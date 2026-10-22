Мерц определи руското влияние върху германското общество като най-голямото си опасение

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че най-голямото му безпокойство е свързано с влиянието на Русия върху германското общество, а не с вътрешните икономически проблеми на страната. Това съобщава изданието Nius, предава News.bg.

Мерц определи въздействието на Москва върху германското население като основната си тревога, поставяйки го пред въпроси, свързани със състоянието на икономиката, Европейския съюз, САЩ и Китай.

„Най-голямата ми грижа в момента не е нашата икономика, не е Европейският съюз, не е Америка и не е Китай. Най-голямата ми грижа е влиянието на Русия върху нашето общество“, заяви канцлерът.

Във вторник Мерц съобщи, че са осигурени инвестиции в размер на 230 милиарда евро за германската икономика.

Той също така определи помощта, която се предоставя на Украйна, като значителна тежест за европейския бюджет.

Миналия месец германският канцлер отхвърли възможността за каквато и да е промяна в политиката на Берлин спрямо Русия.