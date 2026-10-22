Балистичен удар по Киев: шестима са ранени

Шестима души са пострадали при балистична атака срещу Киев в нощта срещу 22 октомври, съобщиха кметът на украинската столица Виталий Кличко и Киевската градска военна администрация. Четирима от ранените са били хоспитализирани.

Попадения са регистрирани в Днипровския и Дарницкия район. В Днипровския район е поразена сграда на автосервиз и частен жилищен дом. По данни на властите отломки са паднали и върху друг частен дом, като е имало опасения, че под тях може да се намират хора. Отломки са открити и в близост до бензиностанция.

„В Днипровски район е поразена сграда на автосервиз и частен дом“, съобщи Виталий Кличко.

По-късно е съобщено и за попадение на територията на обект от транспортната инфраструктура в Дарницкия район. В Киев през вечерта няколко пъти е обявявана въздушна тревога заради заплахи от дронове и ракети.

19 руски атаки на Покровското направление

На фронта украинският Генерален щаб отчита 165 бойни сблъсъка от началото на 21 октомври до публикуването на сводката. Най-интензивни са били боевете на Покровското направление, където са регистрирани 19 руски атаки.

Шест атаки са отчетени на Купянското и Константиновското направление, по девет - на Лиманското и Гуляйполското, три - на Южнослабожанското, а единични сблъсъци са регистрирани на Славянското, Александровското и Ореховското направление.

Според украинския Генерален щаб руските сили са нанесли 49 авиационни удара, хвърлили са 165 управляеми авиобомби, използвали са 6512 дрона камикадзе и са извършили 2044 обстрела на населени места и позиции на украинските войски. Тези данни са част от украинската военна сводка и не са независимо потвърдени.

Източници: pravda.com.ua