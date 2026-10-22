Руски удари по Киев и Харковска област: Загина жена, 19 са ранени

Една жена е загинала, а 19 души са ранени при отделни руски удари по Киев и Харковска област през нощта. Сред пострадалите са четири деца.

При ракетната атака срещу Киев са пострадали 15 души, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Две от ранените са 15-годишни деца. Осем души са настанени в градски болници.

„В резултат на вражеския обстрел през нощта на 22 октомври в столицата са пострадали 15 души. По-специално, две деца на по 15 години“, заяви Кличко.

В Печерския район е повредена станция за спешна помощ. Ударена е и инфраструктурата на метрото на Южния мост, заради което движението в района е частично ограничено.

При друг удар по село Лимановка в Лозовския район на Харковска област е загинала 42-годишна жена, съобщи началникът на областната военна администрация Олег Синегубов. Ранени са още четирима души, сред които 13-годишно и 10-годишно момче.

„42-годишна жена е загинала в резултат на вражеския обстрел в село Лимановка, Лозовски район. Още четирима души са пострадали, сред тях 13-годишно и 10-годишно момче. Медиците са оказали на пострадалите необходимата помощ“, заяви Синегубов.

Източници: pravda.com.ua