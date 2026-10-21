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Турция подготвя мандат за разполагане на военен персонал в Саудитска Арабия

Турция подготвя мандат за разполагане на военен персонал в Саудитска Арабия

21 Октомври, 2026 18:58 731 12

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  • саудитска арабия-
  • военни

Анкара планира да изпрати първоначално технически специалисти и експерти по противовъздушна отбрана.

Турция подготвя мандат за разполагане на военен персонал в Саудитска Арабия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турция ще внесе в парламента мандат, който да позволи разполагането на военен персонал в Саудитска Арабия в рамките на споразумението за съвместна отбрана между Саудитска Арабия, Пакистан и Турция. Това съобщи депутат от управляващата Партия на справедливостта и развитието, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

Предвижда се мандатът да бъде внесен, след като парламентът одобри законопроекта за ратификация на споразумението. По-рано тази седмица Турция представи за ратифициране споразумението за съвместна отбрана, подписано през август. Така страната, която разполага с втората по численост армия в НАТО, се приближава към официален ангажимент за взаимна отбрана с Рияд на фона на борбата на Саудитска Арабия с хутите.

Турските военнослужещи, които могат да бъдат разположени в други държави съгласно споразумението, няма да участват в настъпателни действия. Първоначалните планове предвиждат в Саудитска Арабия да бъдат изпратени технически служители и експерти, които да подпомагат страната в областта на противовъздушната отбрана, технологиите за радиоелектронна борба и други направления на отбранителната подкрепа.

По-рано двама официални представители заявиха пред Ройтерс, че очакваният принос на Турция ще бъде ограничен до предоставяне на военна техника, обмен на разузнавателна информация и оръжейни системи. По думите им досега в рамките на съюза не е имало разполагане на сили под друга форма.

Анкара осъди нападенията на хутите и се съгласи да се присъедини към коалиция под ръководството на Саудитска Арабия, чиято цел е да гарантира безопасността на корабоплаването в Червено море.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАРОДА МУ НА 90%

    8 4 Отговор
    МОЖЕ ДА СИ ПОЗВОЛИ МЕСО 1 ПЪТ МЕСЕЧНО,А ТОЙ ТРЪГНАЛ ДА СЕ ПРАВИ НА ВАЖЕН АСКЕР.

    19:03 21.10.2026

  • 2 Агата и той от многото власт

    6 4 Отговор
    Изтрещя.Цъфнал и вързал та и на другоземци помищ предлага.Шашкънин

    19:04 21.10.2026

  • 3 Хммм

    7 5 Отговор
    Време е руснаци да дойдат в Турция и България!!

    Коментиран от #10

    19:04 21.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сатана Z

    2 3 Отговор
    След Саудитска Арабия следва разполагане на военен персонал в Румелия за охрана на магистрала Черно море

    19:07 21.10.2026

  • 6 Аскер

    3 3 Отговор
    И какво, турците ще се бият с Иран ли? Голям майтап!

    19:11 21.10.2026

  • 7 Хамас

    2 3 Отговор
    Време е Турция да управлява Палестина ка бе преди! Това ке тури край на конфликта и ке мастъпи мир !

    19:24 21.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 555

    0 1 Отговор
    Саудитска Арабия не купи ли преди няколко години от САЩ оръжие за половин милиард долара? Или за повече беше? Това оръжие в музеите ли е отишло или "човекът взе парите и каза - ще видим"?

    19:31 21.10.2026

  • 10 стоян

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хммм":

    До 3 ком - другар минаха ли през украинското село Малая токмачка че ги чакаш в тук - та и в Истамбул

    19:44 21.10.2026

  • 11 Рискован ход

    1 2 Отговор
    Турция може би залага на Пакистан в тази многоходова комбинация, но позициите и на двете страни са неизгодни в момента. Ердоган не трябва да се надценява, защото възходът много лесно може да стане падение, ако много стръмно се опиташ, да се вдигаш.

    19:51 21.10.2026

  • 12 Професор

    2 2 Отговор
    Каквото му заповяда Тръмп това прави Ердоган. 100 милиарда загуби за Турция заради корупция по високите етажи на властта в Турция. Виновните се разхождат свободно. Разследващи журналисти се вкарват в затвора за да не раздухват историята. Отношенията Турция Азербайджан са силно обтегнати. Властта на Ердоган се крепи засега на репресии.

    19:53 21.10.2026

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