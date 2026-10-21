Турция подготвя мандат за разполагане на военен персонал в Саудитска Арабия

Турция ще внесе в парламента мандат, който да позволи разполагането на военен персонал в Саудитска Арабия в рамките на споразумението за съвместна отбрана между Саудитска Арабия, Пакистан и Турция. Това съобщи депутат от управляващата Партия на справедливостта и развитието, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

Предвижда се мандатът да бъде внесен, след като парламентът одобри законопроекта за ратификация на споразумението. По-рано тази седмица Турция представи за ратифициране споразумението за съвместна отбрана, подписано през август. Така страната, която разполага с втората по численост армия в НАТО, се приближава към официален ангажимент за взаимна отбрана с Рияд на фона на борбата на Саудитска Арабия с хутите.

Турските военнослужещи, които могат да бъдат разположени в други държави съгласно споразумението, няма да участват в настъпателни действия. Първоначалните планове предвиждат в Саудитска Арабия да бъдат изпратени технически служители и експерти, които да подпомагат страната в областта на противовъздушната отбрана, технологиите за радиоелектронна борба и други направления на отбранителната подкрепа.

По-рано двама официални представители заявиха пред Ройтерс, че очакваният принос на Турция ще бъде ограничен до предоставяне на военна техника, обмен на разузнавателна информация и оръжейни системи. По думите им досега в рамките на съюза не е имало разполагане на сили под друга форма.

Анкара осъди нападенията на хутите и се съгласи да се присъедини към коалиция под ръководството на Саудитска Арабия, чиято цел е да гарантира безопасността на корабоплаването в Червено море.