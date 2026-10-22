Четирима загинаха при наводнения в Южна Франция

Четирима души са загинали при проливните дъждове и наводненията в Югоизточна Франция, съобщи в актуализиран баланс префектурата на департамента Буш-дю-Рон. Трима от смъртните случаи са регистрирани там, а четвъртият е в Горна Корсика. Един човек остава в неизвестност във Вар.

Двете жертви в Буш-дю-Рон са жени на 86 и 26 години. Пожарникарите са ги открили удавени в мазе в Лансон-Прованс. Ден по-рано 75-годишен мъж е бил отнесен от придошлите води край Сен-Митр-ле-Ремпар. Тялото му е намерено в съседния град Истър. При наводненията е ранен и още един човек, уточнява префектурата.

Жертва и в Корсика

„Броят на жертвите за съжаление нарасна до трима загинали и един ранен“, съобщиха местните власти в обновения си баланс.

В Горна Корсика спасителите са открили тялото на шофьор, след като придошлите води на река Фиум’Орбу са отнесли автомобил 4x4 край Гизоначия. Другият човек в колата е успял да се измъкне през прозорец.

В района на Корсика са паднали изключително големи количества дъжд. В Соленцара са измерени 538,5 милиметра валежи, а около 150 души са били изведени на безопасно място край Гизоначия. Наводненията са наложили и евакуацията на 21 обитатели на дом за възрастни хора в Прюнели-ди-Фиуморбо.

В разгара на бедствието около 8500 домакинства на острова са останали без електричество. За възстановяването на мрежите и отводняването са мобилизирани стотици пожарникари и десетки специализирани машини. Местните власти предупредиха, че силният вятър може да затрудни разчистването и да предизвика падане на дървета.

Издирват човек във Вар

Спасителни екипи продължават да издирват човек, който е в неизвестност край Рокбрюн-сюр-Аржан във Вар. Автомобилът му е намерен повреден и празен близо до водоем, съобщиха френски медии.

Проливните дъждове, започнали в понеделник, засегнаха райони от Еро до Прованс-Алпи-Лазурен бряг. Наводнени бяха улици, жилища и пътища, а движението по магистрали, железопътни линии и въздушни маршрути беше нарушено. В Буш-дю-Рон пожарникарите са извършили над 900 операции, а десетки жители са били евакуирани или спасени.

По данни на „Льо Монд“ метеорологичният епизод е довел до най-големите измерени за кратък период валежи в някои части на Корсика. Ситуацията постепенно се нормализира, но властите продължават да следят за нови наводнения, прекъсвания на електрозахранването и опасни участъци по пътищата.

Източници: abc.com.py, lemonde.fr, euronews.com