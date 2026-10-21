Най-големият френски профсъюз обяви обща стачка на 5 ноември

Най-големият профсъюз във Франция обяви обща стачка на 5 ноември на фона на продължаващото социално напрежение в страната. Общата конфедерация на труда (CGT) предупреди, че Франция е изправена пред дълбока криза, а условията на живот на по-голямата част от населението се влошават, предаде ДПА, цитирана от БТА.
„Разходите за живот са високи, заплатите не се повишават, много хора живеят в несигурни условия, а младежта няма перспектива за развитие“, заяви днес синдикалната организация.
По-рано френските профсъюзи призоваха за мирни протестни прояви в цялата страна на 5 ноември.
По време на среща с премиера Себастиен Льокорню генералният секретар на CGT Софи Бине поиска минималната работна заплата да бъде увеличена с 10%, цените на основните стоки да бъдат замразени, а компаниите, които съкращават служители, да получат по-голяма подкрепа.
Бине настоя също в проекта за бюджета за следващата година да отпаднат предвидените съкращения на социални помощи. Документът предстои да бъде разгледан от парламента.
„Гневът сред младите хора, работниците и пенсионерите е огромен. Нужни са незабавни и решителни мерки, за да се отговори на техните нужди“, заяви синдикалният лидер пред премиера Льокорню.
Тя допълни, че членовете на профсъюза ще се включат и в протестите, планирани за тази събота. При необходимост те ще подпомагат осигуряването на безопасността по време на шествията, като ще носят червени светлоотразителни жилетки.
Миналата събота протестите във Франция прераснаха в безредици, палежи и грабежи, припомня ДПА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 русия капут
Коментиран от #7, #8, #10
23:17 21.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Аз тук нямам реклами
До коментар #2 от "Аман от реклами":всвободно слово имам реклами. Отгоре, отдолу изкачат, не мога лесно да прочета текста. Не знам от какво зависи това.🤔
23:22 21.10.2026
4 Кина
23:31 21.10.2026
5 Овчар
23:34 21.10.2026
6 Даката
23:36 21.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ганю- простия
23:38 21.10.2026
10 Ганю- простия
До коментар #1 от "русия капут":Руските работи, никой не ги търси.
23:39 21.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Франсето изтече
00:21 22.10.2026
15 Kaлпазанин
00:40 22.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ние
00:56 22.10.2026