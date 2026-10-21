Украйна нямаше да съществува, ако не бяха САЩ, каза държавният секретар Рубио

Без помощта на Съединените щати Украйна не би съществувала като суверенна държава. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио по време на визитата си в Индия, предаде Bloomberg.

„Ако не беше помощта на Съединените щати, особено по време на администрацията на Тръмп, сега Украйна нямаше да съществува. Украйна като суверенна държава нямаше да съществува“, каза Рубио.

Рубио отрече Тръмп да е знаел предварително

Изявлението му беше направено в отговор на въпрос за публикация на The Wall Street Journal, според която ръководителят на SpaceX Илон Мъск е наредил да бъде забавена работата на сателитната система Starlink в Украйна.

Системата се използва от украинските сили за комуникации и за подпомагане на действията срещу руските въздушни атаки. В публикацията се твърди още, че Мъск е обсъдил решението с президента Доналд Тръмп, след като информацията за ограничаването е станала публична. Според цитиран от изданието източник, запознат с въпроса, представители на администрацията са били информирани още преди решението да влезе в сила.

Рубио заяви, че не разполага с информация Тръмп да е знаел предварително. Той отхвърли и твърдението, че американското правителство е ръководило процеса.

„Невярно е, че по някакъв начин сме знаели предварително или сме ръководили този процес“, каза държавният секретар.

По думите му Съединените щати не могат да контролират как частна компания използва или управлява своя продукт. Рубио добави, че Вашингтон „повече няма да заема отбранителна позиция“ по темата и определи украинските военнослужещи като много смели в съпротивата срещу Русия.

Пентагонът: Не сме издавали заповед

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет също заяви, че американската страна не е ограничавала работата на Starlink за украинските военни.

„Нищо не сме оттегляли. Съществуват условия за предоставяне на услугата, които в крайна сметка трябва да бъдат спазвани. Starlink има право да взема такива решения“, каза Хегсет. Той допълни, че според него няма промяна и Пентагонът не е издавал заповеди по случая.

Междувременно CNN съобщи, че американски сенатори настояват за разследване и търсене на отговорност от лицата, ограничили достъпа до Starlink в Украйна. Конгресменът от Пенсилвания Майк Фицпатрик заяви, че хората, които ограничават дейността на Starshield, ще бъдат подложени на щателно разследване и ще понесат пълна отговорност.

Рубио коментира и преговорите за войната

Държавният секретар говори и за посещението на специалния пратеник на президента Тръмп Стив Уиткоф в Санкт Петербург на фона на преговорите за прекратяване на войната.

Рубио заяви, че разговорите в момента са съсредоточени върху бъдещето на източния украински регион Донбас. По думите му са предложени няколко „креативни идеи“ за преодоляване на различията, но преговорите остават сложни.

„И двете страни ще трябва да направят определени отстъпки. Мисля, че основната цел на Украйна е да осигури дългосрочна сигурност и защита, така че никога повече да не бъде подлагана на нахлуване или нападение“, каза Марко Рубио.

Източници: unian.net, bloomberg.com, apnews.com