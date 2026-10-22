Балистичен удар по Киев: шестима са ранени

Шестима души са пострадали при балистична атака срещу Киев в нощта срещу 22 октомври, съобщиха кметът на украинската столица Виталий Кличко и Киевската градска военна администрация. Четирима от ранените са били хоспитализирани.
Попадения са регистрирани в Днипровския и Дарницкия район. В Днипровския район е поразена сграда на автосервиз и частен жилищен дом. По данни на властите отломки са паднали и върху друг частен дом, като е имало опасения, че под тях може да се намират хора. Отломки са открити и в близост до бензиностанция.„В Днипровски район е поразена сграда на автосервиз и частен дом“, съобщи Виталий Кличко.
По-късно е съобщено и за попадение на територията на обект от транспортната инфраструктура в Дарницкия район. В Киев през вечерта няколко пъти е обявявана въздушна тревога заради заплахи от дронове и ракети.
19 руски атаки на Покровското направление
На фронта украинският Генерален щаб отчита 165 бойни сблъсъка от началото на 21 октомври до публикуването на сводката. Най-интензивни са били боевете на Покровското направление, където са регистрирани 19 руски атаки.
Шест атаки са отчетени на Купянското и Константиновското направление, по девет - на Лиманското и Гуляйполското, три - на Южнослабожанското, а единични сблъсъци са регистрирани на Славянското, Александровското и Ореховското направление.
Според украинския Генерален щаб руските сили са нанесли 49 авиационни удара, хвърлили са 165 управляеми авиобомби, използвали са 6512 дрона камикадзе и са извършили 2044 обстрела на населени места и позиции на украинските войски. Тези данни са част от украинската военна сводка и не са независимо потвърдени.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нищо ново
Коментиран от #7
04:08 22.10.2026
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6 Подробности
Коментиран от #8
04:17 22.10.2026
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9 Накратко
До коментар #7 от "именно":Войната на бункерния диктатор в Донбас разруши болшинството домове на предимно на рускоезичните украинци които сега са мигранти в България и Европа
04:26 22.10.2026
10 Рублевка
04:29 22.10.2026
11 Коментар
До коментар #8 от "за сега":През зимата Украйна започва огледални удари по електрическата инфраструктура на агресора и тогава ще стане ясно дали това ще се хареса на крепостните.
Коментиран от #12
04:31 22.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.