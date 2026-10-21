Германия повиши до „значителна“ оценката за заплахата от руски саботажи срещу Бундесвера

Германските въоръжени сили за първи път определиха заплахата от руски саботажи срещу свои войници и военни обекти като „значителна“. Това е второто най-високо равнище в използваната от Бундесвера вътрешна скала за оценка на заплахите, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Говорител на германското Министерство на отбраната потвърди, че като цяло въоръжените сили са изправени пред значителен риск от саботажни действия. Преоценката на заплахата е извършена след откриването през септември на разбил се дрон, пренасящ кутия с мощни експлозиви, в близост до авиобазата „Вунсторф“ в провинция Долна Саксония.

Вътрешен документ, с който са се запознали германските медии WDR и Süddeutsche Zeitung, посочва, че Русия е преминала предварително очаквана „червена линия“ на враждебни действия срещу Германия и Бундесвера. Става дума за действия с кинетично и/или смъртоносно въздействие, включително използването на дронове, превърнати в оръжие.

Според документа безпилотният апарат, открит край „Вунсторф“, има сходства с дрона, оборудван с експлозиви, използван при неуспешен опит за атака срещу летище Лайпциг/Хале през август. Има обаче съществена разлика в предполагаемите цели на двата инцидента.

Докато атаката в Лайпциг, според германските власти, е била насочена срещу граждански товарни самолети, разследващите смятат, че дронът край „Вунсторф“ е бил предназначен за удар по летателни апарати на Бундесвера.

Германия обвини Русия за нападението в Лайпциг. Москва отрича да организира саботажи или хибридни атаки в Европа.

Докладът описва и други случаи на предполагаема руска разузнавателна дейност на германска територия. Сред тях са полети на дронове над обект на системата за противоракетна отбрана „Arrow 3“ в провинция Саксония-Анхалт, както и откриването на скрита камера, заснемала стратегически важна железопътна гара в Минден, провинция Вестфалия.

Според документа, цитиран от WDR и Süddeutsche Zeitung, разузнавателните служби очакват обстановката да се влоши в краткосрочен план. Това означава, че в близко бъдеще са възможни нови подобни действия.

Германското Министерство на отбраната съобщава, че се предприемат превантивни мерки за защита на военните обекти, съобразени с особеностите на всяка отделна локация. Те включват както засилено патрулиране от охраната, така и използване на допълнителни технически средства за сигурност, сред които инфрачервени камери и системи за наблюдение на огражденията.

Новата оценка на заплахата идва малко повече от седмица след като германският министър на вътрешните работи Александър Добринд заяви, че страната е изправена пред „сенчеста война“, и призова за разширяване на правомощията на разузнавателните служби.

Междувременно германският канцлер Фридрих Мерц определи руската дезинформация и хибридните атаки като най-голямата заплаха за Германия.