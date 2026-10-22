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Мерц определи руското влияние върху германското общество като най-голямото си опасение

Мерц определи руското влияние върху германското общество като най-голямото си опасение

22 Октомври, 2026 09:54, обновена 22 Октомври, 2026 09:53 775 21

  • мерц-
  • русия-
  • германия-
  • общество-
  • влияние-
  • опасение

Германският канцлер постави влиянието на Москва над тревогите за икономиката, ЕС, САЩ и Китай, след като обяви осигуряването на инвестиции за 230 милиарда евро в германската икономика

Мерц определи руското влияние върху германското общество като най-голямото си опасение - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че най-голямото му безпокойство е свързано с влиянието на Русия върху германското общество, а не с вътрешните икономически проблеми на страната. Това съобщава изданието Nius, предава News.bg.

Мерц определи въздействието на Москва върху германското население като основната си тревога, поставяйки го пред въпроси, свързани със състоянието на икономиката, Европейския съюз, САЩ и Китай.

„Най-голямата ми грижа в момента не е нашата икономика, не е Европейският съюз, не е Америка и не е Китай. Най-голямата ми грижа е влиянието на Русия върху нашето общество“, заяви канцлерът.

Във вторник Мерц съобщи, че са осигурени инвестиции в размер на 230 милиарда евро за германската икономика.

Той също така определи помощта, която се предоставя на Украйна, като значителна тежест за европейския бюджет.

Миналия месец германският канцлер отхвърли възможността за каквато и да е промяна в политиката на Берлин спрямо Русия.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ХалаПенйо

    41 20 Отговор
    Пълна откачалка.
    Населението и Русия му били виновни, че е тотално неадекватен и съсипва Германия.
    Ха!

    Коментиран от #10

    09:56 22.10.2026

  • 4 Идеи батко Зеленски

    19 25 Отговор
    Гори арсенал с ракети „Бук“ и С-300 край Москва след удар с дронове или ракети

    09:57 22.10.2026

  • 5 Буздуган

    26 18 Отговор
    Скоро ЕС - ските синдикати ще принудят правителствата да признаят къде са парите..!

    09:59 22.10.2026

  • 6 Сирийски неврохирург с голем скалпел

    21 18 Отговор
    Офффф, инашаала, бях се притеснил да не би аз да съм най-голямата опасност за гоймания, ама мерц ме успокои. Ще се видим на коледния базар в Кьолн

    10:00 22.10.2026

  • 7 няма страшно бай Шмерц

    29 19 Отговор
    Путин каза - дори да развеете бялото знаме , пак няма да дойдем да ви превземаме !
    Сами си оправяйте проблемите !

    10:01 22.10.2026

  • 8 Зв.Лалов

    19 23 Отговор
    На крив, таквоз, вълната му пречи.

    10:03 22.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Германия

    19 4 Отговор

    До коментар #3 от "ХалаПенйо":

    Абсолютно е прав/ Мерц/ на времето додоха 2 000 000 така наречените , Руски Немци ,който получиха всичко...немска пенсия въпреки, че никога не бяха работили в Германия. и много други. За това моля ви ...не пишете глупости.

    10:10 22.10.2026

  • 11 Иван

    19 11 Отговор
    Трябва да се изрине руската фашизоидна мафия от Европа.
    Не само от Германия, но и от България !

    Коментиран от #15, #17

    10:10 22.10.2026

  • 12 Гориил

    20 17 Отговор
    Немското образовано, интелигентно и прогресивно общество е исторически дълбоко потопено в руската култура. Бих казал, че германците (особено източногерманците) не могат да си представят живота без руската литература, музика, живопис, театър и кино (особено авангардния и постреволюционния период, с неговата дива популярност и масово подражание).Милиони германски затворници, държани в Русия след Втората световна война, парадоксално говореха топло и сърдечно за руснаците и Русия, спомняйки си хуманното отношение, което са получавали, и многократно се връщаха с германски туристически групи, за да задоволят странно и необяснимо влечение към Русия. Много германци наричаха това „руска болест“.

    10:13 22.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Руското влияние върху германското общест

    3 11 Отговор
    Когато гражданите на Германия са на второ място , заради непоколебимата подкрепа за руската покрайнина . И въобще всички поданици на евро империята сме пренебрегнати заради амбициите да бъдат усвоени нови държави. И Молдова и Грузия и цялата Украйна и по нататък....

    10:25 22.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ццц

    4 3 Отговор
    Диагнозата на този шемет си личи ясно на снимката. Заради политици като този руските пропагандисти не могат да си изучат децата от безпаричие.

    10:38 22.10.2026

  • 20 Като няма

    1 0 Отговор
    пари, сваляме звёзд и подаряваме луни...

    10:46 22.10.2026

  • 21 ИМАМ шМЕРЦ

    1 0 Отговор
    ТОЯ Е ДОКАРА ДО ТАМ ДА СЕСМЕЕ САМ НА СЕБЕ СИ...

    10:48 22.10.2026

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