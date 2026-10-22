Вучич закри кампанията в Ниш с послание срещу война с Русия ВИДЕО

Александър Вучич закри предизборната кампания на листата „Александър Вучич – Обединена Сърбия“ с митинг в Ниш, който се проведе на площад „Крал Милан“. Сред присъстващите се чуха скандирания „Ратко Младич“, „Косово е Сърбия“ и „Победа“, съобщи Нова. Край сцената са били забелязани мъже с тениски и шапки с образа на Ратко Младич.

Сръбски медии съобщиха, че привърженици на управляващата Сръбска прогресивна партия са пристигнали организирано от различни части на страната. Заради проявата движението в центъра на Ниш е било сериозно затруднено, а по основни булеварди и в близост до гарата са били паркирани стотици автобуси. Агенция Асошиейтед прес определи митинга като последната голяма проява на Вучич преди предсрочния парламентарен вот.

В речта си Вучич заяви, че очаква убедителна победа и представи план за развитие на Южна Сърбия. Той обеща привличането на 20 големи фабрики в пет южни области, по-високи субсидии за земеделието и хранителната промишленост, както и инвестиции в туризъм, пътища, канализация и водоснабдяване.

Кандидатът за министър-председател повтори и позицията си за Косово. „Косово не е регион, Косово е Сърбия и така ще остане“, заяви Вучич, като добави, че Сърбия ще продължи да защитава сърбите в Косово и Република Сръбска.

Вучич: Сърбия няма да участва във война с Русия

В интервю за телевизия Prva Вучич насочи вниманието към отношенията между Европа и Русия. По думите му Европа се подготвя за бъдещо военно състояние с Руската федерация, а Сърбия се превръща в „камъче в обувката“ заради независимата си външна политика.

„Не искам Сърбия да бъде част от тази война и няма да позволя Сърбия да стане част от нея“, каза Вучич.

Това е поредното му предизборно послание, в което той защитава отказа на Белград да се присъедини към санкциите срещу Москва и подчертава военния неутралитет на страната. Твърдението за подготовка на Европа за бъдеща война с Русия е оценка на Вучич, а не потвърден план на Европейския съюз.

Изборите са на 25 октомври

Предсрочните парламентарни избори ще се проведат на 25 октомври. Вучич подаде оставка като президент на 27 септември, за да оглави предизборната листа на управляващата партия и да се кандидатира за министър-председател. След оставката председателят на парламента Ана Бърнабич изпълнява функциите на държавен глава.

Основният съперник на управляващата партия е „Студентската листа – Студентите побеждават“, оглавявана от лекаря от Нови Сад Илия Сръданович. Той заяви, че коалицията е осигурила наблюдатели във всички избирателни секции и е готова да защити изборните резултати при евентуални нарушения. Асошиейтед прес определи надпреварата между двете формации като оспорвана, на фона на продължилите почти две години студентски протести в Сърбия.

Източници: apnews.com, nova.rs, alo.rs