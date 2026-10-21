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Хакан Фидан и Кая Калас обсъдиха проблемите с доставките на зърно за световните пазари

Хакан Фидан и Кая Калас обсъдиха проблемите с доставките на зърно за световните пазари

21 Октомври, 2026 20:52, обновена 21 Октомври, 2026 21:08 607 17

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  • зърно-
  • световни пазари

Напрежението в Черно море и затрудненията при доставките на зърнени продукти бяха сред темите на разговорите между турския външен министър и върховния представител на ЕС.

Хакан Фидан и Кая Калас обсъдиха проблемите с доставките на зърно за световните пазари - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турският външен министър Хакан Фидан и върховният представител на Европейския съюз по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас са обсъдили затрудненията с доставките на зърно за световните пазари заради напрежението в Черно море. Това съобщи Фидан пред Анадолската агенция след посещението си в Белгия, предава Фокус.

„Обсъдихме руско-украинския конфликт, Ормузкия проток, пролива Баб ел-Мандеб и енергийните предизвикателства, които те представляват. Обсъдихме и зърнени продукти, които не могат да достигнат до световните пазари поради напрежението в Черно море. Обсъдихме какво ще се случи по-нататък, какво ще направим по въпроса и какви решения могат да бъдат намерени“, заяви турският външен министър.

Фидан съобщи още, че конфликтът между Русия и Украйна е бил сред основните теми и на срещата му с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Двамата са обсъдили също отношенията между Анкара и Алианса, както и напредъка по изпълнението на решенията, приети на срещата на върха на НАТО през юли.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    17 1 Отговор
    Яжте пийте и обсъждайте още 2 седмици след което срока ви на годност изтича..!

    21:11 21.10.2026

  • 2 Сатана Z

    12 1 Отговор
    Хакан бей сондира почвата в ЕС за въвеждане на Турски аскер в България за да "пази" корабоплаването покрай нашите плажове и в следващите 500 години да бъде гарант за търговските пътища в Ч.Море

    Коментиран от #7

    21:12 21.10.2026

  • 3 Хаха

    13 2 Отговор
    Тази ако стане брюнетка ще изглежда малко по умна.

    Коментиран от #10

    21:12 21.10.2026

  • 4 Алфа мъжкар

    10 1 Отговор
    Много ме привличат ограничени женици!

    21:12 21.10.2026

  • 5 Пич

    6 2 Отговор
    Кая:
    - Абе с кви глупости ме занимава тоя бе...?! Аз бързам да си купя чантата на "Ермес" преди да са разпродали ограничения тираж, а той ми дръка за Черно море, все едно му пука на някой

    21:13 21.10.2026

  • 6 Гост

    15 1 Отговор
    В Европейската комисия ги избират с конкурс за тлупаци.

    21:14 21.10.2026

  • 7 Гробар

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Имайки предвид числеността на турската армия едва ли Турция има нужда от одобрението на ЕС да си прибере източна България.

    21:18 21.10.2026

  • 8 така, така

    7 2 Отговор
    Могат да обсъждат колкото си искат, но не получат ли разрешение от Кремъл, нищо не могат да реализираат.

    21:23 21.10.2026

  • 9 Браво Кая

    1 14 Отговор
    Желязната леди на Европа отново ви развали съня! Кая Калас е най-големият кошмар за всеки, който се прекланя пред Кремъл, защото тя не говори с компромиси, а действа с абсолютна европейска решителност. Докато някои се снишават, Калас води коалицията, която застава непоколебимо зад Украйна и затяга примката от санкции около руската икономика. Нейният глас е гласът на силна и обединена Европа, която няма да позволи на никоя агресивна империя да диктува бъдещето на свободния свят. Можете да я мразите колкото искате, но истината е, че нейната твърда политика дава резултати, а международната изолация на Москва е необратим факт благодарение на лидери като нея!

    Коментиран от #12, #15

    21:25 21.10.2026

  • 10 НЕ ВЕРВАМ

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хаха":

    КАК И ДА БОЯДИСАШ ЕДНА КПАтУНА , ВСЕ СИ Е КРАтУНА......

    21:25 21.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Чшъъ...

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Браво Кая":

    Научи се да пишеш правилно бе!
    Не се пише кошмар, а клошар!
    И ще звучи правилно -... Кая е най големия клошар...

    21:27 21.10.2026

  • 13 хахахахха

    5 1 Отговор
    тия са много смешни,да махнат санкциите срещу Русия,да спрат подкрепата за терористите в киев и няма да имат ниви проблеми със зърно,горива и квото и да е.Така само си чешат езиците,нищо друго

    21:33 21.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ахахаха

    0 1 Отговор
    Хакан бей, нещо много любопитно я гледа и май е засукал мустака.Изобщо не я слуша какво му обяснява. За други по важни работи си мисли Фидан бей ?! И е много внимателен и учтив.

    Коментиран от #17

    21:50 21.10.2026

  • 17 искаш да кажеш

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "ахахаха":

    гледа я като лека жена.

    21:53 21.10.2026

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