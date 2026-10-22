Двама ранени при атака на стотици дронове срещу Москва

Двама души са пострадали в Троицкия административен окръг на Москва при нощна атака с безпилотни летателни апарати, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин.
По думите му от 20:30 часа на 21 октомври до 04:00 часа на 22 октомври към Московския регион са летели 630 БПЛА. „По-голямата част от тях е унищожена от силите на противовъздушната отбрана на далечни подстъпи“, написа Собянин в „Макс“.
Кметът допълни, че на подстъпите към Москва за посочения период са били унищожени 163 безпилотника. Не са съобщени подробности за състоянието на пострадалите, самоличността им или размера на евентуалните материални щети в Троицкия административен окръг.
Собянин е публикувал шест съобщения за свалени безпилотници между 02:22 и 03:41 часа. „Специалистите на екстрените служби работят на местата, където са паднали отломки“, е посочил кметът.
Ограничения на полетите
Заради заплахата временно са ограничени приемането и изпращането на самолети на летищата Внуково, Домодедово и Жуковски. Мярката е въведена от руската служба за гражданска авиация с аргумент за осигуряване на безопасността на полетите.
Съобщения за взривове има и от Липецка, Тулска, Курска и Белгородска област. РБК-Украйна съобщава и за пожар в многоетажна сграда в Липецк, но тази информация не е потвърдена от независим източник.
Атаката към Москва е поредната за последните дни. На 20 октомври Собянин съобщи за три дрона, унищожени на подстъпите към столицата. По данни, цитирани от „Интерфакс“, между 10 и 17 октомври към Московския регион са летели 2730 безпилотника, като 534 от тях са били свалени в близост до Москва.
Източници: rbc.ua, fontanka.ru, interfax.ru
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добре де
Коментиран от #2, #3, #4, #16, #17
04:54 22.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 А така
Коментиран от #6
05:27 22.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
5-6 ОТ НАЙ МОЩНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ
СЛУЖБИ В СВЕТА
И ВСЯКА ОТ ТЯХ ЩЕ ИМА СОБСТВЕНИ МОТИВИ ДА ГИ ЛИКВИДИРА :)
05:44 22.10.2026
12 Оня
05:47 22.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тактиката Мадяр
05:57 22.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Историк
До коментар #1 от "Добре де":Русия за да победи, първо Москва трябва да изгори. Чети руска история.
Коментиран от #21
05:58 22.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Гръмимълнии
До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ИдокогащегоимаЗеленски? Свсякаатака, животът му се скъсява.
05:59 22.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #17 от "Историк":Спах абсолютно спокойно -от 22,30 до 6.00
06:18 22.10.2026