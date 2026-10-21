Руски изтребител Су-30 се разби в Калининградска област, двамата пилоти са ранени

Руски изтребител Су-30 се е разбил в Калининградска област по време на тренировъчен полет, съобщава информационната агенция „Интерфакс“, цитирайки Министерството на отбраната на Русия, предава News.bg.
Инцидентът е станал в Черняховски район, между населените места Тимофеевка и Зелени Бор. По предварителна информация и двамата членове на екипажа са оцелели при катастрофата, но са получили наранявания.
Засега не е посочена причината за падането на самолета. Компетентните органи разследват обстоятелствата около инцидента. Към момента няма данни за други пострадали или за допълнителни последствия от разбиването на изтребителя.
Това не е единственият подобен инцидент с руски военен летателен апарат през последните седмици. На 6 октомври хеликоптер Ми-8 е извършил „твърдо кацане“ в района на Жупаново, в южната част на Камчатка. На борда са се намирали трима членове на екипажа, които са пострадали.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #9
16:59 21.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ами
17:00 21.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Млад еврас
Коментиран от #10, #14, #20, #21
17:09 21.10.2026
8 Слува се
17:12 21.10.2026
9 Споко , уе !
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Живи са , ще се оправят . Вероятно са пострадали от натовски радиоелектронни саботажи на полета .
Коментиран от #23
17:12 21.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 С.Николов
Разбираемо снимка на катастрофата вероятно неможе да се намери
но поне сложете снимка на Су-30 (от уикипедията я вземете)
Това на снимката към момента 17:14 21.10.2026г.
въобще не е Су-30.
17:14 21.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Споко , уе !
До коментар #5 от "Туй добре,":Одобрението си ще изразиш като гласуваш за Костадинов и "Възраждане" на изборите ! Той наистина е най-читавия от кандидатите
Коментиран от #38
17:16 21.10.2026
14 млат русяфил
До коментар #7 от "Млад еврас":важното е че диференциала ти е разбит
17:18 21.10.2026
15 Тити
17:19 21.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Руските самолети падат като круши
17:20 21.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 И що така?
До коментар #7 от "Млад еврас":Любовта ти към Русия върви с омраза към България?
Коментиран от #31
17:22 21.10.2026
21 Гарантирано от ГЕРБ
До коментар #7 от "Млад еврас":Нашият лидер г-н Борисов е Изключително мъдър.
Той купи такива самолети - Ф16 от 1974 г., които не могат да летят
и така спасява живота на много пилоти в България.
17:23 21.10.2026
22 Жоржета
Е в полза на бутилачка1л.водка..АБСОЛЮТ 40°...😕
17:23 21.10.2026
23 Абе
До коментар #9 от "Споко , уе !":как така тази консерва от такива не се влияе, но за сметка на това може да се разпадне сама в полет
17:24 21.10.2026
24 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #29, #32, #34
17:25 21.10.2026
25 А къде е
Коментиран от #28, #30
17:26 21.10.2026
26 Не е кой знае каква новина
17:27 21.10.2026
27 гост
17:29 21.10.2026
28 гост
До коментар #25 от "А къде е":ами това че, само леко са пострадали...
17:31 21.10.2026
29 Да бе, да
До коментар #24 от "Стоянчо Пуканката":Май е обратното важен е самолета, а не хората какво са двама на фона на милиони
17:32 21.10.2026
30 Ами чети
До коментар #25 от "А къде е":Зелника е в нокдаун
17:32 21.10.2026
31 Фйкгф
До коментар #20 от "И що така?":И аз не мога да си обясня защо русофилите толкова много мразят България
17:35 21.10.2026
32 Това са руснаци, не някакви американци
До коментар #24 от "Стоянчо Пуканката":няма да яхнат мустанги, а мечки.
17:36 21.10.2026
33 Ета
17:38 21.10.2026
34 Капейчо
До коментар #24 от "Стоянчо Пуканката":Ееех, мокри сънища на Мурзи...
"Русия произвежда приблизително 50 до 60 нови бойни и многоцелеви изтребителя годишно."
И аз исках да съм Брат Пит, ама...
17:39 21.10.2026
35 Ми те
17:44 21.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Хмммм
18:03 21.10.2026
38 Айде
До коментар #13 от "Споко , уе !":по-сериозно, без сарказъм
18:11 21.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Гориил
18:49 21.10.2026