Руски рибари шпионирали кабели край Великобритания

Русия използва риболовни траулери за разузнаване около критичните подводни кабели на Великобритания, съобщава The Daily Telegraph. Анализ на изданието е установил повече от 500 случая, при които руски кораби са се задържали над важни комуникационни кабели, свързващи Великобритания с Европа и Съединените щати, или са следвали трасетата им в продължение на километри.

Според публикацията поведението на плавателните съдове предполага, че те могат да събират данни за точните местоположения на оптичните кабели. Изданието посочва, че подобна информация би могла да бъде използвана при бъдещ конфликт с НАТО. Твърденията за разузнавателна дейност не означават, че всеки от отчетените над 500 случая е доказана шпионска операция.

Лондон отчита все повече подозрителна активност

Британското правителство потвърждава, че подозрителната активност около подводната инфраструктура се наблюдава все по-често. В писмен отговор до парламента от 17 юни властите посочват, че до този момент тя не е довела до инцидент, засегнал британски кабел. Кралските военноморски сили и Съвместният морски център за сигурност наблюдават денонощно движението на корабите във водите на страната.

Правителството посочва още, че около 64 подводни телекомуникационни кабела са свързани с Великобритания. Те пренасят данни за банкови операции, търговия, ежедневни комуникации, спешни служби и военни системи. По данни на британското Министерство на науката, иновациите и технологиите през подводните кабели преминават финансови транзакции на стойност около 1,4 трилиона британски лири дневно.

Подводната инфраструктура вече е наблюдавана и от руски военни съдове

Съобщението за траулерите идва след няколко операции, при които Великобритания е наблюдавала руски военни и специализирани плавателни съдове. През април британските въоръжени сили заявиха, че са проследили руска операция в Северния Атлантик, включваща подводница от клас „Акула“ и два съда на Главното управление за дълбоководни изследвания, известно като ГУГИ. Според Лондон плавателните съдове са извършвали действия над критична подводна инфраструктура, но няма доказателства за нанесени щети по кабели или тръбопроводи.

„Тези подводници са предназначени да обследват подводната инфраструктура в мирно време и да я саботират при конфликт“, заяви британският министър на отбраната Джон Хийли.

Британското правителство подготвя промени, които предвиждат по-високи глоби и затвор за собственици и оператори на плавателни съдове, ако умишлено или поради безразсъдство повредят подводни кабели. Министърът на телекомуникациите Лиз Лойд заяви, че „ако действате безразсъдно или умишлено насочите действията си срещу нашите кабели, ще има сериозни последици“.

Източници: telegraph.co.uk, apnews.com, euronews.com