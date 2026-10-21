Русия освободи американеца Стивън Хъбард при визитата на Уиткоф

Русия освободи американския гражданин Стивън Хъбард, който излежаваше присъда за наемническа дейност в Украйна. Владимир Путин съобщи за решението по време на срещата си със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Санкт Петербург, а Уиткоф потвърди освобождаването.
По думите на Путин Хъбард вече се намира на летище „Пулково“ и се подготвя да отпътува за Съединените щати. Уиткоф му благодари за решението с думите: „Заради вас той се прибира при семейството си.“ Руските държавни медии съобщиха, че американецът е бил освободен по време на посещението на пратеника.
Хъбард е осъден за наемническа дейност
Стивън Хъбард е 74-годишен пенсиониран учител от Мичиган. Той е бил задържан през април 2022 г. в украинския град Изюм, след като руските сили поеха контрола над района.
През 2024 г. руски съд го осъди на шест години и 10 месеца затвор след процес при закрити врата. Според руското обвинение Хъбард е подписал договор с украинските въоръжени сили, получил е обучение, оръжие и боеприпаси и е участвал в охраната на военен пункт.
Руските държавни медии съобщиха, че той е признал вината си. Американският му адвокат Мартин Де Лука обаче заяви, че Хъбард е отрекъл обвиненията и е казал, че не е бил част от бойно или военно подразделение. Американската администрация го определи като неправомерно задържан.
Освобождаването съвпадна с разговорите за Украйна
Случаят беше поставен от Доналд Тръмп пред Путин непосредствено преди визитата на Уиткоф. Американският президент заяви, че е разговарял подробно с руския лидер и е поискал освобождаването на Хъбард. „Нека видим какво ще се случи“, каза Тръмп, като намекна, че по случая може да има развитие в близките дни.
Уиткоф пристигна в Санкт Петербург след разговори с украинския президент Володимир Зеленски в Осло. В срещата участваха още премиерът на Норвегия Йонас Гар Стьоре, президентът на Финландия Александер Стуб и представители на европейски държави и НАТО.
Американски представител определи разговорите като конструктивни и заяви, че са обсъждани ключови елементи на възможна рамка за мир. Сред тях са гаранции за сигурността на Украйна, следвоенен икономически план и по-широка европейска архитектура за сигурност.
Вашингтон търси път към преговори
Основната цел на срещата на Уиткоф с Путин е да бъдат представени новите идеи, обсъждани с украинската страна и европейските партньори. Според американския представител пратеникът трябва да подготви възможност за преки тристранни преговори между САЩ, Русия и Украйна, както и за по-широк многостранен формат.
Кремълският съветник Юрий Ушаков заяви, че конфликтът в Украйна е основният фокус на разговорите, но не даде гаранции за незабавно споразумение. Срещата в Санкт Петербург е деветата лична среща между Уиткоф и Путин.
Джаред Къшнър, който също участва в усилията на Вашингтон за преговори, не присъства лично заради заболяване. Очакваше се той да се включи дистанционно.
Източници: bbc.com, apnews.com, investing.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мдааа
13:11 21.10.2026
2 АБВ
Коментиран от #10
13:11 21.10.2026
3 абе
Коментиран от #5
13:12 21.10.2026
4 Цирк Масква
13:13 21.10.2026
5 койдазнай
До коментар #3 от "абе":На Тръмп му трябват оправдания, за да прави отстъпки на Путин
13:20 21.10.2026
6 Загубили
13:22 21.10.2026
7 гост
13:24 21.10.2026
8 Няма безплатен обяд
Извън темата е, ама срещу какво Радев стана натовски генерал със звезда на алеята и сикаква задача го върнаха!
До скоро се питах, сега вече знам и го усещам на гърба си!
13:25 21.10.2026
9 Факт
Получават Втората световна война. Просто не са успели да разберат, че акулата няма засищане и напада първо слабите.
Горе-долу това би се случило и сега, ако Украйна бъде принудена да се съгласи с Путин.
Коментиран от #11
13:25 21.10.2026
10 ГДЕ
До коментар #2 от "АБВ":за теб, спасение няма...
13:38 21.10.2026
11 АБВ
До коментар #9 от "Факт":Въобще не познаваш историята. Причините за Втората световна са в края на Първата световна. Унизителният мир, огромните репарации, отнетите територии са основната причина за реваншизма на германците. Хитлер е само следствие от това. А Судетите за германците са като Западните покрайнини и Южна Добруджа за българите. Несправедливо отнети от победените във войната. Но историята винаги следва естествения си ход, дори голяма част от хората да не го осъзнават.
13:45 21.10.2026
12 Абсурдистан
13:51 21.10.2026
13 Ало -Ало!
13:55 21.10.2026
14 РудолФФ
14:03 21.10.2026