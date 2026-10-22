Руски удари по Киев и Харковска област: Загина жена, 19 са ранени

Една жена е загинала, а 19 души са ранени при отделни руски удари по Киев и Харковска област през нощта. Сред пострадалите са четири деца.
При ракетната атака срещу Киев са пострадали 15 души, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Две от ранените са 15-годишни деца. Осем души са настанени в градски болници.
„В резултат на вражеския обстрел през нощта на 22 октомври в столицата са пострадали 15 души. По-специално, две деца на по 15 години“, заяви Кличко.
В Печерския район е повредена станция за спешна помощ. Ударена е и инфраструктурата на метрото на Южния мост, заради което движението в района е частично ограничено.
При друг удар по село Лимановка в Лозовския район на Харковска област е загинала 42-годишна жена, съобщи началникът на областната военна администрация Олег Синегубов. Ранени са още четирима души, сред които 13-годишно и 10-годишно момче.
„42-годишна жена е загинала в резултат на вражеския обстрел в село Лимановка, Лозовски район. Още четирима души са пострадали, сред тях 13-годишно и 10-годишно момче. Медиците са оказали на пострадалите необходимата помощ“, заяви Синегубов.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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6 Маринов
Коментиран от #8, #10
07:06 22.10.2026
7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #9
07:07 22.10.2026
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10 Абе
До коментар #6 от "Маринов":ами ти какво очакваш. Политкоректните медиииии са така....!!!
07:10 22.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Джок Съдбата
До коментар #11 от "Европа":Миши🐁,ти какво искаш в случая няма никакво значение 😂😂😂
07:31 22.10.2026
13 ........–
.....сред които две деца.
07:53 22.10.2026
14 Инна
Съобщени са над 20 експлозии близо до най-голямата когенерационна и електрическа централа в Украйна (ТЕЦ-5) в Голосеевски район, както и близо до ТЕЦ-4 в Днепровски район. Ракети са поразили и цели в близост до завода „Антонов“.
Съобщава се, че до този час приблизително 30 руски ракети са поразили цели в града.
Предварителните доклади сочат, че руските сили са използвали ракети „Циркон“ и „Оникс-М“.
Освен това, цели в Ровно и Ровенска област, в Хмелницка и Одеска области, в Днепропетровск, Суми, Шостка, Виница, Ковел, Уман, Кировоград, Харков, Кременчук, както и в Запорожие, което е временно окупирано от украинските въоръжени сили, бяха под удари на безпилотни летателни апарати през цялата нощ.
Коментиран от #15
08:26 22.10.2026
15 точен си
До коментар #14 от "Инна":За тия удари трябват линкове, дай а не само да дрскаш
08:32 22.10.2026