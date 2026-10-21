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ЕС търси решение за недостига от 70 млрд. евро във финансирането на Украйна през 2027 г.
  Тема: Украйна

ЕС търси решение за недостига от 70 млрд. евро във финансирането на Украйна през 2027 г.

21 Октомври, 2026 22:14 1 320 56

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  • недостиг-
  • евро-
  • финансиране

Европейските лидери ще обсъдят въпроса на извънредна среща на върха на 26 и 27 ноември.

ЕС търси решение за недостига от 70 млрд. евро във финансирането на Украйна през 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейските лидери ще се опитат да договорят финансирането на нуждите на Украйна за 2027 г., за които към момента не достигат около 70 милиарда евро. Въпросът ще бъде сред основните теми на извънредната среща на върха на ЕС, насрочена за 26 и 27 ноември, съобщава Ройтерс, позовавайки се на представител на съюза, участващ в подготовката на форума, предава News.bg.

На срещата ще бъде обсъден и следващият дългосрочен бюджет на ЕС. Киев се нуждае от яснота относно начините за покриване на финансовия недостиг през следващата година, докато войната с Русия продължава.

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Правителствата на държавите членки трябва да постигнат съгласие по бюджета на съюза за периода 2028–2034 г. още тази година. Целта е това да стане преди предизборните кампании през следващата година във Франция, Италия, Полша, Гърция, Естония, Финландия и Словакия, които могат да превърнат бюджетните въпроси в предмет на вътрешнополитически дебати.

Финансирането за Украйна през 2026 г. вече е осигурено. От общо 45 милиарда евро, предвидени от ЕС за страната през настоящата година, 14 милиарда вече са изплатени. Други около 31 милиарда евро се очаква да бъдат преведени до края на годината, след като Киев изпълни договорените реформи.

За 2027 г. ЕС е предвидил допълнителни 45 милиарда евро за Украйна. Очаква се обаче реалните потребности на страната да бъдат значително по-големи заради продължаващия конфликт с Русия.

Съюзът, който обединява 27 държави, разчиташе и на допълнителна подкрепа от страни извън ЕС, сред които Норвегия, Швейцария, Канада, Япония и Великобритания. Очакваният им принос възлиза на общо 45 милиарда евро за 2026 и 2027 г.

Представители на ЕС обаче предупреждават, че не цялото планирано външно финансиране е осигурено. Така недостигът за Украйна през 2027 г. се оценява на около 70 милиарда евро дори след отчитане на предвидения принос на самия съюз.

При тези обстоятелства държавите членки ще трябва да постигнат споразумение за нов механизъм за финансиране. Сред обсъжданите възможности е отпускането на нов заем.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гост

    41 21 Отговор
    А кой малоумник го е обещал, щом го няма?
    Или викате, беше там, ама после изчезна, финансирането..
    Вие сте болни!

    22:19 21.10.2026

  • 4 Сатана Z

    36 21 Отговор
    70 ярда евро не е проблем за ЕС,защото Зеленски ще върне поне 30% и щи открадне други 30% за себе си.Те тази дупка от 60% се чудят как да запълнят или скрият защото бай Дончо чака кинти за оръжието ,а не голи обещания.

    22:20 21.10.2026

  • 5 Айде бе

    58 17 Отговор
    Вземете и последните пари за пенсионерите, за майките с деца, за инвалидите и ги дайте на ония за златни тоалетни. Еми вече ми се отвратиха всякакви ваши банани!!! Това не е никаква система.

    Коментиран от #46

    22:22 21.10.2026

  • 6 Копейка

    32 16 Отговор
    На нас какъв ни е кяра?

    22:22 21.10.2026

  • 7 Много лесно!

    37 18 Отговор
    Въведете данък Украйна, който да платят евроовцете!

    22:22 21.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А50

    29 20 Отговор
    Да събират от жълтопаветниците

    22:24 21.10.2026

  • 10 А вътрешни тоалетни

    20 12 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    КогИ?

