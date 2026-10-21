НАТО засилва охраната в Черно море с още самолети и дронове

НАТО ще засили наблюдението над Черноморския регион чрез разполагането на допълнителни самолети за морско наблюдение, радиолокационни системи, безпилотни летателни апарати и екипи за разследване на експлозии. Решението е в отговор на зачестилите руски атаки срещу украинските експортни маршрути, съобщи пред ДПА Мартин Л. О'Донъл, говорител на военния щаб на Алианса в Монс, Белгия, предава News.bg.
По думите му в региона ще бъдат изпратени и допълнителни разузнавателни служители. Целта е да се подобри наблюдението на обстановката чрез по-широко използване на сензори и по-интензивен обмен на разузнавателна информация.
Според публикации в български медии разузнавателен самолет P-8 „Посейдон“ на Военноморските сили на САЩ вече е започнал да действа край българското черноморско крайбрежие. Междувременно Румъния е поискала подкрепа от Европейския съюз и НАТО след поредица от инциденти през миналата седмица.
През последните седмици нападенията с дронове срещу търговски кораби в Черно море зачестиха. Сред засегнатите плавателни съдове са и такива, превозващи стоки в близост до бреговете на България и Румъния — две държави членки на НАТО.
Миналата седмица украинският кораб „Челси 3“ беше поразен от три дрона на 33 километра източно от българския крайбрежен град Бяла. При друг инцидент плавателен съд беше ударен и потопен на 31 километра от брега край Крапец, в близост до румънската граница.
По-рано този месец турски търговски кораб, превозващ зърно, потъна край румънския черноморски град Сфънту Георге. При инцидента загинаха двама членове на екипажа. Според украинския президент Володимир Зеленски плавателният съд е бил поразен от руски дронове.
Зачестилите нападения предизвикаха и предупреждения за възможни последици върху световните доставки на храни. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас наскоро заяви, че ситуацията може да доведе до нова глобална продоволствена криза.
Калас подчерта значението на Украйна като един от най-големите износители на селскостопанска продукция в света и предупреди, че действията на Русия все повече затрудняват осигуряването на храна за населението по целия свят.
По думите ѝ шест нападения, за които се предполага, че са извършени от руски дронове в рамките на 10 дни, представляват опасна и неприемлива ескалация.
Зеленски също изрази сериозна загриженост за сигурността на корабоплаването в региона, като определи нападенията като „израз на усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно неизползваема за корабоплаване“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
16:23 21.10.2026
2 Някой
Ех, тези двойно стандарти ще ви закопаят накрая!
16:24 21.10.2026
3 Черно море бе спокойно
16:25 21.10.2026
4 Червен кхмер
Коментиран от #21
16:26 21.10.2026
5 Справедлив
Коментиран от #7
16:28 21.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Лакеите на Пентагона
До коментар #5 от "Справедлив":Данъците ни на вятъра.
16:32 21.10.2026
8 Хора на нещастните хотелиери от Слънчев
16:33 21.10.2026
9 Нато
Коментиран от #19
16:33 21.10.2026
10 НАТО ще
Коментиран от #17
16:34 21.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Вова
16:36 21.10.2026
14 Гостите на Евровизия ще са супер
Коментиран от #30
16:36 21.10.2026
15 И като се събуди
До коментар #12 от "Фокс":беше изпотен сигурно?
16:37 21.10.2026
16 И като
До коментар #12 от "Фокс":Се събуди?
16:38 21.10.2026
17 По-скоро идва време за висене и падане
До коментар #10 от "НАТО ще":от колесника на натювските самолети извозващи натювските окупатори извън България. Тренирай на лостовете, че иска сила да се държиш за самолета от соЙфия до брюксел
16:39 21.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Пет години
До коментар #9 от "Нато":какво чака?
16:40 21.10.2026
20 За съжаление плоският паткан Радев
Коментиран от #35
16:42 21.10.2026
21 С кого
До коментар #4 от "Червен кхмер":си брат по оръжие, като нямаш оръжие? И си отговори защо нямаш оръжие?
16:42 21.10.2026
22 ИВАН
16:43 21.10.2026
23 Българин
Коментиран от #27, #33
16:45 21.10.2026
24 Направо горд се чувствам
16:46 21.10.2026
25 Умнокрасив
16:46 21.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Да бе да ...
До коментар #23 от "Българин":НАТО са "наши" партньори и турците ще те "пазят" ... щастлив ли си пич?
16:49 21.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Браво на ген. Радев!
Заедно сме непобедими.
17:00 21.10.2026
32 Боруна Лом
17:00 21.10.2026
33 Как
До коментар #23 от "Българин":ще съдействаш на НАТО? Те казват, че на теб ти съдействат като идват да те "пазят. И от кого ще те пазят? И на чия територия ще те пазят?
17:01 21.10.2026
34 Време е!
Да гледат мужиките от балконите и да си опичат акъла.
17:04 21.10.2026
35 Нямаше начин просто този елементарен
До коментар #20 от "За съжаление плоският паткан Радев":човек Радев да не бъде сготвен. Центъра около Светослав Малинов и полезният идиот Иво Мирчев добре си свършиха хибридната операция. Трябва да им се признае верно ... Радев беше вкаран в капан като беше използван метода "егото на глупака" ! Знам прекрасно какво пиша хора ...
17:08 21.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Причината
Какво значат някакви си корабчета???
17:15 21.10.2026
38 усс.ран русофил
17:16 21.10.2026