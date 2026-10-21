Турция, Катар, Пакистан и Индонезия подписаха споразумение за сътрудничество в отбранителната промишленост

Турция, Катар, Пакистан и Индонезия сключиха споразумение за разширяване на сътрудничеството в отбранителната промишленост. Документът обхваща съвместното производство на военна продукция, научноизследователската и развойната дейност, както и техническото обучение, съобщава турското издание „Економим“, предава БТА.
Меморандумът беше подписан днес в катарската столица Доха от представители на министерствата на отбраната на четирите страни. Споразумението отразява намерението им да задълбочат сътрудничеството и да развиват стратегическите си партньорства.
Сред подписалите документа са вицепремиерът на Катар и държавен министър, отговарящ за отбраната, шейх Сауд бин Абдулрахман бин Хасан Ал Тани, заместник-министърът на отбраната на Индонезия Юсуф Джаухари, министърът на отбраната на Пакистан Хаваджа Мухамад Асиф и министърът на националната отбрана на Турция Яшар Гюлер.
Основната цел на споразумението е да стимулира съвместните проекти във военното производство и да укрепи отбранителните способности на четирите държави. Предвидено е също разширяване на взаимодействието в областта на техническото военно обучение, научните изследвания и разработването на нови технологии, посочва „Економим“.
Меморандумът носи името „Бедир“, което означава „пълнолуние“. Според турското издание наименованието символизира взаимното допълване на четирите държави и подчертава военното и икономическото значение на постигнатото споразумение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МакедонецЪТ
15:35 21.10.2026
2 Трол
15:35 21.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 след като
15:45 21.10.2026
5 000
15:48 21.10.2026
6 ?яко
15:51 21.10.2026