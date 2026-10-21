НАТО засилва охраната в Черно море с още самолети и дронове

НАТО ще засили наблюдението над Черноморския регион чрез разполагането на допълнителни самолети за морско наблюдение, радиолокационни системи, безпилотни летателни апарати и екипи за разследване на експлозии. Решението е в отговор на зачестилите руски атаки срещу украинските експортни маршрути, съобщи пред ДПА Мартин Л. О'Донъл, говорител на военния щаб на Алианса в Монс, Белгия, предава News.bg.

По думите му в региона ще бъдат изпратени и допълнителни разузнавателни служители. Целта е да се подобри наблюдението на обстановката чрез по-широко използване на сензори и по-интензивен обмен на разузнавателна информация.

Според публикации в български медии разузнавателен самолет P-8 „Посейдон“ на Военноморските сили на САЩ вече е започнал да действа край българското черноморско крайбрежие. Междувременно Румъния е поискала подкрепа от Европейския съюз и НАТО след поредица от инциденти през миналата седмица.

През последните седмици нападенията с дронове срещу търговски кораби в Черно море зачестиха. Сред засегнатите плавателни съдове са и такива, превозващи стоки в близост до бреговете на България и Румъния — две държави членки на НАТО.

Миналата седмица украинският кораб „Челси 3“ беше поразен от три дрона на 33 километра източно от българския крайбрежен град Бяла. При друг инцидент плавателен съд беше ударен и потопен на 31 километра от брега край Крапец, в близост до румънската граница.

По-рано този месец турски търговски кораб, превозващ зърно, потъна край румънския черноморски град Сфънту Георге. При инцидента загинаха двама членове на екипажа. Според украинския президент Володимир Зеленски плавателният съд е бил поразен от руски дронове.

Зачестилите нападения предизвикаха и предупреждения за възможни последици върху световните доставки на храни. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас наскоро заяви, че ситуацията може да доведе до нова глобална продоволствена криза.

Калас подчерта значението на Украйна като един от най-големите износители на селскостопанска продукция в света и предупреди, че действията на Русия все повече затрудняват осигуряването на храна за населението по целия свят.

По думите ѝ шест нападения, за които се предполага, че са извършени от руски дронове в рамките на 10 дни, представляват опасна и неприемлива ескалация.

Зеленски също изрази сериозна загриженост за сигурността на корабоплаването в региона, като определи нападенията като „израз на усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно неизползваема за корабоплаване“.