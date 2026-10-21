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CNN: Русия и Украйна са стигнали до задънена улица в преговорите
  Тема: Украйна

CNN: Русия и Украйна са стигнали до задънена улица в преговорите

21 Октомври, 2026 12:05 1 078 19

  • русия-
  • украйна-
  • мирни преговори-
  • донбас-
  • доналд трамп

Москва настоява за териториални отстъпки, а Киев търси гаранции за сигурност. Вашингтон поддържа контакти и с двете страни, но позицията му остава променлива.

CNN: Русия и Украйна са стигнали до задънена улица в преговорите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мирният процес между Русия и Украйна е в застой, докато бойните действия продължават, а Киев и европейските му партньори се опитват да изработят общо предложение към Вашингтон. Според анализ на CNN, публикуван от УНИАН, преговорите се развиват по два паралелни сценария: Украйна и Европа търсят приемлив формат за споразумение, а Москва предлага на САЩ икономическо сътрудничество, като едновременно продължава военните действия.

В контактите участват специалният пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. След разговорите в Осло на 20 октомври Уиткоф се очаква да разговаря с руския президент Владимир Путин. Какви конкретни предложения ще представи американската страна, не е обявено.

Донбас остава основният спор

Основната пречка пред споразумение остават условията на Кремъл. Москва настоява Украйна да предаде останалата под неин контрол част от Донбас без нови бойни действия. Русия от години поставя и други изисквания - демилитаризация на Украйна, отказ от членство в НАТО и промяна на ръководството в Киев.

Киев не приема териториални отстъпки като път към мира. Подконтролните на Украйна райони в Донецка област имат ключово стратегическо значение, тъй като прикриват направленията към централната част на страната.

Според оценка, цитирана от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, Русия контролира 89% от Донецка област. Той заяви, че украинската страна разглежда останалата територия като последна отбранителна линия.

„Оттам пътят към Киев е пряк“, заяви Рубио, цитирайки оценката на украински и американски военни стратези.

Краматорск, Славянск, Доброполе и Константиновка продължават да бъдат подложени на руски удари с дронове и планиращи авиобомби. Гражданският живот в тези градове е силно ограничен. По думите на Рубио Русия използва дронове, балистични ракети и атаки срещу енергийната инфраструктура, докато Украйна нанася удари по руски нефтопреработвателни заводи.

Натискът на Вашингтон остава непредвидим

Анализът посочва няколко решения на администрацията на Тръмп, които могат да облагодетелстват Москва. Сред тях са действията, свързани с руския дизел, временното енергийно примирие, ограниченията около сателитната комуникация Starlink и обмена на разузнавателна информация.

Споменават се още забавени доставки на американски ракети за противовъздушната отбрана, призиви към Володимир Зеленски да напусне поста и намаляването на американската финансова подкрепа за Украйна. Все по-голяма част от разходите за военна помощ се поемат от европейските държави.

Подкрепата на САЩ обаче не е напълно прекратена. Зеленски заяви, че очаква положителен отговор от Рубио за системи Patriot и Starlink, а също благодари за възстановяването на обмена на разузнавателни данни.

„Благодарни сме, че обменът на разузнавателни данни със Съединените щати вече работи“, каза украинският президент.

Рубио е провел 45-минутен телефонен разговор със Зеленски. Контактът показва, че Вашингтон и Киев запазват диалога въпреки разногласията. На срещите в Осло са обсъждани гаранции за сигурност за Украйна и възможността за тристранни разговори между Тръмп, Путин и Зеленски.

Според CNN промените в курса на Тръмп са свързани не само с преговорите, но и с вътрешнополитически сметки преди междинните избори в САЩ. Междувременно Украйна и европейските ѝ партньори се подготвят за вариант, при който Киев ще трябва да разчита повече на собствените си ресурси, без да прекъсва дипломатическите контакти с Вашингтон.

