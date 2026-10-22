Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Сърбия »
Вучич закри кампанията в Ниш с послание срещу война с Русия ВИДЕО
  Тема: Избори

Вучич закри кампанията в Ниш с послание срещу война с Русия ВИДЕО

22 Октомври, 2026 04:51, обновена 22 Октомври, 2026 04:59 836 8

  • александър вучич-
  • избори в сърбия-
  • ниш-
  • студентска листа-
  • русия

На площада се чуха скандирания в подкрепа на Ратко Младич и за „Косово е Сърбия“. Сръбският лидер заяви, че няма да допусне страната да бъде въвлечена във война

Вучич закри кампанията в Ниш с послание срещу война с Русия ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Александър Вучич закри предизборната кампания на листата „Александър Вучич – Обединена Сърбия“ с митинг в Ниш, който се проведе на площад „Крал Милан“. Сред присъстващите се чуха скандирания „Ратко Младич“, „Косово е Сърбия“ и „Победа“, съобщи Нова. Край сцената са били забелязани мъже с тениски и шапки с образа на Ратко Младич.

Сръбски медии съобщиха, че привърженици на управляващата Сръбска прогресивна партия са пристигнали организирано от различни части на страната. Заради проявата движението в центъра на Ниш е било сериозно затруднено, а по основни булеварди и в близост до гарата са били паркирани стотици автобуси. Агенция Асошиейтед прес определи митинга като последната голяма проява на Вучич преди предсрочния парламентарен вот.

В речта си Вучич заяви, че очаква убедителна победа и представи план за развитие на Южна Сърбия. Той обеща привличането на 20 големи фабрики в пет южни области, по-високи субсидии за земеделието и хранителната промишленост, както и инвестиции в туризъм, пътища, канализация и водоснабдяване.

Кандидатът за министър-председател повтори и позицията си за Косово. „Косово не е регион, Косово е Сърбия и така ще остане“, заяви Вучич, като добави, че Сърбия ще продължи да защитава сърбите в Косово и Република Сръбска.

Вучич: Сърбия няма да участва във война с Русия

В интервю за телевизия Prva Вучич насочи вниманието към отношенията между Европа и Русия. По думите му Европа се подготвя за бъдещо военно състояние с Руската федерация, а Сърбия се превръща в „камъче в обувката“ заради независимата си външна политика.

„Не искам Сърбия да бъде част от тази война и няма да позволя Сърбия да стане част от нея“, каза Вучич.

Това е поредното му предизборно послание, в което той защитава отказа на Белград да се присъедини към санкциите срещу Москва и подчертава военния неутралитет на страната. Твърдението за подготовка на Европа за бъдеща война с Русия е оценка на Вучич, а не потвърден план на Европейския съюз.

Изборите са на 25 октомври

Предсрочните парламентарни избори ще се проведат на 25 октомври. Вучич подаде оставка като президент на 27 септември, за да оглави предизборната листа на управляващата партия и да се кандидатира за министър-председател. След оставката председателят на парламента Ана Бърнабич изпълнява функциите на държавен глава.

Основният съперник на управляващата партия е „Студентската листа – Студентите побеждават“, оглавявана от лекаря от Нови Сад Илия Сръданович. Той заяви, че коалицията е осигурила наблюдатели във всички избирателни секции и е готова да защити изборните резултати при евентуални нарушения. Асошиейтед прес определи надпреварата между двете формации като оспорвана, на фона на продължилите почти две години студентски протести в Сърбия.

Източници: apnews.com, nova.rs, alo.rs


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истина

    5 1 Отговор
    Косово е Сърбия, Украина е Русия.

    Коментиран от #5

    05:22 22.10.2026

  • 2 БАНко

    6 1 Отговор
    УРСУЛИЩАТА ОТ БРЮКСЕЛ НАЛЯХА МИЛИОНИ В ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ПРОТЕСТИТЕ , КАКТО В ГРУЗИЯ !!! НО ТАМ ФРЕНСКАТА ГРАЖДАНКА , ПРЕДСТАВЯЩА СЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ, БЕШЕ ПРОКУДЕНА ОТ НАРОДА !!! УРСУЛИЩАТА ,,ПОБЕДИХА" В РУМЪНИЯ И ...... ВИЖТЕ ГИ СЕГА !!!

    05:27 22.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Още истина

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Истина":

    А Румелия пък е на Турция, Мюмюне!

    05:51 22.10.2026

  • 6 Чейнч

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    По телефона ли ще ги биеш от Детройт?

    05:52 22.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания