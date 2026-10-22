Украински дронове удариха Тула, има щети по жилищни сгради

Частни домове в Заокски район и в град Тула са получили повреди при атака с безпилотни летателни апарати през нощта срещу 22 октомври. Това съобщи губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев.

„Повреждения са получили частни домовладения в Заокски район и Тула“, посочи Миляев в публикация в платформата „Макс“.

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Губернаторът не съобщава точния брой на засегнатите имоти, характера на щетите или размера на материалните загуби. В публикуваната информация не се посочват и данни за жертви и ранени. Не е уточнено колко безпилотни апарата са участвали в атаката и колко от тях са били унищожени или прехванати.

Допълнителни подробности за оценката на щетите, помощта за собствениците и възстановяването на повредените домове не са обявени.

Източници: newstula.ru, interfax.ru