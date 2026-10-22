Мерц определи руското влияние върху германското общество като най-голямото си опасение

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че най-голямото му безпокойство е свързано с влиянието на Русия върху германското общество, а не с вътрешните икономически проблеми на страната. Това съобщава изданието Nius, предава News.bg.
Мерц определи въздействието на Москва върху германското население като основната си тревога, поставяйки го пред въпроси, свързани със състоянието на икономиката, Европейския съюз, САЩ и Китай.
„Най-голямата ми грижа в момента не е нашата икономика, не е Европейският съюз, не е Америка и не е Китай. Най-голямата ми грижа е влиянието на Русия върху нашето общество“, заяви канцлерът.
Във вторник Мерц съобщи, че са осигурени инвестиции в размер на 230 милиарда евро за германската икономика.
Той също така определи помощта, която се предоставя на Украйна, като значителна тежест за европейския бюджет.
Миналия месец германският канцлер отхвърли възможността за каквато и да е промяна в политиката на Берлин спрямо Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ХалаПенйо
Населението и Русия му били виновни, че е тотално неадекватен и съсипва Германия.
Ха!
Коментиран от #10
09:56 22.10.2026
4 Идеи батко Зеленски
09:57 22.10.2026
5 Буздуган
09:59 22.10.2026
6 Сирийски неврохирург с голем скалпел
10:00 22.10.2026
7 няма страшно бай Шмерц
Сами си оправяйте проблемите !
10:01 22.10.2026
8 Зв.Лалов
10:03 22.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Германия
До коментар #3 от "ХалаПенйо":Абсолютно е прав/ Мерц/ на времето додоха 2 000 000 така наречените , Руски Немци ,който получиха всичко...немска пенсия въпреки, че никога не бяха работили в Германия. и много други. За това моля ви ...не пишете глупости.
10:10 22.10.2026
11 Иван
Не само от Германия, но и от България !
Коментиран от #15, #17
10:10 22.10.2026
12 Гориил
10:13 22.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Руското влияние върху германското общест
10:25 22.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ццц
10:38 22.10.2026
20 Като няма
10:46 22.10.2026
21 ИМАМ шМЕРЦ
10:48 22.10.2026