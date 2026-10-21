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Зеленски подкрепи тристранни преговори с Тръмп и Путин за прекратяване на войната
  Тема: Украйна

Зеленски подкрепи тристранни преговори с Тръмп и Путин за прекратяване на войната

21 Октомври, 2026 15:06 889 39

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  • прекратяване на войната

Украинският президент изрази надежда за положителен резултат от посещението на американския специален пратеник Стив Уиткоф в Русия

Зеленски подкрепи тристранни преговори с Тръмп и Путин за прекратяване на войната - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че подкрепя провеждането на тристранни преговори с американския държавен глава Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин с цел прекратяване на войната в Украйна. Той изрази надежда, че посещението на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Русия в сряда ще доведе до положителен резултат, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

В интервю за предаването „Fox & Friends“ на телевизия Fox News Зеленски определи срещата си с Уиткоф, проведена във вторник в Осло, като продуктивна. Украинският лидер подчерта, че страната му е готова да търси дипломатическо решение на конфликта.

„Надявам се, че след няколко часа - не знам точно колко - ще имаме някакъв резултат, дай Боже положителен“, заяви Зеленски, коментирайки предстоящите разговори на американския пратеник в Русия.

Според украинския президент първата стъпка към постигането на мир трябва да бъде замразяване на бойните действия. Това би създало необходимите условия за дипломатически преговори и за сключване на споразумение, подкрепено с надеждни гаранции за сигурността на Украйна.

Зеленски приветства призивите на Доналд Тръмп за прекратяване на огъня и подчерта значението на прякото участие на лидерите на трите държави в търсенето на изход от войната.

„Важно е да се преговаря тристранно“, заяви украинският президент, визирайки възможна среща между него, Тръмп и Путин.

Той допълни, че включването на европейските държави в преговорния процес би било още по-добър вариант.

В интервюто Зеленски изрази благодарност към Съединените щати за възстановяването на обмена на разузнавателна информация с Украйна. Той също така изрази надежда, че в близко бъдеще ще бъдат премахнати ограниченията върху използването на сателитните услуги Starlink и Starshield, които са от съществено значение за комуникациите и военните операции на украинските сили.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зельо още не е разбрал

    31 2 Отговор
    От него нищо не зависи

    Коментиран от #9

    15:07 21.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 19 Отговор
    Голям срам за Възраждане и Меч.Като чуха за Детектор на лъжата избягаха с 200 от срещата на кандидат президентите.

    15:07 21.10.2026

  • 3 Пепи Волгата

    4 32 Отговор
    Идва краят на Путин и неговите долнопробни убийци и палячовци

    15:08 21.10.2026

  • 4 ИВАН

    36 1 Отговор
    Зеленски капитулира и войната свършва, просто е !

    Коментиран от #10

    15:08 21.10.2026

  • 5 Кучето на Мими 🐕

    29 0 Отговор
    Зельо,теб па кой те пита!?🦧🥳🤣🤣🤣🤣👍

    15:09 21.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Прави се на неразбрал

    21 0 Отговор
    Няма спиране на огъня Преди мирен договор !!!!!!!!

    Коментиран от #25

    15:14 21.10.2026

  • 8 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта

    15 0 Отговор
    Мен като какъв ще ме представят на срещата ? Искам да съм "президент" !

    15:14 21.10.2026

  • 9 защо

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зельо още не е разбрал":

    Ще разбере. Ще му дадат екземпляр и на него. След като подпише.

    Коментиран от #29

    15:14 21.10.2026

  • 10 Атина Палада

    22 0 Отговор

    До коментар #4 от "ИВАН":

    Предвид резултата до тук аз по скоро го оприличавам не на капитулация а на добре свършена работа,за която беше назначен.А именно ....да фалира ЕС и НатЮто:)

    Коментиран от #14

    15:15 21.10.2026

  • 11 Зеленият клоун

    20 0 Отговор
    Квото му кажат това ще прави. И ще пее и ще танцува

    15:16 21.10.2026

  • 12 Неразбрал

    15 2 Отговор
    Абе някои да ми обясни защо лигавия зеленясал плесен започна да подкрепя всичко и да се съгласява на всичко за да се спаси ???? Това нормално ли е ????? Да почака още малко и да остави покрайна без излаз на черно море !!!!!

    Коментиран от #20, #23

    15:19 21.10.2026

  • 13 Бибитко от Банкя

    13 1 Отговор
    Зеленски иска да излезе сух от кашата, която сам забърка, затривайки Украйна, но няма да стане при неговите условия.

    15:19 21.10.2026

  • 14 Да,добре

    1 14 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Колко руснаци изби путин за целта?
    Не ми отговаряй.

