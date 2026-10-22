САЩ и Израел готвят нови удари по Иран след изборите

САЩ и Израел са разработили конкретни планове за подновяване на ударите срещу Иран след междинните избори в Съединените щати на 3 ноември. Подготовката е за кратка, но интензивна операция, съобщи The New York Times, позовавайки се на американски представители и други лица, запознати с обсъжданията.

Според публикацията американските и израелските военни са засилили съвместната подготовка, включително с полети над Ирак за отработване на ударни маневри. Потенциалните цели включват ядрените обекти на Иран, ракетния и безпилотния му арсенал, както и енергийна инфраструктура.

Сред обсъжданите цели е и дълбоко подземният обект „Пикекс Маунтин“, свързван с ядрената програма на Техеран. Не е уточнено дали евентуалната операция ще бъде извършена съвместно от американски и израелски сили или с различно участие на двете държави.

Окончателно решение все още няма

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет се е срещнал тази седмица в Израел с премиера Бенямин Нетаняху, като разговорите са включвали възможни нови удари срещу Иран. В същото време няма потвърждение, че президентът Доналд Тръмп е одобрил операцията.

По-рано Тръмп заяви, че САЩ няма да започнат нови атаки преди изборите. „Водим продуктивни разговори с Ислямската република Иран. Няма да атакуваме Иран по което и да е време преди междинните избори, които ще се проведат на 3 ноември“, написа той.

Белият дом отказа да потвърди конкретните военни планове. Представител на администрацията заяви пред The New York Times, че тя не коментира военни планове, „които може и да съществуват, а може и да не съществуват“, като добави, че Тръмп държи всички възможности отворени, за да не допусне Иран да се сдобие с ядрено оръжие.

Източници: nytimes.com, aa.com.tr, apnews.com