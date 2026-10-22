Новини
Свят »
САЩ »
САЩ санкционираха гръцка адвокатска кантора заради предполагаема подкрепа за иранското корабоплаване

САЩ санкционираха гръцка адвокатска кантора заради предполагаема подкрепа за иранското корабоплаване

22 Октомври, 2026 09:31, обновена 22 Октомври, 2026 09:39 472 2

  • сащ-
  • гърция-
  • адвокатска кантора-
  • подкрепа-
  • иран-
  • корабоплаване

Американските власти разследват и възможни връзки на гръцка банка с Иран и са поискали информация за още шест европейски финансови институции

САЩ санкционираха гръцка адвокатска кантора заради предполагаема подкрепа за иранското корабоплаване - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министерството на финансите на САЩ наложи в сряда санкции на адвокатската кантора „Карнакис и Карнакис“, базирана в Панама и Гърция. Според американските власти компанията от години оказва подкрепа на иранското корабоплаване, съобщи Ройтерс, предава БТА.

Междувременно американската Мрежа за борба с финансовите престъпления (FinCEN) е издала административна призовка във връзка с разследване на гръцка банка за евентуални връзки с Иран. Това се посочва в съобщение на Министерството на финансите на САЩ, в което обаче не се разкрива името на финансовата институция.

Освен това FinCEN е отправила искане за предоставяне на информация за още шест банки в Европа във връзка с техни предполагаеми отношения с ирански финансови институции, срещу които САЩ са наложили санкции.f


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нанай

    0 1 Отговор
    Нали уж са филякес😅 Бай Дончо кожодера😂

    10:02 22.10.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    0 1 Отговор
    "Предполагаема"- вече е достатъчно условие за санкции❗

    10:12 22.10.2026