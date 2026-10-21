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Най-големият френски профсъюз обяви обща стачка на 5 ноември

Най-големият френски профсъюз обяви обща стачка на 5 ноември

21 Октомври, 2026 23:10 810 17

  • франция-
  • стачка-
  • протести-
  • профсъюз

Синдикатът настоява за 10% увеличение на минималната заплата, замразяване на цените на основните стоки и отмяна на съкращенията в социалните помощи

Най-големият френски профсъюз обяви обща стачка на 5 ноември - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-големият профсъюз във Франция обяви обща стачка на 5 ноември на фона на продължаващото социално напрежение в страната. Общата конфедерация на труда (CGT) предупреди, че Франция е изправена пред дълбока криза, а условията на живот на по-голямата част от населението се влошават, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Разходите за живот са високи, заплатите не се повишават, много хора живеят в несигурни условия, а младежта няма перспектива за развитие“, заяви днес синдикалната организация.

По-рано френските профсъюзи призоваха за мирни протестни прояви в цялата страна на 5 ноември.

По време на среща с премиера Себастиен Льокорню генералният секретар на CGT Софи Бине поиска минималната работна заплата да бъде увеличена с 10%, цените на основните стоки да бъдат замразени, а компаниите, които съкращават служители, да получат по-голяма подкрепа.

Бине настоя също в проекта за бюджета за следващата година да отпаднат предвидените съкращения на социални помощи. Документът предстои да бъде разгледан от парламента.

„Гневът сред младите хора, работниците и пенсионерите е огромен. Нужни са незабавни и решителни мерки, за да се отговори на техните нужди“, заяви синдикалният лидер пред премиера Льокорню.

Тя допълни, че членовете на профсъюза ще се включат и в протестите, планирани за тази събота. При необходимост те ще подпомагат осигуряването на безопасността по време на шествията, като ще носят червени светлоотразителни жилетки.

Миналата събота протестите във Франция прераснаха в безредици, палежи и грабежи, припомня ДПА.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 русия капут

    2 10 Отговор
    Аз съм русия КАПУТ.... Някой да ме е търсил.....

    Коментиран от #7, #8, #10

    23:17 21.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Аз тук нямам реклами

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Аман от реклами":

    всвободно слово имам реклами. Отгоре, отдолу изкачат, не мога лесно да прочета текста. Не знам от какво зависи това.🤔

    23:22 21.10.2026

  • 4 Кина

    3 1 Отговор
    Манифеста на Карл Маркс и Енгелс и исканията на синдикати и народ.. Открий 10 - разлики..? Няма такива...!

    23:31 21.10.2026

  • 5 Овчар

    4 0 Отговор
    Казвайте всичко медии не пестете защото олигархията може да потърси вината във вас под предлог ...знаели сте но сте мълчали.. Знаете че мишките и патканите са готови на всичко за да запазят власта си в хамбара..?

    23:34 21.10.2026

  • 6 Даката

    7 0 Отговор
    Четвъртият райх на хитлеристката Урсула се разпада!

    23:36 21.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ганю- простия

    4 2 Отговор
    Ура другари.

    23:38 21.10.2026

  • 10 Ганю- простия

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "русия капут":

    Руските работи, никой не ги търси.

    23:39 21.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Франсето изтече

    2 0 Отговор
    вече у канала! Жалко, беше хубава страна!

    00:21 22.10.2026

  • 15 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Ай честито ?????!!!! И кой се опитваше да ни втълпи по "цивилизованите медии" че протестиращите са само емигранти ,скоро и в германистан ще се започне ,Урсула само да не нибаарте ,Рюте катъра ,кокошката Калас и магарето Мерц ,и се молете защото смята да е мека

    00:40 22.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ние

    1 0 Отговор
    Води ни Путине! Води ни през тъмното и страшно настояще! Ние ти вярваме, ние те следваме!

    00:56 22.10.2026

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