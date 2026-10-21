Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Северна Корея »
Северна Корея възобновява пропагандата по границата с Южна Корея до края на октомври

Северна Корея възобновява пропагандата по границата с Южна Корея до края на октомври

21 Октомври, 2026 15:53 228 0

  • северна корея-
  • южна корея-
  • пропаганда-
  • граница

Ким Йо-чен обяви, че високоговорителите за психологическа война ще бъдат задействани по цялата граница, като обвини Сеул в провокации и предупреди за ответни действия при заплаха за севернокорейските войници и територия.

Северна Корея възобновява пропагандата по границата с Южна Корея до края на октомври - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Северна Корея планира до края на октомври да възобнови пропагандните излъчвания срещу Южна Корея чрез високоговорители, разположени по цялото протежение на границата между двете държави. Това заяви Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, цитирана от Ройтерс, предава News.bg.

Според агенцията решението създава предпоставки за допълнително изостряне на напрежението по силно укрепената гранична линия.

Планираната стъпка поставя под въпрос едно от основните постижения, с които южнокорейският президент И Дже-мьон свързва усилията си за намаляване на напрежението с Пхенян. Миналата година неговата администрация прекрати пропагандните излъчвания от южнокорейска страна и демонтира стационарните високоговорители по границата.

В остро изявление, разпространено от държавната Корейска централна телеграфна агенция (КЦТА) след посещение в граничния район, Ким Йо-чен съобщи, че севернокорейските тактически подразделения заемат нови позиции. Тя определи предстоящото разполагане на високоговорители по цялата граница като „най-легитимната мярка и адекватен отговор“ на действията на Южна Корея.

„Нашите тактически групи заемат нови позиции и в рамките на октомври високоговорителите за психологическа война срещу Република Корея ще бъдат задействани по протежение на цялата граница“, заяви Ким Йо-чен, използвайки официалното име на Южна Корея.

По думите ѝ тя е посетила рано сутринта няколко обекта в граничната зона заедно с маршала от севернокорейската армия Пак Джон-чон. При посещението си двамата установили, че районът е напълно блокиран и мерките за укрепването му продължават да се засилват.

Ким Йо-чен обвини южнокорейските сили, че са отправяли предупреждения чрез високоговорители и са произвели предупредителни изстрели на най-малко две места. Тя заяви, че севернокорейските войски проявяват сдържаност, но същевременно се подготвят подробно за възможни непредвидени ситуации.

„Ако провокативният предупредителен огън на врага надхвърли обявената си цел и доведе до реална заплаха за сигурността на наша територия или наши войници, нашите гранични войски безпощадно ще ликвидират въоръжените бандити, които са загубили разсъдъка си“, предупреди тя.

Изявлението на Ким Йо-чен идва ден след като Сеул заяви, че ще накаже „решително“ всяка следваща провокация от страна на Пхенян, ако Северна Корея изпълни заплахите си за засилване на военното си присъствие по границата.

Според информацията на КЦТА Ким Йо-чен е съобщила още, че нови севернокорейски подразделения, разполагащи с огнева мощ, вече са „заели своите огневи позиции“ по граничната линия.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания