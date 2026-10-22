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Уиткоф: САЩ, Русия и Украйна продължават преговорите
  Тема: Украйна

Уиткоф: САЩ, Русия и Украйна продължават преговорите

22 Октомври, 2026 04:20 605 7

  • стив уиткоф-
  • русия-
  • украйна-
  • мирни преговори-
  • владимир путин

Предложението за техническа тристранна среща е прието от Москва и Киев. Точна дата и място все още не са обявени

Уиткоф: САЩ, Русия и Украйна продължават преговорите - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преговорите за прекратяване на войната в Украйна ще продължат във формат между САЩ, Русия и Украйна на техническо ниво, съобщи специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф. По думите му проведените разговори са били конструктивни.

„Тези разговори бяха конструктивни и ще продължат с тристранни преговори между Съединените щати, Русия и Украйна на техническо ниво“, написа Уиткоф.

Според Axios предложението е било направено от Уиткоф и Джаред Къшнър. Украинската страна го е приела по време на срещите в Осло, а Русия – след разговора между Уиткоф и руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург. Американски представител е потвърдил пред медията, че и Киев, и Москва са дали съгласие за този формат.

Срещи в Осло и Санкт Петербург

Уиткоф разговаря с украинския президент Володимир Зеленски в Осло, където са обсъдени предложения за рамково споразумение за прекратяване на бойните действия. В срещите са участвали и представители на европейски държави, Европейския съюз и НАТО.

След това американският пратеник отпътува за Санкт Петербург, където проведе около тричасова среща с Путин. Къшнър се включи дистанционно. Уиткоф е представил актуализирано американско предложение, разработено след разговорите с украинската страна и европейските партньори.

След срещата помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Путин е изразил принципна готовност за възобновяване на тристранните разговори. По думите му възможен следващ кръг може да се проведе в Абу Даби през първите десет дни на ноември, но конкретна дата все още не е потвърдена.

Без обявена дата и състав на делегациите

Към момента не са обявени официално мястото, датата и съставът на делегациите за техническите преговори. Разговорите на това ниво обичайно са насочени към уточняване на отделни елементи от възможно споразумение, преди да бъде взето политическо решение от лидерите.

Русия, Украйна и САЩ вече са провеждали тристранни разговори, включително в Абу Даби и Женева. Последният кръг е бил прекъснат през февруари. Новото предложение идва след подновена дипломатическа активност на Вашингтон, която включва разговори с Киев, европейски съюзници и Москва.

Владимир Путин е заявил пред Уиткоф, че Русия е готова по принцип да възобнови преговорите, но от руската страна не е обявен окончателен график. От Вашингтон също не са посочили кога и къде ще се проведе първата техническа среща.

Източници: axios.com, apnews.com, en.interfax.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 лъже

    2 2 Отговор
    Русвоците казаха, че евентуално ще се върнат към преговорите между 10 и 19ти Воември. Т.е. след изборите в САЩ, понеже има вероятност Тръмп да бъде отсвирен и договорките сега да станат безсмислени.

    Коментиран от #3

    04:29 22.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 6 Добро утро!

    5 1 Отговор
    Тръмп губи изборите, а с това и Кремъл губи шансове за някакъв успех в тази война. Идва и зимата която ще бъде драматична за агресора.

    05:09 22.10.2026

  • 7 Стрезов

    1 0 Отговор
    Отчаяни физиономии на фашистите от снимката.

    05:55 22.10.2026

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