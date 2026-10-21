Испания осъди изказванията на Хавиер Милей срещу Педро Санчес

Испания осъди остро изказванията на аржентинския президент Хавиер Милей, който е на посещение в страната. Повод за реакцията стана негово изявление, в което той нарече испанския премиер Педро Санчес „диктатор“ и призова избирателите да го отстранят от власт седмици преди парламентарните избори, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
В официална позиция Испанското министерство на външните работи осъди „външната намеса, нападките и обидите“, отправени от аржентинския държавен глава.
„Срамно е човек, който заема най-високия държавен пост в братска страна, да посещава нашата държава с единствената цел да се опита да създаде атмосфера на поляризация и насилие“, се посочва в изявлението на ведомството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този Милей
Коментиран от #5
20:55 21.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 А бе
21:02 21.10.2026
5 Обаче
До коментар #1 от "Този Милей":е приятел на Тръмп, значи не е толкова лош и може да се търпи. За всеки случай англичаните тренират отбрана на фолклендите, че всеки луд си има номер....
21:07 21.10.2026
6 Анонимен
21:10 21.10.2026
7 Ха,ха
21:17 21.10.2026
8 Тоа па Хавиер🤣😂😂
21:20 21.10.2026
9 Жоре
21:38 21.10.2026