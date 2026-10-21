Зеленски подкрепи тристранни преговори с Тръмп и Путин за прекратяване на войната

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че подкрепя провеждането на тристранни преговори с американския държавен глава Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин с цел прекратяване на войната в Украйна. Той изрази надежда, че посещението на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Русия в сряда ще доведе до положителен резултат, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
В интервю за предаването „Fox & Friends“ на телевизия Fox News Зеленски определи срещата си с Уиткоф, проведена във вторник в Осло, като продуктивна. Украинският лидер подчерта, че страната му е готова да търси дипломатическо решение на конфликта.
„Надявам се, че след няколко часа - не знам точно колко - ще имаме някакъв резултат, дай Боже положителен“, заяви Зеленски, коментирайки предстоящите разговори на американския пратеник в Русия.
Според украинския президент първата стъпка към постигането на мир трябва да бъде замразяване на бойните действия. Това би създало необходимите условия за дипломатически преговори и за сключване на споразумение, подкрепено с надеждни гаранции за сигурността на Украйна.
Зеленски приветства призивите на Доналд Тръмп за прекратяване на огъня и подчерта значението на прякото участие на лидерите на трите държави в търсенето на изход от войната.
„Важно е да се преговаря тристранно“, заяви украинският президент, визирайки възможна среща между него, Тръмп и Путин.
Той допълни, че включването на европейските държави в преговорния процес би било още по-добър вариант.
В интервюто Зеленски изрази благодарност към Съединените щати за възстановяването на обмена на разузнавателна информация с Украйна. Той също така изрази надежда, че в близко бъдеще ще бъдат премахнати ограниченията върху използването на сателитните услуги Starlink и Starshield, които са от съществено значение за комуникациите и военните операции на украинските сили.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зельо още не е разбрал
Коментиран от #9
15:07 21.10.2026
2 Последния Софиянец
15:07 21.10.2026
3 Пепи Волгата
15:08 21.10.2026
4 ИВАН
Коментиран от #10
15:08 21.10.2026
5 Кучето на Мими 🐕
15:09 21.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Прави се на неразбрал
Коментиран от #25
15:14 21.10.2026
8 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта
15:14 21.10.2026
9 защо
До коментар #1 от "Зельо още не е разбрал":Ще разбере. Ще му дадат екземпляр и на него. След като подпише.
Коментиран от #29
15:14 21.10.2026
10 Атина Палада
До коментар #4 от "ИВАН":Предвид резултата до тук аз по скоро го оприличавам не на капитулация а на добре свършена работа,за която беше назначен.А именно ....да фалира ЕС и НатЮто:)
Коментиран от #14
15:15 21.10.2026
11 Зеленият клоун
15:16 21.10.2026
12 Неразбрал
Коментиран от #20, #23
15:19 21.10.2026
13 Бибитко от Банкя
15:19 21.10.2026
14 Да,добре
До коментар #10 от "Атина Палада":Колко руснаци изби путин за целта?
Не ми отговаряй.
Коментиран от #18
15:19 21.10.2026
15 осраински
Коментиран от #26
15:20 21.10.2026
16 12345
15:21 21.10.2026
17 осраински
15:21 21.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Решението
15:22 21.10.2026
20 Марсулите от ес
До коментар #12 от "Неразбрал":Ние ще победим със нашия обичан Бандера слуга на народа ....но е допуснал малка грешка той е слуга на запада !!!!!
15:23 21.10.2026
21 Питам
15:23 21.10.2026
22 А тъй ...."тристранни преговори"
15:23 21.10.2026
23 Димяща ушанка
До коментар #12 от "Неразбрал":Утре влизам в Киев с 200!
15:24 21.10.2026
24 ОРАКУЛ
Коментиран от #28
15:24 21.10.2026
25 Знае
До коментар #7 от "Прави се на неразбрал":А мирен договор ще има само след пълна и безусловна капитулация на бандеровска Украйна.
15:25 21.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Малоумен
15:26 21.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Знае
До коментар #9 от "защо":Зеленият наркоман е просрочен . Подписът му няма юридическа тежест .
15:27 21.10.2026
30 А тъй ...."тристранни преговори"
15:27 21.10.2026
31 Пак да кажа
15:29 21.10.2026
32 Сега обаче да ви споделя нещо колеги
Коментиран от #38
15:29 21.10.2026
33 Некоректно заглавие
В стремежа си да издигнете престижа на Зеленски, вие си измисляте факти.
Значи, Зеленски САМ предлага тристранни преговори и САМ си подкрепя предложението.
За протокола - никой не иска да го включи в тези преговори, освен той самия.
15:30 21.10.2026
34 МакедонецЪТ
15:31 21.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Путин
15:37 21.10.2026
37 Дачев
15:38 21.10.2026
38 Врьош
До коментар #32 от "Сега обаче да ви споделя нещо колеги":Само Азовстал струва повече!
15:38 21.10.2026
39 Вин Дизел
15:40 21.10.2026