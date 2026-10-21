Зеленски подкрепи тристранни преговори с Тръмп и Путин за прекратяване на войната

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че подкрепя провеждането на тристранни преговори с американския държавен глава Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин с цел прекратяване на войната в Украйна. Той изрази надежда, че посещението на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Русия в сряда ще доведе до положителен резултат, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

В интервю за предаването „Fox & Friends“ на телевизия Fox News Зеленски определи срещата си с Уиткоф, проведена във вторник в Осло, като продуктивна. Украинският лидер подчерта, че страната му е готова да търси дипломатическо решение на конфликта.

„Надявам се, че след няколко часа - не знам точно колко - ще имаме някакъв резултат, дай Боже положителен“, заяви Зеленски, коментирайки предстоящите разговори на американския пратеник в Русия.

Според украинския президент първата стъпка към постигането на мир трябва да бъде замразяване на бойните действия. Това би създало необходимите условия за дипломатически преговори и за сключване на споразумение, подкрепено с надеждни гаранции за сигурността на Украйна.

Зеленски приветства призивите на Доналд Тръмп за прекратяване на огъня и подчерта значението на прякото участие на лидерите на трите държави в търсенето на изход от войната.

„Важно е да се преговаря тристранно“, заяви украинският президент, визирайки възможна среща между него, Тръмп и Путин.

Той допълни, че включването на европейските държави в преговорния процес би било още по-добър вариант.

В интервюто Зеленски изрази благодарност към Съединените щати за възстановяването на обмена на разузнавателна информация с Украйна. Той също така изрази надежда, че в близко бъдеще ще бъдат премахнати ограниченията върху използването на сателитните услуги Starlink и Starshield, които са от съществено значение за комуникациите и военните операции на украинските сили.