    Коментиран от #41

    22:24 21.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 баба Кунка

    17 16 Отговор
    Урвиииии,а на нас не ни достигат 140 милиарда.Айде давайте ни ги.Мъсни оведа ненаяли се аразитници

    22:26 21.10.2026

  • 14 ГОТВЕТЕ СЕ ЕВРОПЕЙЦИ

    23 17 Отговор
    ДА БЪДЕТЕ ОСТЪРГАНИ ДО ПОСЛЕДНИЯ ЦЕНТ .................У ПОЛЗА НА ДРОГЕРИЯТА

    22:26 21.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Голда

    11 15 Отговор
    Гобарат от ес

    Коментиран от #19

    22:28 21.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Имсера

    9 16 Отговор

    До коментар #17 от "Голда":

    Вустътъ

    Коментиран от #20

    22:28 21.10.2026

  • 20 Инафакти

    7 17 Отговор

    До коментар #19 от "Имсера":

    И серавустътъ

    22:29 21.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 7489

    22 12 Отговор
    Напомня ми за една малка житейска история. Трима работника, приятели на директора работеха в мотажа на военна продукция, доходна и под наблудението на военните. Наричахме ги, тези тримата, чугунените глави и бяха популярни с това, че постоянно нестояваха за повишение на заплатата им. Получаваха и на следващия ден историята започваше отнова да искат повишение на заплащането. Оказа се, че самият директор ги е накарал така да правят, в случая Урсула фон дер Лайен. "Вчера" бяха намерени необходимите за следващата година поисканите средства за Украйна и "днес" се искат отново още. Вероятно като се намерят ще се поискат още. Чугунена история на европейско ниво.

    22:35 21.10.2026

  • 23 Много Известен Съветски Актьор

    13 15 Отговор
    Ще се въведе специален данък за помощ на Украйна. Отделно, ще има сметка за волни пожертвования от русофили. В техен интерес е да отделят определена сума месечно, защото в противен случай ще бъдат мобилизирани и изпратени на фронта в Украйна, да се бият срещу "братушките". Всъщност, едва ли някой ще им даде оръжие на тези загубеняци, но по една лопата, да копаят окопи и траншеи, със сигурност. Затова призовавам да не се стискат, а да дават каквото могат. Вярно, че повечето са русофилски прошляци и клошари, но все по пет евро на месец, могат да отделят.

    Коментиран от #30

    22:41 21.10.2026

  • 24 Въпрос

    10 10 Отговор
    Ще воюват с руснаците а?!

    22:42 21.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Решение

    14 8 Отговор
    ЕК в затвора

    22:46 21.10.2026

  • 29 БАНко

    17 9 Отговор
    НАТООВЦИ , СНОЩИ НА ,,ПРОТЕСТА" И ДЕНЕМ НА КРЪСТОВИЩАТА ПО ПАНИЧКА ЗА ЖЪЛТИ СТОТИНКИ , А НЕ ОТ ПАРИТЕ НА БЕДНИТЕ ХОРА ОТ СКАПАНА НАТОВСКА ЕВРОПА !!!

    22:46 21.10.2026

  • 30 иван костов

    12 9 Отговор

    До коментар #23 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Най добре е педофилите да се самопродадете в робство! Ползи ще има за цялото човечество!

    22:47 21.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 дечо

    16 8 Отговор
    Баба Урсула да вади от НЕИНИТЕ.

    22:49 21.10.2026

  • 33 нннн

    13 8 Отговор
    ЕК ще търси парите в нашите джобове.

