Северна Корея възобновява пропагандата по границата с Южна Корея до края на октомври

Северна Корея планира до края на октомври да възобнови пропагандните излъчвания срещу Южна Корея чрез високоговорители, разположени по цялото протежение на границата между двете държави. Това заяви Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, цитирана от Ройтерс, предава News.bg.

Според агенцията решението създава предпоставки за допълнително изостряне на напрежението по силно укрепената гранична линия.

Планираната стъпка поставя под въпрос едно от основните постижения, с които южнокорейският президент И Дже-мьон свързва усилията си за намаляване на напрежението с Пхенян. Миналата година неговата администрация прекрати пропагандните излъчвания от южнокорейска страна и демонтира стационарните високоговорители по границата.

В остро изявление, разпространено от държавната Корейска централна телеграфна агенция (КЦТА) след посещение в граничния район, Ким Йо-чен съобщи, че севернокорейските тактически подразделения заемат нови позиции. Тя определи предстоящото разполагане на високоговорители по цялата граница като „най-легитимната мярка и адекватен отговор“ на действията на Южна Корея.

„Нашите тактически групи заемат нови позиции и в рамките на октомври високоговорителите за психологическа война срещу Република Корея ще бъдат задействани по протежение на цялата граница“, заяви Ким Йо-чен, използвайки официалното име на Южна Корея.

По думите ѝ тя е посетила рано сутринта няколко обекта в граничната зона заедно с маршала от севернокорейската армия Пак Джон-чон. При посещението си двамата установили, че районът е напълно блокиран и мерките за укрепването му продължават да се засилват.

Ким Йо-чен обвини южнокорейските сили, че са отправяли предупреждения чрез високоговорители и са произвели предупредителни изстрели на най-малко две места. Тя заяви, че севернокорейските войски проявяват сдържаност, но същевременно се подготвят подробно за възможни непредвидени ситуации.

„Ако провокативният предупредителен огън на врага надхвърли обявената си цел и доведе до реална заплаха за сигурността на наша територия или наши войници, нашите гранични войски безпощадно ще ликвидират въоръжените бандити, които са загубили разсъдъка си“, предупреди тя.

Изявлението на Ким Йо-чен идва ден след като Сеул заяви, че ще накаже „решително“ всяка следваща провокация от страна на Пхенян, ако Северна Корея изпълни заплахите си за засилване на военното си присъствие по границата.

Според информацията на КЦТА Ким Йо-чен е съобщила още, че нови севернокорейски подразделения, разполагащи с огнева мощ, вече са „заели своите огневи позиции“ по граничната линия.