    Коментиран от #18

    15:19 21.10.2026

  • 15 осраински

    13 0 Отговор
    Жълто-синият сбъркан опит на историята никога не е съществувал.

    Коментиран от #26

    15:20 21.10.2026

  • 16 12345

    13 0 Отговор
    Този клоун иска да унижи Путин, снимайки се с него. Среща Зеленски Путин никога няма да има. Зеленски е нелегитимен, той е с изтекъл срок на годност.

    15:21 21.10.2026

  • 17 осраински

    12 1 Отговор
    Въпреки хленченето на русофоби и други врагове в чужбина, както и в Киев, руските въоръжени сили трябва да продължат успешното си настъпление, за да постигнат всички цели и задачи на Централния военен окръг.

    15:21 21.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Решението

    14 1 Отговор
    Трябва да се стигне до условията на Путин или накрая Зелю доброзорно да фата вокзал, Москва, подпис на капитулацията и да мирне света!!

    15:22 21.10.2026

  • 20 Марсулите от ес

    11 2 Отговор

    До коментар #12 от "Неразбрал":

    Ние ще победим със нашия обичан Бандера слуга на народа ....но е допуснал малка грешка той е слуга на запада !!!!!

    15:23 21.10.2026

  • 21 Питам

    11 1 Отговор
    Просроченият наркозависим лъжец наистина ли си мисли , че Путин ще седне да преговаря с него ? Това , че човек с изпържен от наркотици мозък е ясно . Не ми е ясно обаче , наистина ли и рижият клоун от Краваристан сериозно си мисли , че Путин ще седне да прегаваря с просрочен наркоман , а не лично с неговите господари ?

    15:23 21.10.2026

  • 22 А тъй ...."тристранни преговори"

    11 0 Отговор
    Без ЕК и други лумпени естествено

    15:23 21.10.2026

  • 23 Димяща ушанка

    0 9 Отговор

    До коментар #12 от "Неразбрал":

    Утре влизам в Киев с 200!

    15:24 21.10.2026

  • 24 ОРАКУЛ

    9 0 Отговор
    ВИЖДАМ ЕДИН МЪРТВЕЦ !

    Коментиран от #28

    15:24 21.10.2026

  • 25 Знае

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Прави се на неразбрал":

    А мирен договор ще има само след пълна и безусловна капитулация на бандеровска Украйна.

    15:25 21.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Малоумен

    11 0 Отговор
    Абе защо вече никои не иска да го вижда тоя надрусаняк ?

    15:26 21.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Знае

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "защо":

    Зеленият наркоман е просрочен . Подписът му няма юридическа тежест .

    15:27 21.10.2026

  • 30 А тъй ...."тристранни преговори"

    9 2 Отговор
    тристранни преговори без ЕК. Те само ще плащат ! И ши поемат дълг за да им дойде акъла в кратуната ..

    15:27 21.10.2026

  • 31 Пак да кажа

    0 7 Отговор
    русия няма Пейтриът.За зимата ще им трябва.

    15:29 21.10.2026

  • 32 Сега обаче да ви споделя нещо колеги

    5 0 Отговор
    Питате изкуствен интелект: За колко беше оценена украинската икономика от агенцията по приватизация преди войната .....Отговора който ще получите е следният : Преди избухването на войната цялата икономика на Украйна е била оценена от украинската агенция по приватизация (Фонда за държавна собственост) на само 58 милиарда долара. .. Може да го проверите ако желаете и да се замислите колко са заемите на Украйна сега и колко не са у ред тея в ЕК

    Коментиран от #38

    15:29 21.10.2026

  • 33 Некоректно заглавие

    7 2 Отговор
    Вие пишете някакви нелепости.
    В стремежа си да издигнете престижа на Зеленски, вие си измисляте факти.
    Значи, Зеленски САМ предлага тристранни преговори и САМ си подкрепя предложението.
    За протокола - никой не иска да го включи в тези преговори, освен той самия.

    15:30 21.10.2026

  • 34 МакедонецЪТ

    2 1 Отговор
    Ами България? Четвъртата държава трябва да бъде България! Велика сила България!

    15:31 21.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Путин

    1 1 Отговор
    сам се вре между шамарите!

    15:37 21.10.2026

  • 37 Дачев

    1 0 Отговор
    Подкрепил е на МП

    15:38 21.10.2026

  • 38 Врьош

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Сега обаче да ви споделя нещо колеги":

    Само Азовстал струва повече!

    15:38 21.10.2026

  • 39 Вин Дизел

    0 0 Отговор
    Ще се разпределя руската нафта!Другито няма значение!

    15:40 21.10.2026

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