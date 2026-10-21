ЕС търси решение за недостига от 70 млрд. евро във финансирането на Украйна през 2027 г.

Европейските лидери ще се опитат да договорят финансирането на нуждите на Украйна за 2027 г., за които към момента не достигат около 70 милиарда евро. Въпросът ще бъде сред основните теми на извънредната среща на върха на ЕС, насрочена за 26 и 27 ноември, съобщава Ройтерс, позовавайки се на представител на съюза, участващ в подготовката на форума, предава News.bg.

На срещата ще бъде обсъден и следващият дългосрочен бюджет на ЕС. Киев се нуждае от яснота относно начините за покриване на финансовия недостиг през следващата година, докато войната с Русия продължава.

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Правителствата на държавите членки трябва да постигнат съгласие по бюджета на съюза за периода 2028–2034 г. още тази година. Целта е това да стане преди предизборните кампании през следващата година във Франция, Италия, Полша, Гърция, Естония, Финландия и Словакия, които могат да превърнат бюджетните въпроси в предмет на вътрешнополитически дебати.

Финансирането за Украйна през 2026 г. вече е осигурено. От общо 45 милиарда евро, предвидени от ЕС за страната през настоящата година, 14 милиарда вече са изплатени. Други около 31 милиарда евро се очаква да бъдат преведени до края на годината, след като Киев изпълни договорените реформи.

За 2027 г. ЕС е предвидил допълнителни 45 милиарда евро за Украйна. Очаква се обаче реалните потребности на страната да бъдат значително по-големи заради продължаващия конфликт с Русия.

Съюзът, който обединява 27 държави, разчиташе и на допълнителна подкрепа от страни извън ЕС, сред които Норвегия, Швейцария, Канада, Япония и Великобритания. Очакваният им принос възлиза на общо 45 милиарда евро за 2026 и 2027 г.

Представители на ЕС обаче предупреждават, че не цялото планирано външно финансиране е осигурено. Така недостигът за Украйна през 2027 г. се оценява на около 70 милиарда евро дори след отчитане на предвидения принос на самия съюз.

При тези обстоятелства държавите членки ще трябва да постигнат споразумение за нов механизъм за финансиране. Сред обсъжданите възможности е отпускането на нов заем.