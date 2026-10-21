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Макрон предупреди, че няма да допусне нови прояви на насилие по време на протестите във Франция

Макрон предупреди, че няма да допусне нови прояви на насилие по време на протестите във Франция

21 Октомври, 2026 20:10 947 60

  • макрон-
  • франция-
  • протести-
  • насилие

Френският президент определи като „глупави“ и „неприемливи“ коментарите на чуждестранни лидери за размириците.

Макрон предупреди, че няма да допусне нови прояви на насилие по време на протестите във Франция - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че няма да позволи насилието, белязало протестите в края на миналата седмица, да се повтори по време на планираните за следващите дни демонстрации. Това съобщи Ройтерс, предава БТА.

Макрон определи като „глупави“ и „неприемливи“ изказванията на някои чуждестранни лидери, които коментираха причините за размириците във Франция.

Националният студентски съюз (ЮНЕФ) призова за нови протести в събота. Междувременно движението „Жълти жилетки“, придобило значителна популярност през 2018 г., е подало заявление за провеждане на шествие през центъра на Париж на 24 октомври.

Засега усилията за овладяване на социалното напрежение не дават видими резултати. Преговорите между правителството и профсъюзите приключиха без споразумение, а синдикалните организации обявиха, че ще продължат натиска. Те планират обща стачка на 5 ноември срещу високите разходи за живот и съкращенията в обществените услуги.

На 17 октомври Франция преживя едни от най-тежките улични размирици през последните години. Обществената реакция беше предизвикана както от мащаба на протестите, така и от очевидните трудности на полицията да овладее демонстрантите.

Макрон съобщи, че утре ще се срещне с представители на разузнавателните служби, премиера Себастиен Льокорню и съответните министри, за да обсъдят кризата.

„Тези, които искат в събота да предизвикат безредици в центровете на градовете, ще бъдат спрени“, заяви френският президент пред журналисти по време на посещението си в Катар. Той пристигна в арабската страна с цел да договори енергийни споразумения, свързани с усилията на Франция да овладее нарастващите цени на горивата.

Френският държавен глава обвини и някои чуждестранни лидери, че разпространяват дезинформация за случващото се в страната.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че отговорността за насилието е на имигрантите и радикалния ислям, без да представи доказателства в подкрепа на твърденията си. Той също така посочи сътресенията във Франция като предупреждение към американците.

Макрон коментира днес, че някои чуждестранни политици се опитват да извлекат полза за сметка на Франция.

„Впоследствие се появи чуждестранна дезинформация, която предизвика коментари, колкото неприемливи, толкова и глупави, от страна на много хора, включително чуждестранни лидери“, добави той.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    45 0 Отговор
    Това заявление беше толкова строго, че се завих през глава от страх, докато го четях!

    Коментиран от #26

    20:13 21.10.2026

  • 4 да попитам

    33 0 Отговор
    Кой пък го пита него?

    Коментиран от #17

    20:14 21.10.2026

  • 5 Джамбаза

    40 2 Отговор
    Капитулацията на Украина е капитулация и на Франция и Германия!

    20:14 21.10.2026

  • 6 Някой

    27 0 Отговор
    Все едно ще депортира престъпниците обратно, откъдето са дошли.

    20:14 21.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кина

    31 1 Отговор
    Не мога да повярвам и да разбера стратегията на макарон...! Цяла Европа вижда че на 5- ти другия месец положението ще е катастрофално..! Най мощите синдикати се обединяват заедно със жълтите жилетки за бунт срещу властта а властта казва нямала да позволи... Това на практика означава само едно ФАЛИТ НА БАНКИ..! Протеста се пада в четвъртък и никой няма да може да го спре..!

    Коментиран от #55, #58

    20:18 21.10.2026

  • 14 Дядо Бриджит

    15 0 Отговор

    До коментар #12 от "Баце,":

    Оооххх на дядааа !Пак му взех каймето!

    20:19 21.10.2026

  • 15 Смешник

    36 1 Отговор
    Размириците във Франция се дължат основно на дружбата между клоуните Макрон и Зеленски Макрон финансира фашисткия режим в Украйна за сметка на собствените си данъкоплатци

    Коментиран от #60

    20:23 21.10.2026

  • 16 Анонимен

    22 0 Отговор
    Надявам се протестиращите да изкарат някоя гилотина от музея.Французите от два века е използват

    Коментиран от #18

    20:25 21.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 гледа

    23 0 Отговор
    като стрелян заек малко, едва ли си вярва което говори......

