Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Уиткоф нарече Путин "хуманист", поискаха коментар от Тръмп
  Тема: Украйна

Уиткоф нарече Путин "хуманист", поискаха коментар от Тръмп

22 Октомври, 2026 05:43 835 24

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • стивън хъбард-
  • съединени щати-
  • русия

Американският президент не даде цялостна оценка на руския лидер, след като Москва освободи задържания американец

Уиткоф нарече Путин "хуманист", поискаха коментар от Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доналд Тръмп заяви, че Владимир Путин може да бъде наречен хуманист заради освобождаването на американския гражданин Стивън Хъбард, но отказа да даде цялостна оценка на руския президент.

„Е, предполагам, че може да се каже по този конкретен повод“, отговори Тръмп пред журналисти, когато беше попитан за думите на специалния си пратеник Стив Уиткоф, който нарече Путин "хуманист". „Не бих казал нищо в едната или в другата посока“, добави американският президент.

Още новини от Украйна

Уиткоф отправи оценката си по време на среща с Путин в Санкт Петербург, след като Русия освободи Хъбард. „Вие сте хуманист, господин президент. Поздравявам ви, отдавам ви признание и ви благодаря още веднъж“, каза пратеникът. Думите му предизвикаха критики от американски законодатели, включително от представители на Републиканската партия.

Тръмп е поискал освобождаването

Тръмп заяви, че е повдигнал въпроса за Хъбард пред Путин по време на телефонен разговор. „Стивън е на път обратно у дома и скоро ще бъде със семейството си“, написа президентът в социалната си мрежа.

По думите му освобождаването е станало без размяна на затворници или друга отстъпка от американска страна. Тръмп заяви още, че ако новите санкции срещу Русия са били влезли в сила, преговорите за Хъбард щели да бъдат прекратени.

Кремълският говорител Дмитрий Песков каза, че въпросът е бил повдиган от американската страна от известно време, а Путин е решил да освободи американеца по хуманитарни съображения. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков уточни, че Хъбард е бил помилван и откаран на летището в Санкт Петербург, откъдето е потеглил към Съединените щати.

Хъбард бе осъден в Русия през 2024 г.

Хъбард бе задържан, след като руските власти го обвиниха, че е подписал договор с украинската армия и е участвал във военни действия след руското нахлуване в Украйна през 2022 г. През 2024 г. руски съд го осъди на шест години и 10 месеца затвор по обвинение за наемничество.

Процесът се провежда при закрити врата. Съединените щати определят Хъбард като неправомерно задържан, а неговият адвокат и семейството му оспорват твърденията, че е участвал във военна дейност.

Освобождаването беше обявено по време на разговорите между Уиткоф и Путин за войната в Украйна. Американският пратеник предложи да бъдат възобновени техническите разговори между Русия, Съединените щати и Украйна, но не беше съобщено за постигнато споразумение по този въпрос.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, investing.com


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кремъл

    4 9 Отговор
    колко ли е превел на негова сметка?

    Коментиран от #11

    05:54 22.10.2026

  • 2 Джуджето не е хуманист,

    6 14 Отговор
    а психоманист.

    Коментиран от #21

    05:55 22.10.2026

  • 3 Де бил

    8 1 Отговор
    Ама какво си позволява тоя??? Говори свободно без да се съобразява с правата линия? Аааааа!

    05:57 22.10.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 7 Отговор
    НАЙ ДОНЬО ПРАВИ МИЛИ ОЧИ
    ПРЕД ДРУГИТЕ ДВАМА ГОЛЕМИ
    ....
    ЗАЩОТО ОЧАКВА ДА ПОЛУЧИ КАНАДСКИЯ БИЙФ СТЕК И ЕВРО - ЩНИЦЕЛА
    КОГА ДЕЛЯТ СВЕТА В ШАНХАЙ:)
    ......
    А ПРЕДАТЕЛИТЕ ОЛИГАРСИ ОТ БСП ПУШАТ НЕРВНО - ПРЕД МОЧ-А И НАКАЗАТЕЛНИЯ ВЗВОД
    .... КОГА БАЙ ИВАН МИНЕ ДУНАВА :)

    Коментиран от #19

    05:57 22.10.2026

  • 5 кое не е така

    5 12 Отговор
    Няма губещ ход! Ако статуквото си избере Йотова за президент... Протестите в България ще са още по-мощни през близките месеци и ще пометат всичко по пътя си: Йотова, Румен Радев и т.н.

    Коментиран от #9, #12

    05:57 22.10.2026

  • 6 Историк

    4 9 Отговор
    До какво падение и позор стигнаха тези брокери на човешки живот ! Терористът военен престъпник,злодея на 21 век Путин поред тях е хуманист.

    Коментиран от #8, #14

    06:08 22.10.2026

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 2 Отговор
    Хахахах,кво стана " ЕУропейци" хахаах
    Путин е хуманист,значи ЕУ е зло,хахах

    06:12 22.10.2026

  • 8 Уточнение

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Историк":

    ЕвроУрсулите са хуманистите !

    Коментиран от #23

    06:13 22.10.2026

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "кое не е така":

    В България никогда не е имало мозги протести .Защото няма мощи их хора.
    Освен 1923г

    06:13 22.10.2026

  • 10 Драги зрители

    0 0 Отговор
    Два циониста са на пьт да се "договорят" с посредничество на трети такьв. Цирка ще затвора врати или ще се мести на друго място.

    06:14 22.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хахахаха😂😂😂😂

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "кое не е така":

    Искаш да кажеш, че вместо 50 ще излязат 100 човека протестиращи! Уауууу, това е огромна протестна вълна!😂😂😂😂😂

    06:16 22.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Между другото

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Историк":

    Тези брокери имат имена и интересна религия! Дайте да назоваваме нещата с истинските.........

    06:19 22.10.2026

  • 15 Тошо

    1 1 Отговор
    Кон за кокошка му е сделката на бай Дончо. Санкциите бяха по-важни. Този чивек, да, човекът е с измислено
    несъществъващо по закон обвинение - за наемничество. Ами, свободна е волята му на човека. Акожеле отишъл ба страната на Русия на фронта, врътната палачинка щеше да е. Измряха милиони. "Какво тук значи бякаква си личност?!" Помни ли някой това стихотворение? Звучи актуално и днес?!

    06:19 22.10.2026

  • 16 Фокси

    1 4 Отговор
    Един идиот щеше да превземе Киев за три дни, друг идиот да спре войната за 24 ч.

    06:20 22.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Алтернатива на копейка

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Бай ти Иван е затънал пред Малая Токмачка.С тази орда никъде няма да мине, а ти още ли месиш ха ха.Поне един с.кореец да беше нахранил с тези питки .Изпращай ги по Российская почта

    06:25 22.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Преди руснаците бяха крепостни

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Сега са роби.
    Срам за човешкия род.

    06:26 22.10.2026

  • 23 Съдията

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Уточнение":

    Чемадан вакзал Челябинск

    Коментиран от #24

    06:28 22.10.2026

  • 24 А бе,

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Съдията":

    криво седи право съди.

    06:32 22.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания