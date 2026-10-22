САЩ санкционираха гръцка адвокатска кантора заради предполагаема подкрепа за иранското корабоплаване

Министерството на финансите на САЩ наложи в сряда санкции на адвокатската кантора „Карнакис и Карнакис“, базирана в Панама и Гърция. Според американските власти компанията от години оказва подкрепа на иранското корабоплаване, съобщи Ройтерс, предава БТА.

Междувременно американската Мрежа за борба с финансовите престъпления (FinCEN) е издала административна призовка във връзка с разследване на гръцка банка за евентуални връзки с Иран. Това се посочва в съобщение на Министерството на финансите на САЩ, в което обаче не се разкрива името на финансовата институция.

Освен това FinCEN е отправила искане за предоставяне на информация за още шест банки в Европа във връзка с техни предполагаеми отношения с ирански финансови институции, срещу които САЩ са наложили санкции.f