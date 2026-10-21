Хакан Фидан и Кая Калас обсъдиха проблемите с доставките на зърно за световните пазари

Турският външен министър Хакан Фидан и върховният представител на Европейския съюз по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас са обсъдили затрудненията с доставките на зърно за световните пазари заради напрежението в Черно море. Това съобщи Фидан пред Анадолската агенция след посещението си в Белгия, предава Фокус.

„Обсъдихме руско-украинския конфликт, Ормузкия проток, пролива Баб ел-Мандеб и енергийните предизвикателства, които те представляват. Обсъдихме и зърнени продукти, които не могат да достигнат до световните пазари поради напрежението в Черно море. Обсъдихме какво ще се случи по-нататък, какво ще направим по въпроса и какви решения могат да бъдат намерени“, заяви турският външен министър.

Фидан съобщи още, че конфликтът между Русия и Украйна е бил сред основните теми и на срещата му с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Двамата са обсъдили също отношенията между Анкара и Алианса, както и напредъка по изпълнението на решенията, приети на срещата на върха на НАТО през юли.