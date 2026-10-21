Новини
Свят »
Украйна »
Украйна нямаше да съществува, ако не бяха САЩ, каза държавният секретар Рубио
  Тема: Украйна

Украйна нямаше да съществува, ако не бяха САЩ, каза държавният секретар Рубио

21 Октомври, 2026 12:21 553 14

  • марко рубио-
  • доналд тръмп-
  • starlink-
  • илон мъск-
  • войната в украйна

Държавният секретар на САЩ отрече Доналд Тръмп да е знаел предварително за ограничаването на Starlink в Украйна

Украйна нямаше да съществува, ако не бяха САЩ, каза държавният секретар Рубио - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Без помощта на Съединените щати Украйна не би съществувала като суверенна държава. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио по време на визитата си в Индия, предаде Bloomberg.

„Ако не беше помощта на Съединените щати, особено по време на администрацията на Тръмп, сега Украйна нямаше да съществува. Украйна като суверенна държава нямаше да съществува“, каза Рубио.

Рубио отрече Тръмп да е знаел предварително

Изявлението му беше направено в отговор на въпрос за публикация на The Wall Street Journal, според която ръководителят на SpaceX Илон Мъск е наредил да бъде забавена работата на сателитната система Starlink в Украйна.

Системата се използва от украинските сили за комуникации и за подпомагане на действията срещу руските въздушни атаки. В публикацията се твърди още, че Мъск е обсъдил решението с президента Доналд Тръмп, след като информацията за ограничаването е станала публична. Според цитиран от изданието източник, запознат с въпроса, представители на администрацията са били информирани още преди решението да влезе в сила.

Рубио заяви, че не разполага с информация Тръмп да е знаел предварително. Той отхвърли и твърдението, че американското правителство е ръководило процеса.

„Невярно е, че по някакъв начин сме знаели предварително или сме ръководили този процес“, каза държавният секретар.

По думите му Съединените щати не могат да контролират как частна компания използва или управлява своя продукт. Рубио добави, че Вашингтон „повече няма да заема отбранителна позиция“ по темата и определи украинските военнослужещи като много смели в съпротивата срещу Русия.

Пентагонът: Не сме издавали заповед

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет също заяви, че американската страна не е ограничавала работата на Starlink за украинските военни.

„Нищо не сме оттегляли. Съществуват условия за предоставяне на услугата, които в крайна сметка трябва да бъдат спазвани. Starlink има право да взема такива решения“, каза Хегсет. Той допълни, че според него няма промяна и Пентагонът не е издавал заповеди по случая.

Междувременно CNN съобщи, че американски сенатори настояват за разследване и търсене на отговорност от лицата, ограничили достъпа до Starlink в Украйна. Конгресменът от Пенсилвания Майк Фицпатрик заяви, че хората, които ограничават дейността на Starshield, ще бъдат подложени на щателно разследване и ще понесат пълна отговорност.

Рубио коментира и преговорите за войната

Държавният секретар говори и за посещението на специалния пратеник на президента Тръмп Стив Уиткоф в Санкт Петербург на фона на преговорите за прекратяване на войната.

Рубио заяви, че разговорите в момента са съсредоточени върху бъдещето на източния украински регион Донбас. По думите му са предложени няколко „креативни идеи“ за преодоляване на различията, но преговорите остават сложни.

„И двете страни ще трябва да направят определени отстъпки. Мисля, че основната цел на Украйна е да осигури дългосрочна сигурност и защита, така че никога повече да не бъде подлагана на нахлуване или нападение“, каза Марко Рубио.

Източници: unian.net, bloomberg.com, apnews.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защото

    5 2 Отговор
    Украина е Русия.

    12:22 21.10.2026

  • 2 Ленин, Владимир Улянов

    2 2 Отговор
    И аз ако не бях също

    12:24 21.10.2026

  • 3 Яяяяяяя

    6 1 Отговор
    САЩ я откъснаха тогава, сега ще я върнат. Но дали руснаците ще я искат цялата, е друг въпрос

    12:24 21.10.2026

  • 4 Рубио забраи да каже, че ако не бяха

    6 2 Отговор
    САЩ Украйна нямаше да е в това положение.

    12:25 21.10.2026

  • 5 Така е

    8 0 Отговор
    САЩ и 64 държави помагат с пари и оръжия на Украйна. Правилно каза ген. М.Мили- Украйна за три дни ще падне без нас.

    12:25 21.10.2026

  • 6 Затова Рошавия Борко каза

    8 0 Отговор
    До последният украинец.

    Коментиран от #9

    12:26 21.10.2026

  • 7 стоян георгиев

    0 4 Отговор
    Сащ имат стратегически интерес украйна да победи.без победата на украйна сащ са в голям риск от нова война и големи загуби.така че Рубио латп казва едно е добре да каже и две.

    12:27 21.10.2026

  • 8 Вовкина

    1 0 Отговор
    Една корекция: Украйна ще спре да съществува благодарение на САЩ

    12:27 21.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ако не беше САЩ

    0 0 Отговор
    Украйна щеше да е цяла. Сега я крепят полу мъртва, че снася добри яйца.

    12:30 21.10.2026

  • 11 Фактите

    0 0 Отговор
    Украйна няма ракети , запада не иска повече зеленски защото открадна много пари и не може да ги върне..! Русия загражда територии и точи ресурси , нато е добро куче но е вързано и сами яде и спи в колибата..! БРИКС набира мощ..

    12:30 21.10.2026

  • 12 не е истина

    0 0 Отговор
    Си, Тръмп и Путин не могат да сломят една Украйна. Голям резил.

    12:31 21.10.2026

  • 13 руслякофил

    0 0 Отговор
    Ъъъ... Тръмп пак наш ли е? Че вече се обърках.

    12:32 21.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания