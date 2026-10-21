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НАТО засилва охраната в Черно море с още самолети и дронове

НАТО засилва охраната в Черно море с още самолети и дронове

21 Октомври, 2026 16:55, обновена 21 Октомври, 2026 16:24 869 38

  • нато-
  • черно море-
  • дронове-
  • наблюдение-
  • руски атаки-
  • кораби

Алиансът ще изпрати допълнителни самолети за морско наблюдение, радиолокационни системи, дронове и разузнавателни екипи в региона.

НАТО засилва охраната в Черно море с още самолети и дронове - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

НАТО ще засили наблюдението над Черноморския регион чрез разполагането на допълнителни самолети за морско наблюдение, радиолокационни системи, безпилотни летателни апарати и екипи за разследване на експлозии. Решението е в отговор на зачестилите руски атаки срещу украинските експортни маршрути, съобщи пред ДПА Мартин Л. О'Донъл, говорител на военния щаб на Алианса в Монс, Белгия, предава News.bg.

По думите му в региона ще бъдат изпратени и допълнителни разузнавателни служители. Целта е да се подобри наблюдението на обстановката чрез по-широко използване на сензори и по-интензивен обмен на разузнавателна информация.

Според публикации в български медии разузнавателен самолет P-8 „Посейдон“ на Военноморските сили на САЩ вече е започнал да действа край българското черноморско крайбрежие. Междувременно Румъния е поискала подкрепа от Европейския съюз и НАТО след поредица от инциденти през миналата седмица.

През последните седмици нападенията с дронове срещу търговски кораби в Черно море зачестиха. Сред засегнатите плавателни съдове са и такива, превозващи стоки в близост до бреговете на България и Румъния — две държави членки на НАТО.

Миналата седмица украинският кораб „Челси 3“ беше поразен от три дрона на 33 километра източно от българския крайбрежен град Бяла. При друг инцидент плавателен съд беше ударен и потопен на 31 километра от брега край Крапец, в близост до румънската граница.

По-рано този месец турски търговски кораб, превозващ зърно, потъна край румънския черноморски град Сфънту Георге. При инцидента загинаха двама членове на екипажа. Според украинския президент Володимир Зеленски плавателният съд е бил поразен от руски дронове.

Зачестилите нападения предизвикаха и предупреждения за възможни последици върху световните доставки на храни. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас наскоро заяви, че ситуацията може да доведе до нова глобална продоволствена криза.

Калас подчерта значението на Украйна като един от най-големите износители на селскостопанска продукция в света и предупреди, че действията на Русия все повече затрудняват осигуряването на храна за населението по целия свят.

По думите ѝ шест нападения, за които се предполага, че са извършени от руски дронове в рамките на 10 дни, представляват опасна и неприемлива ескалация.

Зеленски също изрази сериозна загриженост за сигурността на корабоплаването в региона, като определи нападенията като „израз на усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно неизползваема за корабоплаване“.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    9 4 Отговор
    Разберете веднъж за винаги.. Нато за наблюдатели без ракети ..! Ако трябва да се бият за ЕС трябва да им се плати отделно...

    16:23 21.10.2026

  • 2 Някой

    18 5 Отговор
    Аха, а украинските атаки срещу цивилни кораби не ги забелязваме, а?
    Ех, тези двойно стандарти ще ви закопаят накрая!

    16:24 21.10.2026

  • 3 Черно море бе спокойно

    15 4 Отговор
    преди САЩ, Великобритания и НАТО да се настанят. Ако се разкарат, няма да има нужда от "охрана".

    16:25 21.10.2026

  • 4 Червен кхмер

    7 16 Отговор
    Идвайте братя по оръжие за да не видим миризливия, мизерен руZки сапог.

    Коментиран от #21

    16:26 21.10.2026

  • 5 Справедлив

    2 8 Отговор
    Правилно!

    Коментиран от #7

    16:28 21.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лакеите на Пентагона

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Справедлив":

    Данъците ни на вятъра.

    16:32 21.10.2026

  • 8 Хора на нещастните хотелиери от Слънчев

    5 1 Отговор
    В Слънчев бряг пеем реквиеми и допиваме фалшивото уиски, с което доскоро черпехме "туристите".

    16:33 21.10.2026

  • 9 Нато

    7 5 Отговор
    Иска да ни вкара във война

    Коментиран от #19

    16:33 21.10.2026

  • 10 НАТО ще

    9 1 Отговор
    Окупира ли България?

    Коментиран от #17

    16:34 21.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Вова

    5 2 Отговор
    Да имам за потапяне!

    16:36 21.10.2026

  • 14 Гостите на Евровизия ще са супер

    8 2 Отговор
    Под картечниците на НАТО в бежанският лагер с турски контейнери на морска гара Бургас. Супер!

    Коментиран от #30

    16:36 21.10.2026

  • 15 И като се събуди

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Фокс":

    беше изпотен сигурно?

    16:37 21.10.2026

  • 16 И като

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Фокс":

    Се събуди?

    16:38 21.10.2026

  • 17 По-скоро идва време за висене и падане

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "НАТО ще":

    от колесника на натювските самолети извозващи натювските окупатори извън България. Тренирай на лостовете, че иска сила да се държиш за самолета от соЙфия до брюксел

    16:39 21.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пет години

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Нато":

    какво чака?

    16:40 21.10.2026

  • 20 За съжаление плоският паткан Радев

    3 1 Отговор
    Успяяха да го прекарат и да вкара вълка в кошарата. Нямаше начин просто този елементарен човек да не бъде сготвен .. С огромно съжаление пиша това хора

    Коментиран от #35

    16:42 21.10.2026

  • 21 С кого

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Червен кхмер":

    си брат по оръжие, като нямаш оръжие? И си отговори защо нямаш оръжие?

    16:42 21.10.2026

  • 22 ИВАН

    5 1 Отговор
    А кой ще го пази от нато това море ... само допълнително замърсяване на природата.

    16:43 21.10.2026

  • 23 Българин

    2 6 Отговор
    НАТО са наши партньори и ние трябва да им съдействаме.

    Коментиран от #27, #33

    16:45 21.10.2026

  • 24 Направо горд се чувствам

    4 2 Отговор
    Че турските ни "братя" отново ще ни пазят както 500 години са ни пазили. Благодарим ти Радев за което ! Велик си ...

    16:46 21.10.2026

  • 25 Умнокрасив

    5 1 Отговор
    Тези натовски дронове , като изпопадат в морето , за " руски " ли ще ги съобщаваме ?

    16:46 21.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Да бе да ...

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    НАТО са "наши" партньори и турците ще те "пазят" ... щастлив ли си пич?

    16:49 21.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Браво на ген. Радев!

    1 2 Отговор
    Верен съюзник на нашите приятели от ЕС И НАТО!

    Заедно сме непобедими.

    17:00 21.10.2026

  • 32 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    НАТОТО НИ ДОКАРА ДО ТУК!НЯМАТ РАБОТА ТУК

    17:00 21.10.2026

  • 33 Как

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    ще съдействаш на НАТО? Те казват, че на теб ти съдействат като идват да те "пазят. И от кого ще те пазят? И на чия територия ще те пазят?

    17:01 21.10.2026

  • 34 Време е!

    2 2 Отговор
    Крайно време е за една голяма ВМС база на НАТО в Поморие, срещу Малката Москва.

    Да гледат мужиките от балконите и да си опичат акъла.

    17:04 21.10.2026

  • 35 Нямаше начин просто този елементарен

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "За съжаление плоският паткан Радев":

    човек Радев да не бъде сготвен. Центъра около Светослав Малинов и полезният идиот Иво Мирчев добре си свършиха хибридната операция. Трябва да им се признае верно ... Радев беше вкаран в капан като беше използван метода "егото на глупака" ! Знам прекрасно какво пиша хора ...

    17:08 21.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Причината

    0 0 Отговор
    От това става ясно, защо се потопиха корабите покрай българския бряг. Вече НАТО "има основание" да се насади в България ...
    Какво значат някакви си корабчета???

    17:15 21.10.2026

  • 38 усс.ран русофил

    0 0 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    17:16 21.10.2026

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