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Руски изтребител Су-30 се разби в Калининградска област, двамата пилоти са ранени

Руски изтребител Су-30 се разби в Калининградска област, двамата пилоти са ранени

21 Октомври, 2026 16:56 1 324 40

  • русия-
  • руски изтребител-
  • калининградска област-
  • пилоти-
  • ранени

Самолетът е паднал по време на тренировъчен полет в Черняховски район. Причините за катастрофата се изясняват, съобщава „Интерфакс“, позовавайки се на Руското министерство на отбраната.

Руски изтребител Су-30 се разби в Калининградска област, двамата пилоти са ранени - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руски изтребител Су-30 се е разбил в Калининградска област по време на тренировъчен полет, съобщава информационната агенция „Интерфакс“, цитирайки Министерството на отбраната на Русия, предава News.bg.

Инцидентът е станал в Черняховски район, между населените места Тимофеевка и Зелени Бор. По предварителна информация и двамата членове на екипажа са оцелели при катастрофата, но са получили наранявания.

Засега не е посочена причината за падането на самолета. Компетентните органи разследват обстоятелствата около инцидента. Към момента няма данни за други пострадали или за допълнителни последствия от разбиването на изтребителя.

Това не е единственият подобен инцидент с руски военен летателен апарат през последните седмици. На 6 октомври хеликоптер Ми-8 е извършил „твърдо кацане“ в района на Жупаново, в южната част на Камчатка. На борда са се намирали трима членове на екипажа, които са пострадали.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    9 16 Отговор
    Дано се оправят хората.

    Коментиран от #9

    16:59 21.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ами

    19 14 Отговор
    Разбил, но безаналогово като всичко руско.

    17:00 21.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Млад еврас

    19 18 Отговор
    Хахаха наште най добрите Ф16ки няма как да се разбият, щот изобщо не могат да излетят, тва явно е няква защита против разбиване хахахаха.

    Коментиран от #10, #14, #20, #21

    17:09 21.10.2026

  • 8 Слува се

    6 3 Отговор
    Дано не умрат веднага.

    17:12 21.10.2026

  • 9 Споко , уе !

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Живи са , ще се оправят . Вероятно са пострадали от натовски радиоелектронни саботажи на полета .

    Коментиран от #23

    17:12 21.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 С.Николов

    10 2 Отговор
    До Екипът на Факти.бг
    Разбираемо снимка на катастрофата вероятно неможе да се намери
    но поне сложете снимка на Су-30 (от уикипедията я вземете)
    Това на снимката към момента 17:14 21.10.2026г.
    въобще не е Су-30.

    17:14 21.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Споко , уе !

    7 12 Отговор

    До коментар #5 от "Туй добре,":

    Одобрението си ще изразиш като гласуваш за Костадинов и "Възраждане" на изборите ! Той наистина е най-читавия от кандидатите

    Коментиран от #38

    17:16 21.10.2026

  • 14 млат русяфил

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "Млад еврас":

    важното е че диференциала ти е разбит

    17:18 21.10.2026

  • 15 Тити

    10 3 Отговор
    Това не е изтребител а кофа с болтове и гайки

    17:19 21.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Руските самолети падат като круши

    15 6 Отговор
    Така е, факт.

    17:20 21.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 И що така?

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Млад еврас":

    Любовта ти към Русия върви с омраза към България?

    Коментиран от #31

    17:22 21.10.2026

  • 21 Гарантирано от ГЕРБ

    7 7 Отговор

    До коментар #7 от "Млад еврас":

    Нашият лидер г-н Борисов е Изключително мъдър.
    Той купи такива самолети - Ф16 от 1974 г., които не могат да летят
    и така спасява живота на много пилоти в България.

    17:23 21.10.2026

  • 22 Жоржета

    3 2 Отговор
    Логиката абсолютно
    Е в полза на бутилачка1л.водка..АБСОЛЮТ 40°...😕

    17:23 21.10.2026

  • 23 Абе

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Споко , уе !":

    как така тази консерва от такива не се влияе, но за сметка на това може да се разпадне сама в полет

    17:24 21.10.2026

  • 24 Стоянчо Пуканката

    7 8 Отговор
    Руската Империя си ги произвежда тия СУ-30 като македонски наденички на конвеер. За няма и седмица са произвела поне тридесетина бройки. Важното е че пилотите са живи и здрави и след две- три седмици хахо- хихи с медицинските сестри пак ще яхнат "мустангите" за да правят тарани на натюфците...

    Коментиран от #29, #32, #34

    17:25 21.10.2026

  • 25 А къде е

    5 2 Отговор
    лошата новина?

    Коментиран от #28, #30

    17:26 21.10.2026

  • 26 Не е кой знае каква новина

    7 2 Отговор
    Ами те най редовно си падат руските таралясници

    17:27 21.10.2026

  • 27 гост

    6 2 Отговор
    Да намалят водката,или задължително с мезе а не само да миришат хляб.

    17:29 21.10.2026

  • 28 гост

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "А къде е":

    ами това че, само леко са пострадали...

    17:31 21.10.2026

  • 29 Да бе, да

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Стоянчо Пуканката":

    Май е обратното важен е самолета, а не хората какво са двама на фона на милиони

    17:32 21.10.2026

  • 30 Ами чети

    1 5 Отговор

    До коментар #25 от "А къде е":

    Зелника е в нокдаун

    17:32 21.10.2026

  • 31 Фйкгф

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "И що така?":

    И аз не мога да си обясня защо русофилите толкова много мразят България

    17:35 21.10.2026

  • 32 Това са руснаци, не някакви американци

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Стоянчо Пуканката":

    няма да яхнат мустанги, а мечки.

    17:36 21.10.2026

  • 33 Ета

    2 1 Отговор
    невазможна!

    17:38 21.10.2026

  • 34 Капейчо

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Стоянчо Пуканката":

    Ееех, мокри сънища на Мурзи...

    "Русия произвежда приблизително 50 до 60 нови бойни и многоцелеви изтребителя годишно."

    И аз исках да съм Брат Пит, ама...

    17:39 21.10.2026

  • 35 Ми те

    0 1 Отговор
    всички Су са руски!

    17:44 21.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хмммм

    2 2 Отговор
    А за моряците от ударените кораби в Черно море нямаше такъв смешен плач от русоробияците.....

    18:03 21.10.2026

  • 38 Айде

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Споко , уе !":

    по-сериозно, без сарказъм

    18:11 21.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Гориил

    1 0 Отговор
    Самолетът Сухой 30 е изключително сложен и високотехнологичен и изисква обширно обучение за управлението му. Единият пилот беше на двадесет и четири години, другият на двадесет и седем. Те физически не бяха в състояние да завършат 100% авиационно обучение поради ограничения във времето. За щастие и двамата пилоти се катапултираха успешно и оцеляха.

    18:49 21.10.2026

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