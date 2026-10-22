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Израелски танк откри огън край Абдин в Сирия
  Тема: Сирия

Израелски танк откри огън край Абдин в Сирия

22 Октомври, 2026 05:17 509 0

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Сирийска телевизия съобщава за стрелба в района на Дараа. Очаква се и нова промяна в правителството на Ахмад аш Шараа

Израелски танк откри огън край Абдин в Сирия - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелски сили са открили огън с оръжие, монтирано на танк, към земеделски площи в района на Абдин в западната част на сирийската провинция Дараа, съобщи телевизия „Ал Ихбария“. Селището се намира в басейна на река Ярмук, близо до окупираните от Израел Голански възвишения.

Сирийски медии съобщават и за артилерийски обстрел по покрайнините на Абдин. Няма потвърдени данни за убити или ранени, както и за размера на нанесените материални щети. Израелската армия не е публикувала официална позиция за конкретния инцидент.

Съобщенията идват на фона на поредица от израелски навлизания в западната част на Дараа. При едно от тях военни части са навлезли с около 10 машини в района на язовир „Абдин“, претърсвали са къщи и са ограничили движението между близките села. Сирийската държавна агенция САНА съобщи, че при отделен случай израелски военни са поставили контролни пунктове между Маария, Абдин и Джамла.

Дамаск определя тези действия като нарушение на споразумението за разединяване от 1974 г. и настоява Израел да се изтегли от сирийска територия. Израел заявява, че военните му действия в Южна Сирия са свързани със сигурността на страната.

„Стояхме точно тук, когато те откриха огън директно по нас“, разказва сирийският журналист Юсеф Харири пред австралийската обществена телевизия ABC за по-ранен случай, при който израелски сили са стреляли по телевизионен екип край Абдин.

Очаква се промяна в сирийското правителство

Телевизия „Шам“ съобщава, че президентът Ахмад аш Шараа подготвя ново разместване в правителството, като се очаква да бъде назначен нов министър на вътрешните работи. Медията не посочва име на възможния наследник и не съобщава кога ще бъде издаден указът.

Към момента Анaс Хатаб заема поста министър на вътрешните работи. През юли президентът го назначи и за директор на Националното бюро за сигурност, като едновременно с това бяха извършени промени в ръководството на разузнаването и в структурата на службите за сигурност.

Аш Шараа вече предприе частични правителствени промени през май и октомври 2026 г., включително смени в министерствата на информацията, земеделието и промишлеността. За очакваната смяна на вътрешния министър обаче все още няма официално потвърждение от президентството или публикуван указ.

Източници: english.enabbaladi.net, anadoluajansi.gov.tr, abc.net.au


Сирия
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