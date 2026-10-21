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Испания осъди изказванията на Хавиер Милей срещу Педро Санчес

Испания осъди изказванията на Хавиер Милей срещу Педро Санчес

21 Октомври, 2026 20:51 857 9

  • хавиер милей-
  • педро санчес-
  • испания-
  • аржентина

Мадрид обвини аржентинския президент във „външна намеса, нападки и обиди“, след като той нарече испанския премиер „диктатор“ и призова избирателите да го свалят от власт преди парламентарните избори.

Испания осъди изказванията на Хавиер Милей срещу Педро Санчес - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Испания осъди остро изказванията на аржентинския президент Хавиер Милей, който е на посещение в страната. Повод за реакцията стана негово изявление, в което той нарече испанския премиер Педро Санчес „диктатор“ и призова избирателите да го отстранят от власт седмици преди парламентарните избори, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В официална позиция Испанското министерство на външните работи осъди „външната намеса, нападките и обидите“, отправени от аржентинския държавен глава.

„Срамно е човек, който заема най-високия държавен пост в братска страна, да посещава нашата държава с единствената цел да се опита да създаде атмосфера на поляризация и насилие“, се посочва в изявлението на ведомството.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този Милей

    13 8 Отговор
    е просто поредният в дългата редица фашизоидни управници в Аржентина, от времето когато нацистките военопрестъпници намериха убежище там, та до днес.

    Коментиран от #5

    20:55 21.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А бе

    8 2 Отговор
    Този шебек Е марионетка на САЩ

    21:02 21.10.2026

  • 5 Обаче

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Този Милей":

    е приятел на Тръмп, значи не е толкова лош и може да се търпи. За всеки случай англичаните тренират отбрана на фолклендите, че всеки луд си има номер....

    21:07 21.10.2026

  • 6 Анонимен

    6 3 Отговор
    Санчес вместо да му удари шамар се свива. Има и обратната история. Тодор Живков на официално посещение в Турция и когато Демирел почнал да се репчи на Живков наш Тошо му е ударил шамар.Има го и е истина

    21:10 21.10.2026

  • 7 Ха,ха

    5 2 Отговор
    Педро да си гледа мизерията,да не дава акъл на Еспаня😂😂

    21:17 21.10.2026

  • 8 Тоа па Хавиер🤣😂😂

    7 1 Отговор
    Неформални селища („виля мисерия“): Исторически и в момента милиони аржентинци в големите градове (Буэнос Айрес, Росарио и др.) живеят в неформални квартали с ограничена инфраструктура, липса на канализация и достъп до формална заетост

    21:20 21.10.2026

  • 9 Жоре

    1 1 Отговор
    Абсолютно прав е Милей. Санчес е Макрон на Испания.

    21:38 21.10.2026

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