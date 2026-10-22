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Руски удари по Киев и Харковска област: Загина жена, 19 са ранени
  Тема: Украйна

Руски удари по Киев и Харковска област: Загина жена, 19 са ранени

22 Октомври, 2026 06:46 783 15

  • киев-
  • харковска област-
  • ракетен удар-
  • руско-украинска война

При ракетната атака срещу Киев са пострадали 15 души, сред които две деца. В село Лимановка е загинала 42-годишна жена, а четирима души са ранени

Руски удари по Киев и Харковска област: Загина жена, 19 са ранени - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Една жена е загинала, а 19 души са ранени при отделни руски удари по Киев и Харковска област през нощта. Сред пострадалите са четири деца.

При ракетната атака срещу Киев са пострадали 15 души, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Две от ранените са 15-годишни деца. Осем души са настанени в градски болници.

„В резултат на вражеския обстрел през нощта на 22 октомври в столицата са пострадали 15 души. По-специално, две деца на по 15 години“, заяви Кличко.

В Печерския район е повредена станция за спешна помощ. Ударена е и инфраструктурата на метрото на Южния мост, заради което движението в района е частично ограничено.

При друг удар по село Лимановка в Лозовския район на Харковска област е загинала 42-годишна жена, съобщи началникът на областната военна администрация Олег Синегубов. Ранени са още четирима души, сред които 13-годишно и 10-годишно момче.

„42-годишна жена е загинала в резултат на вражеския обстрел в село Лимановка, Лозовски район. Още четирима души са пострадали, сред тях 13-годишно и 10-годишно момче. Медиците са оказали на пострадалите необходимата помощ“, заяви Синегубов.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Маринов

    14 3 Отговор
    Понеже източниците са окраински, не е ясно това написаното вярно ли е. А и въобще при такъв конфликт кое оръжие, при каква намеса кого убива... Но прави впечатление, че при изстрелвани стотици дронове и ракети срещу градове и села има единици убити и ранени, което е показателно за Русия, че целта не е населението, а попадения в жилищни зони са в резултат на електронна война или са "приятелски", окраински.

    Коментиран от #8, #10

    07:06 22.10.2026

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 2 Отговор
    Който копае .....другими,сам пада...

    Коментиран от #9

    07:07 22.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Абе

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Маринов":

    ами ти какво очакваш. Политкоректните медиииии са така....!!!

    07:10 22.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Джок Съдбата

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Европа":

    Миши🐁,ти какво искаш в случая няма никакво значение 😂😂😂

    07:31 22.10.2026

  • 13 ........–

    1 0 Отговор
    Пропаганден машинен.
    .....сред които две деца.

    07:53 22.10.2026

  • 14 Инна

    4 0 Отговор
    Руските сили нанесоха масивен удар с над 20 ракети срещу енергийната инфраструктура на Киев. Украинските системи за противовъздушна отбрана останаха неактивни по това време, според Telegram канала SHOT.

    Съобщени са над 20 експлозии близо до най-голямата когенерационна и електрическа централа в Украйна (ТЕЦ-5) в Голосеевски район, както и близо до ТЕЦ-4 в Днепровски район. Ракети са поразили и цели в близост до завода „Антонов“.

    Съобщава се, че до този час приблизително 30 руски ракети са поразили цели в града.
    Предварителните доклади сочат, че руските сили са използвали ракети „Циркон“ и „Оникс-М“.

    Освен това, цели в Ровно и Ровенска област, в Хмелницка и Одеска области, в Днепропетровск, Суми, Шостка, Виница, Ковел, Уман, Кировоград, Харков, Кременчук, както и в Запорожие, което е временно окупирано от украинските въоръжени сили, бяха под удари на безпилотни летателни апарати през цялата нощ.

    Коментиран от #15

    08:26 22.10.2026

  • 15 точен си

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Инна":

    За тия удари трябват линкове, дай а не само да дрскаш

    08:32 22.10.2026

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