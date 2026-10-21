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Управителят на Украинската централна банка: Обиските на НАБУ не са свързани с дейността ми
  Тема: Украйна

Управителят на Украинската централна банка: Обиските на НАБУ не са свързани с дейността ми

21 Октомври, 2026 22:34, обновена 21 Октомври, 2026 22:37 616 14

  • украйна-
  • централна банка-
  • обиски

Андрий Пишний заяви, че разследването засяга други обстоятелства и лица, а при обиските не са открити доказателства за нарушения от негова страна или от служители на банката.

Управителят на Украинската централна банка: Обиските на НАБУ не са свързани с дейността ми - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Наказателното разследване, в рамките на което Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) извърши обиски в Националната банка на Украйна (НБУ), не е свързано нито с дейността на централната банка, нито с нейния управител Андрий Пишний. Това заяви самият той в публикация във Facebook, цитиран от „Укринформ“, предава News.bg.

Пишний посочи, че според съдебното разпореждане производството, по което са предприети следствените действия, не засяга работата на институцията или служебните му задължения като неин ръководител.

„Днес детективи от НАБУ извършиха обиски, за които медиите вече съобщиха. Следствените действия, провеждани на работното място, изискват коментар не само от страна на самата институция. Затова смятам за необходимо да изразя позицията си лично. Според съдебното разпореждане, наказателното производство, в рамките на което са извършени тези следствени действия, не засяга нито дейността на Националната банка на Украйна, нито моите служебни задължения като неин управител. Разследващите са търсили доказателства по дело, касаещо други обстоятелства и лица“, заяви Пишний.

Той подчерта, че при обиските не са били открити доказателства за нарушения от негова страна или от страна на служители на НБУ.

Управителят потвърди подкрепата си за независимостта на антикорупционните органи и заяви, че е готов да окаже пълно съдействие на разследването в рамките на закона.

По думите му независимостта и институционалният капацитет на Националната банка са принципни въпроси, особено по време на война, когато стабилността на финансовата система е от решаващо значение за държавата.

Пишний заяви още, че няма намерение да участва в публични спорове с хора, които разпространяват спекулации и конспиративни теории и вече са представили „своята изкривена представа за събитията“. Той настоя всички въпроси да бъдат решавани единствено по установения от закона ред.

Управителят потвърди, че ще продължи да изпълнява длъжността си, като основните му приоритети остават финансовата стабилност, устойчивостта на банковата система и защитата на институционалната независимост на централната банка.

По-рано, на 21 октомври, НАБУ съобщи, че извършва обиски в Националната банка на Украйна и в дома на един от нейните служители. От бюрото уточниха, че няма задържани лица и на никого не е връчено уведомление за подозрение в извършване на престъпление.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 1 Отговор
    Естествено!!!
    Като делиш плячката по офшорките - прищипваш!!!

    22:39 21.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 10 метача пак

    2 0 Отговор
    всичко помете читаво

    ако факти уволнете го
    нарушава свободата на словото

    23:00 21.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Буздуган

    3 0 Отговор
    Учудвам се как руснаците не са сложили един орешник на кепето на централната украинска банка..!

    23:07 21.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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