    20:29 21.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Де бил

    12 0 Отговор
    Браво!!! Истински МЪЖ ( образно казано) който има силно влияние и твърда ръка. Му..ААА..ха ха ха

    20:33 21.10.2026

  • 23 Жозеф Гилотен

    11 0 Отговор

    До коментар #18 от "Жозеф Голотен":

    Време е пак францизите да вкарат усилено в употреба моето изобретение !

    20:35 21.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Той нямало да допусне

    19 0 Отговор
    Тоя ме кефи - колко е решителен? Жена му е мъжът при тях!

    20:36 21.10.2026

  • 26 Либерал демокраст

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Много е строг и страшен

    Коментиран от #33

    20:37 21.10.2026

  • 27 Този шут

    13 0 Отговор
    Жена си не може да оправи, тръгнал Франция да оправя. Смях.

    20:38 21.10.2026

  • 28 Кина

    0 0 Отговор
    Не съм чесана от 5 години!!

    20:39 21.10.2026

  • 29 Анонимен

    8 0 Отговор
    Санкциите действат.Всички от коалицията на желаещите са затънали до гуша не могат да си оправят собствените си държави тръгнаха да оправят крайна.

    20:39 21.10.2026

  • 30 Михо

    8 0 Отговор
    Кой те пита пък ве скопен макарон

    20:40 21.10.2026

  • 31 Макарончо

    6 0 Отговор
    Хахахахаха

    20:47 21.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 САНДОКАН

    14 0 Отговор
    Макарона по голям клоун от клоуна. Цял свят му се смее. Докара си държавата до разпад.

    20:49 21.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 майарон

    11 0 Отговор
    Оставка! Хората с право негодуват .Колко пари наляхте в издънената кофа наречена украйна. То не бяха коалиции на желаещи ,на нежелаещи ,ама задължени да плащат. Собствените ви народи ще ви гонят. Хората се събуждат.

    Коментиран от #39, #53

    20:51 21.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ДЕДО БРИДЖИ РЕЧЕ........

    3 0 Отговор
    .........А ТРАЙ ЧЕ ЩЕ ИМА ША МАРИ.!

    20:52 21.10.2026

  • 39 заглавието

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "майарон":

    Да се чете макарон

    20:52 21.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Бриджит

    8 0 Отговор
    Лелеееее,само се прибери .

    20:56 21.10.2026

  • 42 Петър Младенов

    2 2 Отговор
    Изкарай танковете !

    20:58 21.10.2026

  • 43 Питам

    9 0 Отговор
    От какъв зор Макаронът ще нарушава човешките права на френските граждани на справедлив протест срещу грубото нарушаване на социалните им права ?

    Коментиран от #54

    20:58 21.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Горски

    7 1 Отговор
    Късно е. Но, по-добре късно, отколкото никога. Лошото е, че белите западна и са загубили всякакъв инстинкт за само съхранение. Младите са облъчвани да проявяват самоубийствена толерантност към нахлуващите в ЕС палачи. Жалкото е, че при избори дори и Льопен да има най-висок резултат, пак няма да мине 50 процента. Всички останали ще се съюзят под предлог :" да не допуснем крайните на власт" и ще се коалират помежду си само ни само да са на власт и ай честита доминация на малцинствата. Абе жива демокрация!

    Коментиран от #56

    21:02 21.10.2026

  • 47 Бен Търпин

    2 0 Отговор
    А да видим.....хихихииии

    21:04 21.10.2026

  • 48 Горски

    8 1 Отговор
    Малее, ако това бъде беше случило в Русия, какво щеше да коментира соросоидната преса. Народът срещу диктаторът Путин. Революция. Борба за демокрация. А сега квичат " Мародери, анархисти, престъпници" Макрон заплашва " Ще изнамерим и арестуваме всички" Наистина ли, бе? 800 хиляди народ ли? Володимир Зеленски трябва незабавно да прекрати конфликта в Украйна, вместо да изисква още един пакет от помощ в труден за ЕС момент, заяви бившият му прессекретар Юлия Мендел, коментирайки масовите вълнения в Европа. „Не знам дали Зеленски следи новините, но настроението във Франция, Италия и Албания е неблагоприятно. На този фон, шест месеца преди изборите във Франция и Италия, Володимир Зеленски иска още 70 милиарда евро за финансиране на безкрайната война, която Украйна губи. Конфликтът отнема все повече животи и територии, а единствените думи, които чуваме от него, са „дайте на Украйна повече пари“. Същите пари, които европейците вече не искат и не могат да си позволят да раздават“, написа тя в социалните мрежи. Цяла Европа пламна ! Белгия ,Франция ,Германия ,Испания , че сега и Италия. За Западен Пакистан няма да говорим, а Путин ще сваляте , а правителствата на Запад са с под 10% рейтинг. Във Франция е имало и по големи протести. През 2023г. В протест участват 1 200 000 души. В сегашния случай обаче има предпоставки за лавинообразно нарастване на вълненията. Случващото се в момента във Франция , може да послужи, като катализатор за масови протести и в други европе

