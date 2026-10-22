Новини
Свят »
Великобритания »
Руски рибари шпионирали кабели край Великобритания

Руски рибари шпионирали кабели край Великобритания

22 Октомври, 2026 06:13, обновена 22 Октомври, 2026 06:16 898 8

  • русия-
  • великобритания-
  • подводни кабели-
  • руски траулери-
  • критична инфраструктура

The Daily Telegraph съобщава за над 500 случая на подозрително поведение на руски риболовни кораби около трасета на подводни кабели. Лондон предупреждава за нарастваща активност срещу критичната инфраструктура

Руски рибари шпионирали кабели край Великобритания - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия използва риболовни траулери за разузнаване около критичните подводни кабели на Великобритания, съобщава The Daily Telegraph. Анализ на изданието е установил повече от 500 случая, при които руски кораби са се задържали над важни комуникационни кабели, свързващи Великобритания с Европа и Съединените щати, или са следвали трасетата им в продължение на километри.

Според публикацията поведението на плавателните съдове предполага, че те могат да събират данни за точните местоположения на оптичните кабели. Изданието посочва, че подобна информация би могла да бъде използвана при бъдещ конфликт с НАТО. Твърденията за разузнавателна дейност не означават, че всеки от отчетените над 500 случая е доказана шпионска операция.

Лондон отчита все повече подозрителна активност

Британското правителство потвърждава, че подозрителната активност около подводната инфраструктура се наблюдава все по-често. В писмен отговор до парламента от 17 юни властите посочват, че до този момент тя не е довела до инцидент, засегнал британски кабел. Кралските военноморски сили и Съвместният морски център за сигурност наблюдават денонощно движението на корабите във водите на страната.

Правителството посочва още, че около 64 подводни телекомуникационни кабела са свързани с Великобритания. Те пренасят данни за банкови операции, търговия, ежедневни комуникации, спешни служби и военни системи. По данни на британското Министерство на науката, иновациите и технологиите през подводните кабели преминават финансови транзакции на стойност около 1,4 трилиона британски лири дневно.

Подводната инфраструктура вече е наблюдавана и от руски военни съдове

Съобщението за траулерите идва след няколко операции, при които Великобритания е наблюдавала руски военни и специализирани плавателни съдове. През април британските въоръжени сили заявиха, че са проследили руска операция в Северния Атлантик, включваща подводница от клас „Акула“ и два съда на Главното управление за дълбоководни изследвания, известно като ГУГИ. Според Лондон плавателните съдове са извършвали действия над критична подводна инфраструктура, но няма доказателства за нанесени щети по кабели или тръбопроводи.

„Тези подводници са предназначени да обследват подводната инфраструктура в мирно време и да я саботират при конфликт“, заяви британският министър на отбраната Джон Хийли.

Британското правителство подготвя промени, които предвиждат по-високи глоби и затвор за собственици и оператори на плавателни съдове, ако умишлено или поради безразсъдство повредят подводни кабели. Министърът на телекомуникациите Лиз Лойд заяви, че „ако действате безразсъдно или умишлено насочите действията си срещу нашите кабели, ще има сериозни последици“.

Източници: telegraph.co.uk, apnews.com, euronews.com


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Параной Патологин

    4 0 Отговор
    Източват интернета.

    06:30 22.10.2026

  • 3 Маринов

    15 1 Отговор
    Параноята сериозно гони англичаните. Ходят след риболовните траулери и търсят друго, а не логиката - къде има риба и кога и как я ловят. Хубавото е, че поне казват, че не са имали никакви проблеми с кабели и подводни съоръжения. С те какво правят в Окраина? И по специално в Одеса и в Киев? Там няма съмнения - занимават се с тяхните "подаръци" - морски дронове и ракети. Смс наистина.

    Коментиран от #7

    06:31 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Щом

    12 1 Отговор
    И рибарите станаха разузнавачи и армията разчита на тях за инфолмация.....Аз все си мислех че Русия отдавна има данни за тези кабели и подводници за целта. Ама...всеки съди по себе си за целта.

    06:35 22.10.2026

  • 6 мара

    7 0 Отговор
    как се шпионира кабел???🕳️🕳️🕳️🕳️

    07:11 22.10.2026

  • 7 НЕЕЕ ТВА ГЬОБЕЛС Е УЧЕНИЧКА

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Маринов":

    ПРЕД ТАА ИНГИЛИЗКА ПРОПАГАНДА ....

    07:27 22.10.2026

  • 8 веселяк

    5 0 Отговор
    Ай стига бе! ВсичкУто руско рибар-Щирлиц!

    07:51 22.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания