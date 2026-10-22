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Двама ранени при атака на стотици дронове срещу Москва
  Тема: Украйна

Двама ранени при атака на стотици дронове срещу Москва

22 Октомври, 2026 04:44, обновена 22 Октомври, 2026 05:16 1 377 21

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  • сергей собянин

Сергей Собянин съобщи за серия от свалени безпилотници на подстъпите към руската столица. Полетите от три московски летища временно са ограничени

Двама ранени при атака на стотици дронове срещу Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама души са пострадали в Троицкия административен окръг на Москва при нощна атака с безпилотни летателни апарати, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин.

По думите му от 20:30 часа на 21 октомври до 04:00 часа на 22 октомври към Московския регион са летели 630 БПЛА. „По-голямата част от тях е унищожена от силите на противовъздушната отбрана на далечни подстъпи“, написа Собянин в „Макс“.

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Кметът допълни, че на подстъпите към Москва за посочения период са били унищожени 163 безпилотника. Не са съобщени подробности за състоянието на пострадалите, самоличността им или размера на евентуалните материални щети в Троицкия административен окръг.

Собянин е публикувал шест съобщения за свалени безпилотници между 02:22 и 03:41 часа. „Специалистите на екстрените служби работят на местата, където са паднали отломки“, е посочил кметът.

Ограничения на полетите

Заради заплахата временно са ограничени приемането и изпращането на самолети на летищата Внуково, Домодедово и Жуковски. Мярката е въведена от руската служба за гражданска авиация с аргумент за осигуряване на безопасността на полетите.

Съобщения за взривове има и от Липецка, Тулска, Курска и Белгородска област. РБК-Украйна съобщава и за пожар в многоетажна сграда в Липецк, но тази информация не е потвърдена от независим източник.

Атаката към Москва е поредната за последните дни. На 20 октомври Собянин съобщи за три дрона, унищожени на подстъпите към столицата. По данни, цитирани от „Интерфакс“, между 10 и 17 октомври към Московския регион са летели 2730 безпилотника, като 534 от тях са били свалени в близост до Москва.

Източници: rbc.ua, fontanka.ru, interfax.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добре де

    5 8 Отговор
    А що в Москва пуши яко?Нали побеждаваха?

    Коментиран от #2, #3, #4, #16, #17

    04:54 22.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А така

    4 3 Отговор
    Така се водят преговори с първобитниците.

    Коментиран от #6

    05:27 22.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 3 Отговор
    ЗЕЛЯ И ШАЙКАТА ЩЕ ГИ ПРЕСЛЕДВАТ
    5-6 ОТ НАЙ МОЩНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ
    СЛУЖБИ В СВЕТА
    И ВСЯКА ОТ ТЯХ ЩЕ ИМА СОБСТВЕНИ МОТИВИ ДА ГИ ЛИКВИДИРА :)

    05:44 22.10.2026

  • 12 Оня

    5 4 Отговор
    Времето сутринта в Москва е облачно придружено с дъжд от дронове.

    05:47 22.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тактиката Мадяр

    1 1 Отговор
    Украинците източват Московското ПВО преди ударите с балистика.

    05:57 22.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Историк

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Добре де":

    Русия за да победи, първо Москва трябва да изгори. Чети руска история.

    Коментиран от #21

    05:58 22.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гръмимълнии

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ИдокогащегоимаЗеленски? Свсякаатака, животът му се скъсява.

    05:59 22.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Историк":

    Спах абсолютно спокойно -от 22,30 до 6.00

    06:18 22.10.2026

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