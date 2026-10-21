Макрон предупреди, че няма да допусне нови прояви на насилие по време на протестите във Франция

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че няма да позволи насилието, белязало протестите в края на миналата седмица, да се повтори по време на планираните за следващите дни демонстрации. Това съобщи Ройтерс, предава БТА.
Макрон определи като „глупави“ и „неприемливи“ изказванията на някои чуждестранни лидери, които коментираха причините за размириците във Франция.
Националният студентски съюз (ЮНЕФ) призова за нови протести в събота. Междувременно движението „Жълти жилетки“, придобило значителна популярност през 2018 г., е подало заявление за провеждане на шествие през центъра на Париж на 24 октомври.
Засега усилията за овладяване на социалното напрежение не дават видими резултати. Преговорите между правителството и профсъюзите приключиха без споразумение, а синдикалните организации обявиха, че ще продължат натиска. Те планират обща стачка на 5 ноември срещу високите разходи за живот и съкращенията в обществените услуги.
На 17 октомври Франция преживя едни от най-тежките улични размирици през последните години. Обществената реакция беше предизвикана както от мащаба на протестите, така и от очевидните трудности на полицията да овладее демонстрантите.
Макрон съобщи, че утре ще се срещне с представители на разузнавателните служби, премиера Себастиен Льокорню и съответните министри, за да обсъдят кризата.
„Тези, които искат в събота да предизвикат безредици в центровете на градовете, ще бъдат спрени“, заяви френският президент пред журналисти по време на посещението си в Катар. Той пристигна в арабската страна с цел да договори енергийни споразумения, свързани с усилията на Франция да овладее нарастващите цени на горивата.
Френският държавен глава обвини и някои чуждестранни лидери, че разпространяват дезинформация за случващото се в страната.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че отговорността за насилието е на имигрантите и радикалния ислям, без да представи доказателства в подкрепа на твърденията си. Той също така посочи сътресенията във Франция като предупреждение към американците.
Макрон коментира днес, че някои чуждестранни политици се опитват да извлекат полза за сметка на Франция.
„Впоследствие се появи чуждестранна дезинформация, която предизвика коментари, колкото неприемливи, толкова и глупави, от страна на много хора, включително чуждестранни лидери“, добави той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Пич
Коментиран от #26
20:13 21.10.2026
4 да попитам
Коментиран от #17
20:14 21.10.2026
5 Джамбаза
20:14 21.10.2026
6 Някой
20:14 21.10.2026
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13 Кина
Коментиран от #55, #58
20:18 21.10.2026
14 Дядо Бриджит
До коментар #12 от "Баце,":Оооххх на дядааа !Пак му взех каймето!
20:19 21.10.2026
15 Смешник
Коментиран от #60
20:23 21.10.2026
16 Анонимен
Коментиран от #18
20:25 21.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
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20 гледа
20:29 21.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Де бил
20:33 21.10.2026
23 Жозеф Гилотен
До коментар #18 от "Жозеф Голотен":Време е пак францизите да вкарат усилено в употреба моето изобретение !
20:35 21.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Той нямало да допусне
20:36 21.10.2026
26 Либерал демокраст
До коментар #3 от "Пич":Много е строг и страшен
Коментиран от #33
20:37 21.10.2026
27 Този шут
20:38 21.10.2026
28 Кина
20:39 21.10.2026
29 Анонимен
20:39 21.10.2026
30 Михо
20:40 21.10.2026
31 Макарончо
20:47 21.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 САНДОКАН
20:49 21.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 майарон
Коментиран от #39, #53
20:51 21.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ДЕДО БРИДЖИ РЕЧЕ........
20:52 21.10.2026
39 заглавието
До коментар #36 от "майарон":Да се чете макарон
20:52 21.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Бриджит
20:56 21.10.2026
42 Петър Младенов
20:58 21.10.2026
43 Питам
Коментиран от #54
20:58 21.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Горски
Коментиран от #56
21:02 21.10.2026
47 Бен Търпин
21:04 21.10.2026
48 Горски
21:10 21.10.2026
49 Списъка на
21:12 21.10.2026
50 ГолЕм смЕх!
21:15 21.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Тиква🇧🇬🇷🇺👍
21:22 21.10.2026
53 Тиква🇧🇬🇷🇺👍
До коментар #36 от "майарон":Правилно се казва Окраина,окраина първа граница от фашистите, турците,иглиши,и всички уруди.
21:27 21.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 хаха
До коментар #13 от "Кина":Дано десните не излязат да пазят магазините си с каквото имат подръка и да не станат боеве. Защото накрая до това ще се стигне.
В момента левите изкараха страната до почти гражданска война заради страха си от прогнозираната победа на Льо Пен- 62-68% срещу 32-38% за Меланшон на втори тур. И от там искат я да предизвикат извънредно положение и отлагане на избори, я боеве и от там натиск за забрана на десните, я някак да направят преврат. Иначе как така да са вън от властта?
А исканията им само повече забиват и ще забият Франция. Сега от данъци са им високите цени- за всичко докъм 60-70% от цената отива в държавата. Не е, че бизнесът е алчен. Той иска и получава 1 евро за хляб, ама държавата иска 2.5-3 с ДДС, осигуровките на хлебаря и т.н. И у нас с високи данъци ще стане същото.
Искали повече помощи, по-високи бюджетни заплати. Супер! Сега 1 работещ в частния сектор плаща за 1.5 пенсионера плюс 1 бюджетник, на помощи, администрация. 1:2.5! И тези хора взимат колкото него и повече от него! Администрацията им официално е с 20-30% по-високи заплати от тези в частния сектор. Пенсиите им са към 90-95% от заплатата, а не 60ина % като у нас. Помощите често с поет наем и т.н. са колкото средна заплата събрани.
Колко повече да вземат от работещ? 100% от дохода? Не че това не им е точка от програмата- 100% данък над определен таван, 100% данък наследство над таван.
В момента масово работещите в заводи и частни фирми, дребен и среден бизнес мислят, че социалисти
21:38 21.10.2026
56 хаха
До коментар #46 от "Горски":Не си познал. Официалните прогнози ОТ ПРЕДИ ТОЗИ УИКЕНД, заради които и се случи този уикенд, са 62-68% за Льо Пен на втори тур. Сега още повече бягат от левите и Меланшон гледах, че има прогнози да падне и на 18-19% срещу към 80% за Льо Пен.
21:42 21.10.2026
57 Тоя разбрахме
Коментиран от #59
21:47 21.10.2026
58 .....
До коментар #13 от "Кина":Няма да позволи тия от гетата да грабят и трошат.
21:48 21.10.2026
59 Нннн
До коментар #57 от "Тоя разбрахме":На фронта са,заети са.
21:49 21.10.2026
60 Европеец
До коментар #15 от "Смешник":Микрон е жалък, така е.... Всички евро лидери вземат от собственото си население и дават на зеления просяк милионер... Защо си мислят, че хората ще ги търпят безкрай..... Писна ми от тия глупости като европейски ценности, Мира със сила и други подобни такива тъпотии..... Що за ръководител е тоя, който в страната му гори, а той тръгнал из чужбина..... Въобще нещастно и жалко същество е Микрон..... Още по-жалко ще бъде за нас европейците, когато догодина му свърши мандата и реши да не се пенсионира А да оглавява европейската централна банка или пък 28 години да замени другото недоразумение новата фюрерка, която по образование е по нощния гинеколожка...
21:56 21.10.2026