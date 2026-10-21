Испания осъди изказванията на Хавиер Милей срещу Педро Санчес

Испания осъди остро изказванията на аржентинския президент Хавиер Милей, който е на посещение в страната. Повод за реакцията стана негово изявление, в което той нарече испанския премиер Педро Санчес „диктатор“ и призова избирателите да го отстранят от власт седмици преди парламентарните избори, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В официална позиция Испанското министерство на външните работи осъди „външната намеса, нападките и обидите“, отправени от аржентинския държавен глава.

„Срамно е човек, който заема най-високия държавен пост в братска страна, да посещава нашата държава с единствената цел да се опита да създаде атмосфера на поляризация и насилие“, се посочва в изявлението на ведомството.