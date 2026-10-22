Уиткоф нарече Путин "хуманист", поискаха коментар от Тръмп

Доналд Тръмп заяви, че Владимир Путин може да бъде наречен хуманист заради освобождаването на американския гражданин Стивън Хъбард, но отказа да даде цялостна оценка на руския президент.
„Е, предполагам, че може да се каже по този конкретен повод“, отговори Тръмп пред журналисти, когато беше попитан за думите на специалния си пратеник Стив Уиткоф, който нарече Путин "хуманист". „Не бих казал нищо в едната или в другата посока“, добави американският президент.
Уиткоф отправи оценката си по време на среща с Путин в Санкт Петербург, след като Русия освободи Хъбард. „Вие сте хуманист, господин президент. Поздравявам ви, отдавам ви признание и ви благодаря още веднъж“, каза пратеникът. Думите му предизвикаха критики от американски законодатели, включително от представители на Републиканската партия.
Тръмп е поискал освобождаването
Тръмп заяви, че е повдигнал въпроса за Хъбард пред Путин по време на телефонен разговор. „Стивън е на път обратно у дома и скоро ще бъде със семейството си“, написа президентът в социалната си мрежа.
По думите му освобождаването е станало без размяна на затворници или друга отстъпка от американска страна. Тръмп заяви още, че ако новите санкции срещу Русия са били влезли в сила, преговорите за Хъбард щели да бъдат прекратени.
Кремълският говорител Дмитрий Песков каза, че въпросът е бил повдиган от американската страна от известно време, а Путин е решил да освободи американеца по хуманитарни съображения. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков уточни, че Хъбард е бил помилван и откаран на летището в Санкт Петербург, откъдето е потеглил към Съединените щати.
Хъбард бе осъден в Русия през 2024 г.
Хъбард бе задържан, след като руските власти го обвиниха, че е подписал договор с украинската армия и е участвал във военни действия след руското нахлуване в Украйна през 2022 г. През 2024 г. руски съд го осъди на шест години и 10 месеца затвор по обвинение за наемничество.
Процесът се провежда при закрити врата. Съединените щати определят Хъбард като неправомерно задържан, а неговият адвокат и семейството му оспорват твърденията, че е участвал във военна дейност.
Освобождаването беше обявено по време на разговорите между Уиткоф и Путин за войната в Украйна. Американският пратеник предложи да бъдат възобновени техническите разговори между Русия, Съединените щати и Украйна, но не беше съобщено за постигнато споразумение по този въпрос.
Източници: apnews.com, cbsnews.com, investing.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кремъл
Коментиран от #11
05:54 22.10.2026
2 Джуджето не е хуманист,
Коментиран от #21
05:55 22.10.2026
3 Де бил
05:57 22.10.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРЕД ДРУГИТЕ ДВАМА ГОЛЕМИ
....
ЗАЩОТО ОЧАКВА ДА ПОЛУЧИ КАНАДСКИЯ БИЙФ СТЕК И ЕВРО - ЩНИЦЕЛА
КОГА ДЕЛЯТ СВЕТА В ШАНХАЙ:)
......
А ПРЕДАТЕЛИТЕ ОЛИГАРСИ ОТ БСП ПУШАТ НЕРВНО - ПРЕД МОЧ-А И НАКАЗАТЕЛНИЯ ВЗВОД
.... КОГА БАЙ ИВАН МИНЕ ДУНАВА :)
Коментиран от #19
05:57 22.10.2026
5 кое не е така
Коментиран от #9, #12
05:57 22.10.2026
6 Историк
Коментиран от #8, #14
06:08 22.10.2026
7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Путин е хуманист,значи ЕУ е зло,хахах
06:12 22.10.2026
8 Уточнение
До коментар #6 от "Историк":ЕвроУрсулите са хуманистите !
Коментиран от #23
06:13 22.10.2026
9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #5 от "кое не е така":В България никогда не е имало мозги протести .Защото няма мощи их хора.
Освен 1923г
06:13 22.10.2026
10 Драги зрители
06:14 22.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #5 от "кое не е така":Искаш да кажеш, че вместо 50 ще излязат 100 човека протестиращи! Уауууу, това е огромна протестна вълна!😂😂😂😂😂
06:16 22.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Между другото
До коментар #6 от "Историк":Тези брокери имат имена и интересна религия! Дайте да назоваваме нещата с истинските.........
06:19 22.10.2026
15 Тошо
несъществъващо по закон обвинение - за наемничество. Ами, свободна е волята му на човека. Акожеле отишъл ба страната на Русия на фронта, врътната палачинка щеше да е. Измряха милиони. "Какво тук значи бякаква си личност?!" Помни ли някой това стихотворение? Звучи актуално и днес?!
06:19 22.10.2026
16 Фокси
06:20 22.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Алтернатива на копейка
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Бай ти Иван е затънал пред Малая Токмачка.С тази орда никъде няма да мине, а ти още ли месиш ха ха.Поне един с.кореец да беше нахранил с тези питки .Изпращай ги по Российская почта
06:25 22.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Преди руснаците бяха крепостни
До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Сега са роби.
Срам за човешкия род.
06:26 22.10.2026
23 Съдията
До коментар #8 от "Уточнение":Чемадан вакзал Челябинск
Коментиран от #24
06:28 22.10.2026
24 А бе,
До коментар #23 от "Съдията":криво седи право съди.
06:32 22.10.2026