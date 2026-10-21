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Турция, Катар, Пакистан и Индонезия подписаха споразумение за сътрудничество в отбранителната промишленост

Турция, Катар, Пакистан и Индонезия подписаха споразумение за сътрудничество в отбранителната промишленост

21 Октомври, 2026 15:32 398 6

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  • отбранителна промишленост

Меморандумът „Бедир“ предвижда съвместно военно производство, научноизследователска и развойна дейност, както и техническо обучение с цел укрепване на отбранителните способности на четирите държави

Турция, Катар, Пакистан и Индонезия подписаха споразумение за сътрудничество в отбранителната промишленост - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турция, Катар, Пакистан и Индонезия сключиха споразумение за разширяване на сътрудничеството в отбранителната промишленост. Документът обхваща съвместното производство на военна продукция, научноизследователската и развойната дейност, както и техническото обучение, съобщава турското издание „Економим“, предава БТА.

Меморандумът беше подписан днес в катарската столица Доха от представители на министерствата на отбраната на четирите страни. Споразумението отразява намерението им да задълбочат сътрудничеството и да развиват стратегическите си партньорства.

Сред подписалите документа са вицепремиерът на Катар и държавен министър, отговарящ за отбраната, шейх Сауд бин Абдулрахман бин Хасан Ал Тани, заместник-министърът на отбраната на Индонезия Юсуф Джаухари, министърът на отбраната на Пакистан Хаваджа Мухамад Асиф и министърът на националната отбрана на Турция Яшар Гюлер.

Основната цел на споразумението е да стимулира съвместните проекти във военното производство и да укрепи отбранителните способности на четирите държави. Предвидено е също разширяване на взаимодействието в областта на техническото военно обучение, научните изследвания и разработването на нови технологии, посочва „Економим“.

Меморандумът носи името „Бедир“, което означава „пълнолуние“. Според турското издание наименованието символизира взаимното допълване на четирите държави и подчертава военното и икономическото значение на постигнатото споразумение.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МакедонецЪТ

    2 0 Отговор
    А България какво е подписаха??

    15:35 21.10.2026

  • 2 Трол

    2 2 Отговор
    Израел изяде к...а

    15:35 21.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 след като

    2 0 Отговор
    Турция е в НАТО , как без разрешение сключва военни споразумения. Ако утре въз основа на споразумението се сбие , какво правим останалите.

    15:45 21.10.2026

  • 5 000

    1 1 Отговор
    Зад това стои британския проект велика британия. И трите държави са васали на либерален лондон. Британците отвоюват близкия изток от сащ. Със сигурност това става с одобрението на китай. Процеса на разрушаване на американската хегемония напредва.

    15:48 21.10.2026

  • 6 ?яко

    0 1 Отговор
    Яко ви дупе. Сега ще видите една Русия и един Китай. Скоро скоро!

    15:51 21.10.2026

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