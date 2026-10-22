Уиткоф нарече Путин "хуманист", поискаха коментар от Тръмп

Доналд Тръмп заяви, че Владимир Путин може да бъде наречен хуманист заради освобождаването на американския гражданин Стивън Хъбард, но отказа да даде цялостна оценка на руския президент.

„Е, предполагам, че може да се каже по този конкретен повод“, отговори Тръмп пред журналисти, когато беше попитан за думите на специалния си пратеник Стив Уиткоф, който нарече Путин "хуманист". „Не бих казал нищо в едната или в другата посока“, добави американският президент.

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Уиткоф отправи оценката си по време на среща с Путин в Санкт Петербург, след като Русия освободи Хъбард. „Вие сте хуманист, господин президент. Поздравявам ви, отдавам ви признание и ви благодаря още веднъж“, каза пратеникът. Думите му предизвикаха критики от американски законодатели, включително от представители на Републиканската партия.

Тръмп е поискал освобождаването

Тръмп заяви, че е повдигнал въпроса за Хъбард пред Путин по време на телефонен разговор. „Стивън е на път обратно у дома и скоро ще бъде със семейството си“, написа президентът в социалната си мрежа.

По думите му освобождаването е станало без размяна на затворници или друга отстъпка от американска страна. Тръмп заяви още, че ако новите санкции срещу Русия са били влезли в сила, преговорите за Хъбард щели да бъдат прекратени.

Кремълският говорител Дмитрий Песков каза, че въпросът е бил повдиган от американската страна от известно време, а Путин е решил да освободи американеца по хуманитарни съображения. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков уточни, че Хъбард е бил помилван и откаран на летището в Санкт Петербург, откъдето е потеглил към Съединените щати.

Хъбард бе осъден в Русия през 2024 г.

Хъбард бе задържан, след като руските власти го обвиниха, че е подписал договор с украинската армия и е участвал във военни действия след руското нахлуване в Украйна през 2022 г. През 2024 г. руски съд го осъди на шест години и 10 месеца затвор по обвинение за наемничество.

Процесът се провежда при закрити врата. Съединените щати определят Хъбард като неправомерно задържан, а неговият адвокат и семейството му оспорват твърденията, че е участвал във военна дейност.

Освобождаването беше обявено по време на разговорите между Уиткоф и Путин за войната в Украйна. Американският пратеник предложи да бъдат възобновени техническите разговори между Русия, Съединените щати и Украйна, но не беше съобщено за постигнато споразумение по този въпрос.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, investing.com