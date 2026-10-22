Двама военни са задържани за убийството на две жени във Виница

Двама военнослужещи са задържани по подозрение за убийството на две жени във Виница, съобщи Главното управление на Националната полиция във Виницка област. Престъплението е извършено вечерта на 20 октомври.

Телата на 46-годишната собственичка на апартамента и на нейна 47-годишна позната са открити в жилище на улица „Алексей Берест“. По тях е имало прободни рани в областта на шията и торса.

„Полицията по горещи следи задържа заподозрените за двойното убийство на жени във Виница. В момента спрямо задържаните се извършват следствени действия и се установяват всички подробности около престъплението“, се посочва в съобщението на полицията.

Според разследването двете жени са били в компанията на двама военнослужещи на 30 и 38 години. Четиримата са употребявали алкохол, след което между тях е възникнал внезапен конфликт. Полицията твърди, че мъжете са нанесли на жените смъртоносни телесни повреди и след това са напуснали мястото.

Единият от военнослужещите според украинските власти самоволно е напуснал воинската си част. Самоличността на двамата заподозрени е установена за по-малко от час, а те са задържани в различни райони на Виница.

На двамата са повдигнати подозрения за умишлено убийство на двама души, извършено от група лица по предварителен сговор. Квалификацията е по точка 1 и точка 12 от част 2 на член 115 от Наказателния кодекс на Украйна.

Полицията уточнява, че при доказване на вината в съда на задържаните може да бъде наложено наказание до доживотен затвор. Вината им все още не е установена с влязла в сила съдебна присъда, а разследването продължава.

Източници: pravda.com.ua