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Русия освободи американеца Стивън Хъбард при визитата на Уиткоф
  Тема: Украйна

Русия освободи американеца Стивън Хъбард при визитата на Уиткоф

21 Октомври, 2026 13:05 1 145 14

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  • войната в украйна

Владимир Путин съобщи за освобождаването на пенсионирания учител по време на срещата със специалния пратеник на Доналд Тръмп в Санкт Петербург

Русия освободи американеца Стивън Хъбард при визитата на Уиткоф - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия освободи американския гражданин Стивън Хъбард, който излежаваше присъда за наемническа дейност в Украйна. Владимир Путин съобщи за решението по време на срещата си със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Санкт Петербург, а Уиткоф потвърди освобождаването.

По думите на Путин Хъбард вече се намира на летище „Пулково“ и се подготвя да отпътува за Съединените щати. Уиткоф му благодари за решението с думите: „Заради вас той се прибира при семейството си.“ Руските държавни медии съобщиха, че американецът е бил освободен по време на посещението на пратеника.

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Хъбард е осъден за наемническа дейност

Стивън Хъбард е 74-годишен пенсиониран учител от Мичиган. Той е бил задържан през април 2022 г. в украинския град Изюм, след като руските сили поеха контрола над района.

През 2024 г. руски съд го осъди на шест години и 10 месеца затвор след процес при закрити врата. Според руското обвинение Хъбард е подписал договор с украинските въоръжени сили, получил е обучение, оръжие и боеприпаси и е участвал в охраната на военен пункт.

Руските държавни медии съобщиха, че той е признал вината си. Американският му адвокат Мартин Де Лука обаче заяви, че Хъбард е отрекъл обвиненията и е казал, че не е бил част от бойно или военно подразделение. Американската администрация го определи като неправомерно задържан.

Освобождаването съвпадна с разговорите за Украйна

Случаят беше поставен от Доналд Тръмп пред Путин непосредствено преди визитата на Уиткоф. Американският президент заяви, че е разговарял подробно с руския лидер и е поискал освобождаването на Хъбард. „Нека видим какво ще се случи“, каза Тръмп, като намекна, че по случая може да има развитие в близките дни.

Уиткоф пристигна в Санкт Петербург след разговори с украинския президент Володимир Зеленски в Осло. В срещата участваха още премиерът на Норвегия Йонас Гар Стьоре, президентът на Финландия Александер Стуб и представители на европейски държави и НАТО.

Американски представител определи разговорите като конструктивни и заяви, че са обсъждани ключови елементи на възможна рамка за мир. Сред тях са гаранции за сигурността на Украйна, следвоенен икономически план и по-широка европейска архитектура за сигурност.

Вашингтон търси път към преговори

Основната цел на срещата на Уиткоф с Путин е да бъдат представени новите идеи, обсъждани с украинската страна и европейските партньори. Според американския представител пратеникът трябва да подготви възможност за преки тристранни преговори между САЩ, Русия и Украйна, както и за по-широк многостранен формат.

Кремълският съветник Юрий Ушаков заяви, че конфликтът в Украйна е основният фокус на разговорите, но не даде гаранции за незабавно споразумение. Срещата в Санкт Петербург е деветата лична среща между Уиткоф и Путин.

Джаред Къшнър, който също участва в усилията на Вашингтон за преговори, не присъства лично заради заболяване. Очакваше се той да се включи дистанционно.

Източници: bbc.com, apnews.com, investing.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдааа

    6 15 Отговор
    60 годишен главорез. Най опасния. 007 на САЩ. Ха ха ха... Смешници.

    13:11 21.10.2026

  • 2 АБВ

    23 4 Отговор
    Браво ! Господин Путин е добър, справедлив и великодушен.

    Коментиран от #10

    13:11 21.10.2026

  • 3 абе

    4 9 Отговор
    Ако е верно това дето казват руснаците - не е ли военнопленик. И тях ли ги съдят вече?

    Коментиран от #5

    13:12 21.10.2026

  • 4 Цирк Масква

    2 24 Отговор
    Клоуна Пуссин го бил освободил щото го затворил без доказателства.

    13:13 21.10.2026

  • 5 койдазнай

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "абе":

    На Тръмп му трябват оправдания, за да прави отстъпки на Путин

    13:20 21.10.2026

  • 6 Загубили

    1 9 Отговор
    му толкова години в зандана.....

    13:22 21.10.2026

  • 7 гост

    2 11 Отговор
    Путин е над всичко,няма съд,няма какъвто и да е орган....независим....който да не изпълнява казаното от Фюрера.Осъден при закрити врата...строго секретно,най голямата опасност за съществуването на РФ...това е той...пенсионера от Мичиган.И сега Кремъл трупа точки пред кьоравият Тръмп,с освобождаването му...тактиката на рушляците...

    13:24 21.10.2026

  • 8 Няма безплатен обяд

    4 1 Отговор
    Пуснат е срещу нещо!
    Извън темата е, ама срещу какво Радев стана натовски генерал със звезда на алеята и сикаква задача го върнаха!
    До скоро се питах, сега вече знам и го усещам на гърба си!

    13:25 21.10.2026

  • 9 Факт

    3 11 Отговор
    През 1938 г. европейските лидери искат мир и затова изнудват Чехословакия да се преклони пред Хитлер.
    Получават Втората световна война. Просто не са успели да разберат, че акулата няма засищане и напада първо слабите.
    Горе-долу това би се случило и сега, ако Украйна бъде принудена да се съгласи с Путин.

    Коментиран от #11

    13:25 21.10.2026

  • 10 ГДЕ

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "АБВ":

    за теб, спасение няма...

    13:38 21.10.2026

  • 11 АБВ

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    Въобще не познаваш историята. Причините за Втората световна са в края на Първата световна. Унизителният мир, огромните репарации, отнетите територии са основната причина за реваншизма на германците. Хитлер е само следствие от това. А Судетите за германците са като Западните покрайнини и Южна Добруджа за българите. Несправедливо отнети от победените във войната. Но историята винаги следва естествения си ход, дори голяма част от хората да не го осъзнават.

    13:45 21.10.2026

  • 12 Абсурдистан

    1 3 Отговор
    Да благодариш за освобождаването на този, който го е затворил е доста дебилно.

    13:51 21.10.2026

  • 13 Ало -Ало!

    5 1 Отговор
    Щом 74 годишни наемници се бият за украйна, смятай.......

    13:55 21.10.2026

  • 14 РудолФФ

    0 1 Отговор
    Тази Коледа няма да има подаръци. Що? Щото Дедо ви Коледа е наемник на украинския фронт!

    14:03 21.10.2026

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