Източници: unian.net, edition.cnn.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити на Кака

    17 5 Отговор
    Да напомня на глупърите от СъНъНъц-то: след украинския пирует в Истанбул 2022 между Русия и Украйна не е имало никакви преговори.
    Поради което има и дефицит на задънени улици в тази област...

    Коментиран от #5, #6

    12:09 21.10.2026

  • 2 Овчар

    15 3 Отговор
    Медиите се огъват..! На 5- ти другия месец европа ще бъде запалена от ВЪТРЕ и тълпата ще поеме контрола на олигарсите..! На там вървят нещата.

    12:10 21.10.2026

  • 3 😂😂😂😂😂

    1 13 Отговор
    Тоя с тая униформа е като дядо Хърбо от ловната дружинка село Шишковци.

    12:10 21.10.2026

  • 4 Лоша работа

    16 3 Отговор
    Зеленски изпълнява скъпо платени заповеди

    Коментиран от #10

    12:10 21.10.2026

  • 5 Между другото

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тити на Кака":

    Стефчо Витков пристигна в Русия с предложение за мораториум в Черно Море

    12:11 21.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 555

    4 5 Отговор
    Какви териториални отстъпки? Цяла Азия? Цяла Европа? Цялата планета плюс Луната?

    Коментиран от #8

    12:13 21.10.2026

  • 8 провинциалист

    11 5 Отговор

    До коментар #7 от "555":

    Окупираните от Украйна демократично самоопределили се ДНР и ЛНР например.

    Коментиран от #12

    12:16 21.10.2026

  • 9 Хахахаха

    3 12 Отговор
    Копеизажи, за 5 години война, рашата не успя да окупира това което анексира. Това са фактите след вашите 5 години напредване на фронта. Сега се налага да се молят за изтегляне и дончо да им е на помощ.

    Коментиран от #11

    12:18 21.10.2026

  • 10 Хахахаха

    1 9 Отговор

    До коментар #4 от "Лоша работа":

    Тупин изпълнява скъпо платени заповеди.

    12:19 21.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Соломон

    18 10 Отговор

    До коментар #8 от "провинциалист":

    Къде го видя това демократично самоопределяне. Колко такива самоопределяне е направила Русия на собствената си територия. 21 републики и 180 народности и нито една не говори на собствения си роден 😛 👅

    Коментиран от #13, #14

    12:20 21.10.2026

  • 13 Яяяяяя

    6 15 Отговор

    До коментар #12 от "Соломон":

    Явно че не си ходил в Русия

    Коментиран от #16

    12:23 21.10.2026

  • 14 провинциалист

    8 12 Отговор

    До коментар #12 от "Соломон":

    Нямаше къде да го видя, защото по това време руските медии ни бяха демократично забранени. Но като гледам изборите у нас през последната петилетка, няма начин онова да е било по-малко демократично.

    12:23 21.10.2026

  • 15 Българин

    11 1 Отговор
    Как може такава наглост, Зеленски да не капитулира пред Путин?!? Всеки нормален премиер или президент трябва да капитулира пред по-големите и по-агресивните, за да се осигури мир! Ако всеки почне да си брани някакви граници и територии, света ще изгори във вечна война! За това слабите и нерешителните трябва да отстъпват на големите и силните и така да се осигурява мир!

    12:33 21.10.2026

  • 16 Соломон

    9 5 Отговор

    До коментар #13 от "Яяяяяя":

    Така като гледам ти от там си се върнал. Да беше се и изкъпал че миришеш

    12:33 21.10.2026

  • 17 Така е

    13 5 Отговор
    Путлер се надява Дончо да му осигури служебна победа преди Украйна нацяло да съсипе икономиката на Раша.

    12:33 21.10.2026

  • 18 ....

    1 0 Отговор
    Е нищо де, поне укрите ги дънят яко, ча укра не остана.

    12:40 21.10.2026

  • 19 Путин е убиец ,

    0 0 Отговор
    не чакайте нищо положително от тоя наркозависим комплексар !

    12:41 21.10.2026

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