл предупредил Германия за нови атаки
  Тема: Украйна

WSJ: Кремъл предупредил Германия за нови атаки

21 Октомври, 2026 10:41 1 049 19

  • кремъл-
  • германия-
  • летище лайпциг-
  • саботаж-
  • русия

Предупреждението е отправено след откриването на дрон с експлозиви край украински транспортен самолет на летището в Лайпциг

WSJ: Кремъл предупредил Германия за нови атаки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Представител на Кремъл е предупредил германски правителствен служител, че опитът за саботаж на летището в Лайпциг няма да бъде последната цел на Москва. Това съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници. Името на руския чиновник не се посочва.

Контактът е осъществен, след като германските власти са разкрили опит за атака на летище Лайпциг/Хале. През август там е открит дрон с взривно устройство в близост до украински транспортен самолет „Антонов Ан-124“. По-късно е установено, че безпилотните апарати са били няколко.

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На 1 септември Германия официално обвини Русия, че стои зад опита за саботаж. Москва отхвърля обвиненията. Германското правителство определи случая като хибридна атака, а американската агенция „Ройтерс“ съобщи, че според Берлин използваните дронове, компонентите, експлозивите и технологията за задействане са сходни с елементи от други руски хибридни операции.

Вашингтон предупредил европейски служби

Европейски представители са заявили пред WSJ, че според данни на американското разузнаване през лятото в Москва е нараснало недоволството от липсата на резултат както на фронта, така и в разговорите с Вашингтон. Според тези оценки Украйна не е приела исканията, поставяни от руския президент Владимир Путин.

Източници на изданието, запознати с американските разузнавателни оценки, твърдят, че именно Путин лично е разпоредил засилване на саботажите и тайните операции срещу държави от НАТО. След посещение в Москва директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е уведомил европейски разузнавателни служби и политици, че Русия активизира подобни действия.

Нови инциденти в Европа

Според публикацията след опита за саботаж в Лайпциг е последвал ръст на инцидентите в европейски държави. През август са извършени палежи в предприятия за производство на безпилотни апарати в Естония и Полша.

Словашките власти съобщиха, че са предотвратили планиран палеж в завод за украински дронове на територията на страната. През последните седмици Полша, Литва и България също са заявили, че са станали обект на саботажи срещу наземни станции на Starlink.

Тези случаи са част от по-широките обвинения на западни правителства към Москва за провеждане на тайни операции в Европа. Германското обвинение за инцидента на летището в Лайпциг остава отхвърлено от руската страна.

Източници: meduza.io, apnews.com, reutersconnect.com


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да бе ,да ! 🤔

    23 3 Отговор
    Страни , които произвеждат оръжия за убийство на руснаци , се чудят защо ще изпитват удари от руснаците ? / Но всъщност нищо не са изпитали . Тръмп , Израел или Китай биха ги изтрили от картата .

    10:45 21.10.2026

  • 2 горски

    26 3 Отговор
    Лично Путин е казал,че вечер ходи из Европа и прави саботажи.Нали е от КГБ.....
    Излагане е мека дума за тези статии,по скоро е оси....е

    Коментиран от #8

    10:46 21.10.2026

  • 3 Соломон

    3 13 Отговор
    Само се чудя на Германия защото още не е дала ракети на Украйна

    10:46 21.10.2026

  • 4 Някой

    16 3 Отговор
    Вражески самолет с който се карат оръжия, е напълно законна цел за унищожение, където и да е! Как с тези оръжия се стреля на територията на Русия и те да нямат правота да гръмнат от където идват!

    10:50 21.10.2026

  • 5 Погледнато реално

    13 2 Отговор
    Съвсем нормално е да има саботажи, тайни и явни операции срещу обекти на враждебни държави от НАТО свързани с подкрепата на Украйна във войната. Особенно срещу фирми от списъка за съвместно производство с Украйна.Някой други очаквания ли има ? И въобще не е важна територията в коя държава е а собствеността. Ако е директна атака срещу частно производство или такова на концесия това не е атака срещу държава каквото и да ви говорят. Статута е важен

    10:50 21.10.2026

  • 6 Яхуууууу

    18 1 Отговор
    украйнски глупости и измишльотини

    10:51 21.10.2026

  • 7 Путин е агент на САЩ

    9 2 Отговор
    Путин спасява Зеленски, засега. Но това няма да продължи дълго.

    10:52 21.10.2026

  • 8 Българин

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "горски":

    То не е излагане, а обида към интелекта на разсъждаващите хора от народите на ЕС...

    10:52 21.10.2026

  • 9 Уффф

    12 1 Отговор
    Даже по времето на Гьобелс тези не лъжеха така

    10:54 21.10.2026

  • 10 Името го знаем

    9 1 Отговор
    Башаров, Петров е зает с поставянето на дрона.

    10:55 21.10.2026

  • 11 така, така

    12 2 Отговор
    Е тия се оляха - веднага повярвах, че Кремъл е предупредил германски правителствен служител, че опитът за саботаж на летището в Лайпциг няма да бъде последната цел на Москва. Сигурно и списък с целите е дал, така де, да се опрости достъпа.

    Абе тия от WSJ да третират като и...диоти само украинците. Останалите хора не сме чак толкова загубени, та да вярваме на приказки под шипковия храст.

    10:55 21.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ааа

    5 1 Отговор
    Лично Путин им го е казал на тия малоумници

    10:57 21.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ако частна фирма доставя оръжие

    6 0 Отговор
    Като тези на Гебрев примерно, НЕ държавата е "враждебна" а частната фирма и собственика и. Впрочем като стана дума за Гебрев за последните 10 години е платил смехотворни данъци и почити никаква заслуга за фиска няма !

    11:00 21.10.2026

  • 17 И какво значение има

    2 1 Отговор
    Дали частен украински товарен самолет ще бъде ударен в Лайпциг, във въздуха или около Киев? На всякъде все е цел щом оръжие пренася

    11:04 21.10.2026

  • 18 Венсеремос

    3 0 Отговор
    Германия е фашистка страна.Хитлер нападна СССР/Русия през ВСВ.Червената армия с Първа Българска армия ,помля фашистите и освободи от Хитлер и Нацистите целия свят.Германия иска пак да бъде ликвдирана,но този път ще бъде окончателно!! Завинаги ще престане да съществува фашистка Германия.Ще бъде изравнена със Земята и нито един фашист/немец/немкиня няма повече да съществуват.Казах!!!Това чака и фашистка Бандеровска Окраина и фашиста-наркоман Зелена еуглена.Опичайте си акъла и не дразнета МЕЧОКА!!!

    Коментиран от #19

    11:05 21.10.2026

  • 19 Карлуково

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Венсеремос":

    Пак са пуснали хора за домашно лечение

    11:07 21.10.2026

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