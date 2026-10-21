Най-големият френски профсъюз обяви обща стачка на 5 ноември

Най-големият профсъюз във Франция обяви обща стачка на 5 ноември на фона на продължаващото социално напрежение в страната. Общата конфедерация на труда (CGT) предупреди, че Франция е изправена пред дълбока криза, а условията на живот на по-голямата част от населението се влошават, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Разходите за живот са високи, заплатите не се повишават, много хора живеят в несигурни условия, а младежта няма перспектива за развитие“, заяви днес синдикалната организация.

По-рано френските профсъюзи призоваха за мирни протестни прояви в цялата страна на 5 ноември.

По време на среща с премиера Себастиен Льокорню генералният секретар на CGT Софи Бине поиска минималната работна заплата да бъде увеличена с 10%, цените на основните стоки да бъдат замразени, а компаниите, които съкращават служители, да получат по-голяма подкрепа.

Бине настоя също в проекта за бюджета за следващата година да отпаднат предвидените съкращения на социални помощи. Документът предстои да бъде разгледан от парламента.

„Гневът сред младите хора, работниците и пенсионерите е огромен. Нужни са незабавни и решителни мерки, за да се отговори на техните нужди“, заяви синдикалният лидер пред премиера Льокорню.

Тя допълни, че членовете на профсъюза ще се включат и в протестите, планирани за тази събота. При необходимост те ще подпомагат осигуряването на безопасността по време на шествията, като ще носят червени светлоотразителни жилетки.

Миналата събота протестите във Франция прераснаха в безредици, палежи и грабежи, припомня ДПА.