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Германия повиши до „значителна“ оценката за заплахата от руски саботажи срещу Бундесвера

Германия повиши до „значителна“ оценката за заплахата от руски саботажи срещу Бундесвера

21 Октомври, 2026 17:35, обновена 21 Октомври, 2026 17:30 707 19

  • германия-
  • заплаха-
  • саботажи-
  • бундесвера

Берлин отчита риск от действия с потенциално смъртоносни последици срещу военни обекти, след като през септември край авиобазата „Вунсторф“ беше открит разбил се дрон с мощни експлозиви.

Германия повиши до „значителна“ оценката за заплахата от руски саботажи срещу Бундесвера - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германските въоръжени сили за първи път определиха заплахата от руски саботажи срещу свои войници и военни обекти като „значителна“. Това е второто най-високо равнище в използваната от Бундесвера вътрешна скала за оценка на заплахите, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Говорител на германското Министерство на отбраната потвърди, че като цяло въоръжените сили са изправени пред значителен риск от саботажни действия. Преоценката на заплахата е извършена след откриването през септември на разбил се дрон, пренасящ кутия с мощни експлозиви, в близост до авиобазата „Вунсторф“ в провинция Долна Саксония.

Вътрешен документ, с който са се запознали германските медии WDR и Süddeutsche Zeitung, посочва, че Русия е преминала предварително очаквана „червена линия“ на враждебни действия срещу Германия и Бундесвера. Става дума за действия с кинетично и/или смъртоносно въздействие, включително използването на дронове, превърнати в оръжие.

Според документа безпилотният апарат, открит край „Вунсторф“, има сходства с дрона, оборудван с експлозиви, използван при неуспешен опит за атака срещу летище Лайпциг/Хале през август. Има обаче съществена разлика в предполагаемите цели на двата инцидента.

Докато атаката в Лайпциг, според германските власти, е била насочена срещу граждански товарни самолети, разследващите смятат, че дронът край „Вунсторф“ е бил предназначен за удар по летателни апарати на Бундесвера.

Германия обвини Русия за нападението в Лайпциг. Москва отрича да организира саботажи или хибридни атаки в Европа.

Докладът описва и други случаи на предполагаема руска разузнавателна дейност на германска територия. Сред тях са полети на дронове над обект на системата за противоракетна отбрана „Arrow 3“ в провинция Саксония-Анхалт, както и откриването на скрита камера, заснемала стратегически важна железопътна гара в Минден, провинция Вестфалия.

Според документа, цитиран от WDR и Süddeutsche Zeitung, разузнавателните служби очакват обстановката да се влоши в краткосрочен план. Това означава, че в близко бъдеще са възможни нови подобни действия.

Германското Министерство на отбраната съобщава, че се предприемат превантивни мерки за защита на военните обекти, съобразени с особеностите на всяка отделна локация. Те включват както засилено патрулиране от охраната, така и използване на допълнителни технически средства за сигурност, сред които инфрачервени камери и системи за наблюдение на огражденията.

Новата оценка на заплахата идва малко повече от седмица след като германският министър на вътрешните работи Александър Добринд заяви, че страната е изправена пред „сенчеста война“, и призова за разширяване на правомощията на разузнавателните служби.

Междувременно германският канцлер Фридрих Мерц определи руската дезинформация и хибридните атаки като най-голямата заплаха за Германия.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сайта "Скандално"

    20 1 Отговор
    БЪЛГAPИЯ e eдинcтвeнaтa дъpжaвa в cвeтa c пpoтecти 3A BOЙHA!

    Коментиран от #9

    17:32 21.10.2026

  • 3 хи хи

    21 1 Отговор
    Страх тресе Райховете!

    17:33 21.10.2026

  • 4 Джо Ножа

    3 24 Отговор
    русия е заплаха за мира в целия свят. Войнствен реваншизъм заради загубата на Студената война.

    Коментиран от #8

    17:33 21.10.2026

  • 5 фАНТОМасс

    4 0 Отговор
    Това добре или зле е ?

    17:33 21.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мерц 🐛е пътник

    23 1 Отговор
    Русия му е виновна, Хахаха.

    17:35 21.10.2026

  • 8 хер ФЛИК

    20 3 Отговор

    До коментар #4 от "Джо Ножа":

    По тази причина ли мирните САЩ нападнаха и избиваха в Афганистан , Либия , Сирия , Куба , Виетнам , Иран , Ирак ?
    Заради гадните руснаци ли ? Я кажи , нали ги разбираш нещата ?

    Коментиран от #10

    17:35 21.10.2026

  • 9 Алеко Константинов

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сайта "Скандално"":

    Срещу българския ген науката е безсилна , много е устойчив..!

    17:37 21.10.2026

  • 10 Джо Ножа

    4 11 Отговор

    До коментар #8 от "хер ФЛИК":

    путин сам призна, че разпадът на сесесере (след загубата на Студената война) е най голямата трагедия за режима в кремъл.

    17:38 21.10.2026

  • 11 Дякон Унуфрий Араллампиев

    11 0 Отговор
    Гледах как маршируват пред Мерц С бради с очила мъже и жени в един строй Един висок един нисък в една редица Пълна пародия Умрях от смях

    17:47 21.10.2026

  • 12 000

    15 1 Отговор
    Следващата седмица са обявени протести в около 20 немски града. С ес е свършено. Основната заплаха за нас е ес. Малко остана.

    Коментиран от #13

    17:50 21.10.2026

  • 13 Запознат

    2 12 Отговор

    До коментар #12 от "000":

    Чудя се копейките какво правят в този сайт.
    България е в НАТО, ЕС, Шенген и
    .ЕВРОЗОНАТА .
    Някък си са НЕНУЖНИ.

    Коментиран от #14, #16

    17:56 21.10.2026

  • 14 000

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Запознат":

    Копейки мопейки това е положението, друже. Не можеш да спреш пролетта. Липи си етикети, колкото си искаш!

    17:59 21.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 центавос

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Запознат":

    вече е москва

    18:00 21.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 СССС

    8 0 Отговор
    Розавите гащи ги п.а.л.я.т новите "е в р о п е й ц и " те от Русия се плашат !!! Много цензура в БГ Фитки !!!!

    18:13 21.10.2026

  • 19 Перо

    6 0 Отговор
    Ционисткият шут е готов на всичко да вкара Русия във война с НАТО! Германия е вторият спонсор на режима в Киев, но това не пречи да взривят германския газопровод Северен поток и да обвинят Русия! Двамата военни на ГУР-Украйна бяха разкрити, депортирани от Италия и в момента са подсъдими!

    18:34 21.10.2026

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