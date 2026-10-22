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Украински дронове удариха Тула, има щети по жилищни сгради
  Тема: Украйна

Украински дронове удариха Тула, има щети по жилищни сгради

22 Октомври, 2026 06:52 804 3

  • тула-
  • заокски район-
  • дронове-
  • дмитрий миляев-
  • тулска област

Атакуван е и Заокският район, където също има разрушения, съобщи губернаторът Дмитрий Миляев

Украински дронове удариха Тула, има щети по жилищни сгради - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Частни домове в Заокски район и в град Тула са получили повреди при атака с безпилотни летателни апарати през нощта срещу 22 октомври. Това съобщи губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев.

„Повреждения са получили частни домовладения в Заокски район и Тула“, посочи Миляев в публикация в платформата „Макс“.

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Губернаторът не съобщава точния брой на засегнатите имоти, характера на щетите или размера на материалните загуби. В публикуваната информация не се посочват и данни за жертви и ранени. Не е уточнено колко безпилотни апарата са участвали в атаката и колко от тях са били унищожени или прехванати.

Допълнителни подробности за оценката на щетите, помощта за собствениците и възстановяването на повредените домове не са обявени.

Източници: newstula.ru, interfax.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 георги стоянов

    4 3 Отговор
    Няма значение златните тоалетни на Зеления и на Несменяемия са непокьтнати. Такива са правилата в цирка!

    Коментиран от #3

    07:52 22.10.2026

  • 3 456

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "георги стоянов":

    Само ,че Тула е в Русия на 200 км южно от Москва.

    08:37 22.10.2026

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