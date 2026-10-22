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Балистичен удар по Киев: шестима са ранени
  Тема: Украйна

Балистичен удар по Киев: шестима са ранени

22 Октомври, 2026 03:57 730 12

  • киев-
  • ракетен удар-
  • виталий кличко-
  • покровско направление-
  • войната в украйна

Попадения са регистрирани в Днипровския и Дарницкия район. Украинският Генерален щаб съобщи и за 165 бойни сблъсъка по фронта

Балистичен удар по Киев: шестима са ранени - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шестима души са пострадали при балистична атака срещу Киев в нощта срещу 22 октомври, съобщиха кметът на украинската столица Виталий Кличко и Киевската градска военна администрация. Четирима от ранените са били хоспитализирани.

Попадения са регистрирани в Днипровския и Дарницкия район. В Днипровския район е поразена сграда на автосервиз и частен жилищен дом. По данни на властите отломки са паднали и върху друг частен дом, като е имало опасения, че под тях може да се намират хора. Отломки са открити и в близост до бензиностанция.

„В Днипровски район е поразена сграда на автосервиз и частен дом“, съобщи Виталий Кличко.

По-късно е съобщено и за попадение на територията на обект от транспортната инфраструктура в Дарницкия район. В Киев през вечерта няколко пъти е обявявана въздушна тревога заради заплахи от дронове и ракети.

19 руски атаки на Покровското направление

На фронта украинският Генерален щаб отчита 165 бойни сблъсъка от началото на 21 октомври до публикуването на сводката. Най-интензивни са били боевете на Покровското направление, където са регистрирани 19 руски атаки.

Шест атаки са отчетени на Купянското и Константиновското направление, по девет - на Лиманското и Гуляйполското, три - на Южнослабожанското, а единични сблъсъци са регистрирани на Славянското, Александровското и Ореховското направление.

Според украинския Генерален щаб руските сили са нанесли 49 авиационни удара, хвърлили са 165 управляеми авиобомби, използвали са 6512 дрона камикадзе и са извършили 2044 обстрела на населени места и позиции на украинските войски. Тези данни са част от украинската военна сводка и не са независимо потвърдени.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищо ново

    12 8 Отговор
    Поредното доказателство, че с тези бомбардировки фашистите само тероризират градовете в Украйна.

    Коментиран от #7

    04:08 22.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Подробности

    9 10 Отговор
    Престъпниците в Кремъл и бункерния фюрер губят последния си шанс, ако не преговарят и приемат условията на Зеленски, защото след изборите в САЩ техния троянски кон Тръмп ще бъде аут от реалното управление и вероятно вече никой няма да ги спаси от санкциите на закона "Греъм", а със сигурност и помощта за Украйна ще бъде възстановена от демократите.

    Коментиран от #8

    04:17 22.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Накратко

    6 8 Отговор

    До коментар #7 от "именно":

    Войната на бункерния диктатор в Донбас разруши болшинството домове на предимно на рускоезичните украинци които сега са мигранти в България и Европа

    04:26 22.10.2026

  • 10 Рублевка

    4 3 Отговор
    При английските бомбардировки на Дрезден е убито цялото население. Там не е имало военни обекти. Три пъти повече жертви, отколкото в Нагазаки.

    04:29 22.10.2026

  • 11 Коментар

    4 7 Отговор

    До коментар #8 от "за сега":

    През зимата Украйна започва огледални удари по електрическата инфраструктура на агресора и тогава ще стане ясно дали това ще се хареса на крепостните.

    Коментиран от #12

    04:31 22.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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