ЕС търси решение за недостига от 70 млрд. евро във финансирането на Украйна през 2027 г.

Европейските лидери ще се опитат да договорят финансирането на нуждите на Украйна за 2027 г., за които към момента не достигат около 70 милиарда евро. Въпросът ще бъде сред основните теми на извънредната среща на върха на ЕС, насрочена за 26 и 27 ноември, съобщава Ройтерс, позовавайки се на представител на съюза, участващ в подготовката на форума, предава News.bg.
На срещата ще бъде обсъден и следващият дългосрочен бюджет на ЕС. Киев се нуждае от яснота относно начините за покриване на финансовия недостиг през следващата година, докато войната с Русия продължава.
Правителствата на държавите членки трябва да постигнат съгласие по бюджета на съюза за периода 2028–2034 г. още тази година. Целта е това да стане преди предизборните кампании през следващата година във Франция, Италия, Полша, Гърция, Естония, Финландия и Словакия, които могат да превърнат бюджетните въпроси в предмет на вътрешнополитически дебати.
Финансирането за Украйна през 2026 г. вече е осигурено. От общо 45 милиарда евро, предвидени от ЕС за страната през настоящата година, 14 милиарда вече са изплатени. Други около 31 милиарда евро се очаква да бъдат преведени до края на годината, след като Киев изпълни договорените реформи.
За 2027 г. ЕС е предвидил допълнителни 45 милиарда евро за Украйна. Очаква се обаче реалните потребности на страната да бъдат значително по-големи заради продължаващия конфликт с Русия.
Съюзът, който обединява 27 държави, разчиташе и на допълнителна подкрепа от страни извън ЕС, сред които Норвегия, Швейцария, Канада, Япония и Великобритания. Очакваният им принос възлиза на общо 45 милиарда евро за 2026 и 2027 г.
Представители на ЕС обаче предупреждават, че не цялото планирано външно финансиране е осигурено. Така недостигът за Украйна през 2027 г. се оценява на около 70 милиарда евро дори след отчитане на предвидения принос на самия съюз.
При тези обстоятелства държавите членки ще трябва да постигнат споразумение за нов механизъм за финансиране. Сред обсъжданите възможности е отпускането на нов заем.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гост
Или викате, беше там, ама после изчезна, финансирането..
Вие сте болни!
22:19 21.10.2026
4 Сатана Z
22:20 21.10.2026
5 Айде бе
Коментиран от #46
22:22 21.10.2026
6 Копейка
22:22 21.10.2026
7 Много лесно!
22:22 21.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 А50
22:24 21.10.2026
10 А вътрешни тоалетни
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":КогИ?
Коментиран от #41
22:24 21.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 баба Кунка
22:26 21.10.2026
14 ГОТВЕТЕ СЕ ЕВРОПЕЙЦИ
22:26 21.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Голда
Коментиран от #19
22:28 21.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Имсера
До коментар #17 от "Голда":Вустътъ
Коментиран от #20
22:28 21.10.2026
20 Инафакти
До коментар #19 от "Имсера":И серавустътъ
22:29 21.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 7489
22:35 21.10.2026
23 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #30
22:41 21.10.2026
24 Въпрос
22:42 21.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Решение
22:46 21.10.2026
29 БАНко
22:46 21.10.2026
30 иван костов
До коментар #23 от "Много Известен Съветски Актьор":Най добре е педофилите да се самопродадете в робство! Ползи ще има за цялото човечество!
22:47 21.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 дечо
22:49 21.10.2026
33 нннн
22:49 21.10.2026
34 Решение има
Делян ще закрие една от многото сметки в Дубай-ето ти още 10 милиарда.
Кирчо о Кокорчо ще направят кратка екскурзия до няколко необитаеми острови и - още 10 милиарда.
Зеленски ще продаде една златна туалетна на половин цена и... 20 милиарда.
А останалите 20 милиарда да ги вземат от Лапнишараните, дето не ходят да гласуват или си продават гласовете.
Време е за Възраждане!
22:50 21.10.2026
35 русия капут
Коментиран от #42
22:51 21.10.2026
36 Иванов
Коментиран от #39
22:51 21.10.2026
37 Киро тъпото
22:54 21.10.2026
38 Миризливапутка
Коментиран от #43
22:54 21.10.2026
39 Миризливапутка
До коментар #36 от "Иванов":Даже люти на очите ми....
Коментиран от #40
22:55 21.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ами
До коментар #10 от "А вътрешни тоалетни":Когато монтират вътрешни тоалетни на самолетоносача Линкълн, струващ 15 милиарда долара.
22:57 21.10.2026
42 Мухахаха
До коментар #35 от "русия капут":Горе ръцете долу гащите
22:58 21.10.2026
43 Мухахаха
До коментар #38 от "Миризливапутка":Мухлясъла
22:58 21.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Болгар
Коментиран от #47
23:00 21.10.2026
46 Овчар
До коментар #5 от "Айде бе":Добре дошъл в реалността..!
23:02 21.10.2026
47 Ъъъ
До коментар #45 от "Болгар":И още ще изпратим ако трябва.
23:04 21.10.2026
48 така
23:05 21.10.2026
49 А не може ли
23:05 21.10.2026
50 Укроционистите разориха ЕС
23:09 21.10.2026
51 SDEЧЕВ
23:12 21.10.2026
52 Продавам Луната
23:14 21.10.2026
53 604
23:14 21.10.2026
54 Ами
23:18 21.10.2026
55 Луда работа
23:22 21.10.2026
56 Тези
23:24 21.10.2026