    22:49 21.10.2026

  • 34 Решение има

    14 7 Отговор
    Бойко ще отвори нощното шкафче и ще даде 10 милиарда.
    Делян ще закрие една от многото сметки в Дубай-ето ти още 10 милиарда.
    Кирчо о Кокорчо ще направят кратка екскурзия до няколко необитаеми острови и - още 10 милиарда.
    Зеленски ще продаде една златна туалетна на половин цена и... 20 милиарда.
    А останалите 20 милиарда да ги вземат от Лапнишараните, дето не ходят да гласуват или си продават гласовете.


    Време е за Възраждане!

    22:50 21.10.2026

  • 35 русия капут

    9 10 Отговор
    Урааааа...... Аз съм русия КАПУТ-Някой да ме е търсил...

    Коментиран от #42

    22:51 21.10.2026

  • 36 Иванов

    17 7 Отговор
    Украина търси балъци да и дадат пари

    Коментиран от #39

    22:51 21.10.2026

  • 37 Киро тъпото

    8 8 Отговор
    Аз давам една заплата и майчинството на Бориславова!

    22:54 21.10.2026

  • 38 Миризливапутка

    11 7 Отговор
    УРСУЛ се нарича

    Коментиран от #43

    22:54 21.10.2026

  • 39 Миризливапутка

    8 5 Отговор

    До коментар #36 от "Иванов":

    Даже люти на очите ми....

    Коментиран от #40

    22:55 21.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ами

    8 6 Отговор

    До коментар #10 от "А вътрешни тоалетни":

    Когато монтират вътрешни тоалетни на самолетоносача Линкълн, струващ 15 милиарда долара.

    22:57 21.10.2026

  • 42 Мухахаха

    5 6 Отговор

    До коментар #35 от "русия капут":

    Горе ръцете долу гащите

    22:58 21.10.2026

  • 43 Мухахаха

    5 5 Отговор

    До коментар #38 от "Миризливапутка":

    Мухлясъла

    22:58 21.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Болгар

    11 5 Отговор
    Е тея 70 милиарда, дето ни ги прибраха като ни набутаха в еврозоната не са ли ги изпратили вече на украйна?

    Коментиран от #47

    23:00 21.10.2026

  • 46 Овчар

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Айде бе":

    Добре дошъл в реалността..!

    23:02 21.10.2026

  • 47 Ъъъ

    3 5 Отговор

    До коментар #45 от "Болгар":

    И още ще изпратим ако трябва.

    23:04 21.10.2026

  • 48 така

    6 3 Отговор
    Баба Урсула да поиска от Мъск тези сума в замяна да му продаде ЕС.

    23:05 21.10.2026

  • 49 А не може ли

    3 3 Отговор
    директно да изнамерят украинските олигарси в чужбина ,а кейбисито руско ли беше - ето СЛЪНЦЕТО може да им посредничи......!!!

    23:05 21.10.2026

  • 50 Укроционистите разориха ЕС

    6 2 Отговор
    На някои от държавите в ЕС това им харесва.

    23:09 21.10.2026

  • 51 SDEЧЕВ

    3 3 Отговор
    Пейст копи с мишката и се емитират нови дългови 70 м.., които после влизат в обращение и който не е теглил кредит от банката дуасупата.

    23:12 21.10.2026

  • 52 Продавам Луната

    3 1 Отговор
    Сакам Пеевски за Коледа... (македонец съм-нема гуде)

    23:14 21.10.2026

  • 53 604

    4 2 Отговор
    либераската клика да се бръкне няколко заплати , ко се прайте .....

    23:14 21.10.2026

  • 54 Ами

    0 2 Отговор
    за война ще се дават пари. Това е положението.

    23:18 21.10.2026

  • 55 Луда работа

    1 0 Отговор
    Стачки и протести навсякъде в ЕС. Те обаче маниакално вървят към война. Да победили Путин, каквото и да означава това.

    23:22 21.10.2026

  • 56 Тези

    0 0 Отговор
    Тези търсят 70 милиарда,за да ги откраднат.....ега хи престъпниците бе,тези тази клика около Урсула начело с нря,най-голямата крадла

    23:24 21.10.2026

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