WSJ: Кремъл предупредил Германия за нови атаки

Представител на Кремъл е предупредил германски правителствен служител, че опитът за саботаж на летището в Лайпциг няма да бъде последната цел на Москва. Това съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници. Името на руския чиновник не се посочва.
Контактът е осъществен, след като германските власти са разкрили опит за атака на летище Лайпциг/Хале. През август там е открит дрон с взривно устройство в близост до украински транспортен самолет „Антонов Ан-124“. По-късно е установено, че безпилотните апарати са били няколко.
На 1 септември Германия официално обвини Русия, че стои зад опита за саботаж. Москва отхвърля обвиненията. Германското правителство определи случая като хибридна атака, а американската агенция „Ройтерс“ съобщи, че според Берлин използваните дронове, компонентите, експлозивите и технологията за задействане са сходни с елементи от други руски хибридни операции.
Вашингтон предупредил европейски служби
Европейски представители са заявили пред WSJ, че според данни на американското разузнаване през лятото в Москва е нараснало недоволството от липсата на резултат както на фронта, така и в разговорите с Вашингтон. Според тези оценки Украйна не е приела исканията, поставяни от руския президент Владимир Путин.
Източници на изданието, запознати с американските разузнавателни оценки, твърдят, че именно Путин лично е разпоредил засилване на саботажите и тайните операции срещу държави от НАТО. След посещение в Москва директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е уведомил европейски разузнавателни служби и политици, че Русия активизира подобни действия.
Нови инциденти в Европа
Според публикацията след опита за саботаж в Лайпциг е последвал ръст на инцидентите в европейски държави. През август са извършени палежи в предприятия за производство на безпилотни апарати в Естония и Полша.
Словашките власти съобщиха, че са предотвратили планиран палеж в завод за украински дронове на територията на страната. През последните седмици Полша, Литва и България също са заявили, че са станали обект на саботажи срещу наземни станции на Starlink.
Тези случаи са част от по-широките обвинения на западни правителства към Москва за провеждане на тайни операции в Европа. Германското обвинение за инцидента на летището в Лайпциг остава отхвърлено от руската страна.
Източници: meduza.io, apnews.com, reutersconnect.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да бе ,да ! 🤔
10:45 21.10.2026
2 горски
Излагане е мека дума за тези статии,по скоро е оси....е
Коментиран от #8
10:46 21.10.2026
3 Соломон
10:46 21.10.2026
4 Някой
10:50 21.10.2026
5 Погледнато реално
10:50 21.10.2026
6 Яхуууууу
10:51 21.10.2026
7 Путин е агент на САЩ
10:52 21.10.2026
8 Българин
До коментар #2 от "горски":То не е излагане, а обида към интелекта на разсъждаващите хора от народите на ЕС...
10:52 21.10.2026
9 Уффф
10:54 21.10.2026
10 Името го знаем
10:55 21.10.2026
11 така, така
Абе тия от WSJ да третират като и...диоти само украинците. Останалите хора не сме чак толкова загубени, та да вярваме на приказки под шипковия храст.
10:55 21.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ааа
10:57 21.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ако частна фирма доставя оръжие
11:00 21.10.2026
17 И какво значение има
11:04 21.10.2026
18 Венсеремос
Коментиран от #19
11:05 21.10.2026
19 Карлуково
До коментар #18 от "Венсеремос":Пак са пуснали хора за домашно лечение
11:07 21.10.2026