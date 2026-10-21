Хакан Фидан и Кая Калас обсъдиха проблемите с доставките на зърно за световните пазари

Турският външен министър Хакан Фидан и върховният представител на Европейския съюз по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас са обсъдили затрудненията с доставките на зърно за световните пазари заради напрежението в Черно море. Това съобщи Фидан пред Анадолската агенция след посещението си в Белгия, предава Фокус.
„Обсъдихме руско-украинския конфликт, Ормузкия проток, пролива Баб ел-Мандеб и енергийните предизвикателства, които те представляват. Обсъдихме и зърнени продукти, които не могат да достигнат до световните пазари поради напрежението в Черно море. Обсъдихме какво ще се случи по-нататък, какво ще направим по въпроса и какви решения могат да бъдат намерени“, заяви турският външен министър.
Фидан съобщи още, че конфликтът между Русия и Украйна е бил сред основните теми и на срещата му с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
Двамата са обсъдили също отношенията между Анкара и Алианса, както и напредъка по изпълнението на решенията, приети на срещата на върха на НАТО през юли.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
21:11 21.10.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #7
21:12 21.10.2026
3 Хаха
Коментиран от #10
21:12 21.10.2026
4 Алфа мъжкар
21:12 21.10.2026
5 Пич
- Абе с кви глупости ме занимава тоя бе...?! Аз бързам да си купя чантата на "Ермес" преди да са разпродали ограничения тираж, а той ми дръка за Черно море, все едно му пука на някой
21:13 21.10.2026
6 Гост
21:14 21.10.2026
7 Гробар
До коментар #2 от "Сатана Z":Имайки предвид числеността на турската армия едва ли Турция има нужда от одобрението на ЕС да си прибере източна България.
21:18 21.10.2026
8 така, така
21:23 21.10.2026
9 Браво Кая
Коментиран от #12, #15
21:25 21.10.2026
10 НЕ ВЕРВАМ
До коментар #3 от "Хаха":КАК И ДА БОЯДИСАШ ЕДНА КПАтУНА , ВСЕ СИ Е КРАтУНА......
21:25 21.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Чшъъ...
До коментар #9 от "Браво Кая":Научи се да пишеш правилно бе!
Не се пише кошмар, а клошар!
И ще звучи правилно -... Кая е най големия клошар...
21:27 21.10.2026
13 хахахахха
21:33 21.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ахахаха
Коментиран от #17
21:50 21.10.2026
17 искаш да кажеш
До коментар #16 от "ахахаха":гледа я като лека жена.
21:53 21.10.2026