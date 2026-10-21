WSJ: Кремъл предупредил Германия за нови атаки

Представител на Кремъл е предупредил германски правителствен служител, че опитът за саботаж на летището в Лайпциг няма да бъде последната цел на Москва. Това съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници. Името на руския чиновник не се посочва.

Контактът е осъществен, след като германските власти са разкрили опит за атака на летище Лайпциг/Хале. През август там е открит дрон с взривно устройство в близост до украински транспортен самолет „Антонов Ан-124“. По-късно е установено, че безпилотните апарати са били няколко.

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На 1 септември Германия официално обвини Русия, че стои зад опита за саботаж. Москва отхвърля обвиненията. Германското правителство определи случая като хибридна атака, а американската агенция „Ройтерс“ съобщи, че според Берлин използваните дронове, компонентите, експлозивите и технологията за задействане са сходни с елементи от други руски хибридни операции.

Вашингтон предупредил европейски служби

Европейски представители са заявили пред WSJ, че според данни на американското разузнаване през лятото в Москва е нараснало недоволството от липсата на резултат както на фронта, така и в разговорите с Вашингтон. Според тези оценки Украйна не е приела исканията, поставяни от руския президент Владимир Путин.

Източници на изданието, запознати с американските разузнавателни оценки, твърдят, че именно Путин лично е разпоредил засилване на саботажите и тайните операции срещу държави от НАТО. След посещение в Москва директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е уведомил европейски разузнавателни служби и политици, че Русия активизира подобни действия.

Нови инциденти в Европа

Според публикацията след опита за саботаж в Лайпциг е последвал ръст на инцидентите в европейски държави. През август са извършени палежи в предприятия за производство на безпилотни апарати в Естония и Полша.

Словашките власти съобщиха, че са предотвратили планиран палеж в завод за украински дронове на територията на страната. През последните седмици Полша, Литва и България също са заявили, че са станали обект на саботажи срещу наземни станции на Starlink.

Тези случаи са част от по-широките обвинения на западни правителства към Москва за провеждане на тайни операции в Европа. Германското обвинение за инцидента на летището в Лайпциг остава отхвърлено от руската страна.

Източници: meduza.io, apnews.com, reutersconnect.com