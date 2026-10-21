Макрон предупреди, че няма да допусне нови прояви на насилие по време на протестите във Франция

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че няма да позволи насилието, белязало протестите в края на миналата седмица, да се повтори по време на планираните за следващите дни демонстрации. Това съобщи Ройтерс, предава БТА.

Макрон определи като „глупави“ и „неприемливи“ изказванията на някои чуждестранни лидери, които коментираха причините за размириците във Франция.

Националният студентски съюз (ЮНЕФ) призова за нови протести в събота. Междувременно движението „Жълти жилетки“, придобило значителна популярност през 2018 г., е подало заявление за провеждане на шествие през центъра на Париж на 24 октомври.

Засега усилията за овладяване на социалното напрежение не дават видими резултати. Преговорите между правителството и профсъюзите приключиха без споразумение, а синдикалните организации обявиха, че ще продължат натиска. Те планират обща стачка на 5 ноември срещу високите разходи за живот и съкращенията в обществените услуги.

На 17 октомври Франция преживя едни от най-тежките улични размирици през последните години. Обществената реакция беше предизвикана както от мащаба на протестите, така и от очевидните трудности на полицията да овладее демонстрантите.

Макрон съобщи, че утре ще се срещне с представители на разузнавателните служби, премиера Себастиен Льокорню и съответните министри, за да обсъдят кризата.

„Тези, които искат в събота да предизвикат безредици в центровете на градовете, ще бъдат спрени“, заяви френският президент пред журналисти по време на посещението си в Катар. Той пристигна в арабската страна с цел да договори енергийни споразумения, свързани с усилията на Франция да овладее нарастващите цени на горивата.

Френският държавен глава обвини и някои чуждестранни лидери, че разпространяват дезинформация за случващото се в страната.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че отговорността за насилието е на имигрантите и радикалния ислям, без да представи доказателства в подкрепа на твърденията си. Той също така посочи сътресенията във Франция като предупреждение към американците.

Макрон коментира днес, че някои чуждестранни политици се опитват да извлекат полза за сметка на Франция.

„Впоследствие се появи чуждестранна дезинформация, която предизвика коментари, колкото неприемливи, толкова и глупави, от страна на много хора, включително чуждестранни лидери“, добави той.