    21:10 21.10.2026

  • 49 Списъка на

    1 0 Отговор
    Туроператорско бюро"Не трябва да се прибирам в държавата" се увеличава. Засега са само двама зелен и макарон,но знаели човек бяха много мераклиите.

    21:12 21.10.2026

  • 50 ГолЕм смЕх!

    10 0 Отговор
    Макрон ,не може да се справи с проблемите,в собстнената си държава,тръгнал на Русия да се ежи и перчи...?!

    21:15 21.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Тиква🇧🇬🇷🇺👍

    6 1 Отговор
    Заради това магазини със снимки на Владимир Путин, никой не ги строшил и по времето на протестите Французи пееха Катюша.

    21:22 21.10.2026

  • 53 Тиква🇧🇬🇷🇺👍

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "майарон":

    Правилно се казва Окраина,окраина първа граница от фашистите, турците,иглиши,и всички уруди.

    21:27 21.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 хаха

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Кина":

    Дано десните не излязат да пазят магазините си с каквото имат подръка и да не станат боеве. Защото накрая до това ще се стигне.
    В момента левите изкараха страната до почти гражданска война заради страха си от прогнозираната победа на Льо Пен- 62-68% срещу 32-38% за Меланшон на втори тур. И от там искат я да предизвикат извънредно положение и отлагане на избори, я боеве и от там натиск за забрана на десните, я някак да направят преврат. Иначе как така да са вън от властта?
    А исканията им само повече забиват и ще забият Франция. Сега от данъци са им високите цени- за всичко докъм 60-70% от цената отива в държавата. Не е, че бизнесът е алчен. Той иска и получава 1 евро за хляб, ама държавата иска 2.5-3 с ДДС, осигуровките на хлебаря и т.н. И у нас с високи данъци ще стане същото.
    Искали повече помощи, по-високи бюджетни заплати. Супер! Сега 1 работещ в частния сектор плаща за 1.5 пенсионера плюс 1 бюджетник, на помощи, администрация. 1:2.5! И тези хора взимат колкото него и повече от него! Администрацията им официално е с 20-30% по-високи заплати от тези в частния сектор. Пенсиите им са към 90-95% от заплатата, а не 60ина % като у нас. Помощите често с поет наем и т.н. са колкото средна заплата събрани.
    Колко повече да вземат от работещ? 100% от дохода? Не че това не им е точка от програмата- 100% данък над определен таван, 100% данък наследство над таван.
    В момента масово работещите в заводи и частни фирми, дребен и среден бизнес мислят, че социалисти

    21:38 21.10.2026

  • 56 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Горски":

    Не си познал. Официалните прогнози ОТ ПРЕДИ ТОЗИ УИКЕНД, заради които и се случи този уикенд, са 62-68% за Льо Пен на втори тур. Сега още повече бягат от левите и Меланшон гледах, че има прогнози да падне и на 18-19% срещу към 80% за Льо Пен.

    21:42 21.10.2026

  • 57 Тоя разбрахме

    1 0 Отговор
    А в северноазитската кочина как е?

    Коментиран от #59

    21:47 21.10.2026

  • 58 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Кина":

    Няма да позволи тия от гетата да грабят и трошат.

    21:48 21.10.2026

  • 59 Нннн

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Тоя разбрахме":

    На фронта са,заети са.

    21:49 21.10.2026

  • 60 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Смешник":

    Микрон е жалък, така е.... Всички евро лидери вземат от собственото си население и дават на зеления просяк милионер... Защо си мислят, че хората ще ги търпят безкрай..... Писна ми от тия глупости като европейски ценности, Мира със сила и други подобни такива тъпотии..... Що за ръководител е тоя, който в страната му гори, а той тръгнал из чужбина..... Въобще нещастно и жалко същество е Микрон..... Още по-жалко ще бъде за нас европейците, когато догодина му свърши мандата и реши да не се пенсионира А да оглавява европейската централна банка или пък 28 години да замени другото недоразумение новата фюрерка, която по образование е по нощния гинеколожка...

    21:56 21.10.2026

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