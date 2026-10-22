Ким Йо Чен заплаши Южна Корея с тежък отговор

Ким Йо Чен предупреди Южна Корея, че ще се изправи пред „най-ужасната и мъчителна ситуация“, ако Сеул продължи действията, които Пхенян определя като намеса във вътрешните му работи. Тя обяви и конкретни мерки по границата – нови ответни средства ще бъдат приведени в състояние на повишена готовност, а пропагандните високоговорители срещу Южна Корея ще бъдат готови за работа в рамките на няколко дни.

„Ако продължат да говорят, да пречат и упорито да настояват на настоящата си позиция, управляващите власти ще се изправят пред най-ужасната и мъчителна ситуация“, заяви Ким Йо Чен в изявление, разпространено от Корейската централна новинарска агенция. Тя определи думите си не като заплаха, а като „ясно предупреждение“.

Ким Йо Чен, директор на отдел в Централния комитет на Корейската трудова партия, съобщи, че севернокорейските тактически подразделения са заели нови позиции. Тя обвини южнокорейските военни, че са използвали предупредителни излъчвания и предупредителен огън на няколко места край границата.

„Ако предупредителният огън причини вреда на нашата територия или на сигурността на нашите военнослужещи, граничните ни части безмилостно ще унищожат въоръжените бандити, лишени от разум“, предупреди тя. По думите ѝ Северна Корея продължава укрепването на южната си граница в рамките на проект, който Пхенян представя като защита на своята територия.

Сеул: предупредителните изстрели са законни

Южнокорейското Министерство на националната отбрана заяви, че излъчванията и предупредителните изстрели край военнодемаркационната линия са законни отбранителни мерки. Според ведомството те имат за цел да спрат севернокорейски военнослужещи, които преминават линията по време на укрепителни работи, и да ги принудят да се върнат.

Сеул предупреди, че ще отговори решително, ако Пхенян използва тези действия като повод за нови провокации. Южнокорейското правителство призова Северна Корея да прекрати нарушенията на примирието и да участва в разговори за управлението на спорната гранична зона.

Спорът се изостри след укрепителни дейности на Северна Корея по границата, включително поставяне на мини, огради и други препятствия. Южна Корея твърди, че севернокорейски военнослужещи многократно са пресичали военнодемаркационната линия, докато изграждат съоръженията. Пхенян отхвърля обвиненията на Сеул за отговорност за минен взрив, при който бяха ранени южнокорейски военнослужещи.

Връщането на високоговорителите би възстановило практика, която двете Кореи използваха взаимно през последните години. Южнокорейската страна спря своите излъчвания и демонтира част от стационарните съоръжения като мярка за намаляване на напрежението, след което Северна Корея също преустанови собствените си предавания.

Източници: reuters.com, en.yna.co.kr, apnews.com