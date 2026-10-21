Руски изтребител Су-30 се разби в Калининградска област, двамата пилоти са ранени

Руски изтребител Су-30 се е разбил в Калининградска област по време на тренировъчен полет, съобщава информационната агенция „Интерфакс“, цитирайки Министерството на отбраната на Русия, предава News.bg.

Инцидентът е станал в Черняховски район, между населените места Тимофеевка и Зелени Бор. По предварителна информация и двамата членове на екипажа са оцелели при катастрофата, но са получили наранявания.

Засега не е посочена причината за падането на самолета. Компетентните органи разследват обстоятелствата около инцидента. Към момента няма данни за други пострадали или за допълнителни последствия от разбиването на изтребителя.

Това не е единственият подобен инцидент с руски военен летателен апарат през последните седмици. На 6 октомври хеликоптер Ми-8 е извършил „твърдо кацане“ в района на Жупаново, в южната част на Камчатка. На борда са се намирали трима членове на екипажа, които са пострадали.