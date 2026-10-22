Украйна е загубила дронове за над 1 млн. долара след ограниченията на Starshield, пише NYT

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са загубили десетки дронове на стойност най-малко 1 милион долара след въвеждането на ограничения върху работата на Starshield - военната система за сателитна комуникация на Starlink. Това съобщава The New York Times, предава News.bg.

Заради прекъсванията на връзката и значителните загуби на военна техника украинското командване е било принудено да преустанови почти всички операции в продължение на три дни.

Първите съобщения за проблеми със сателитната комуникационна система се появиха на 14 октомври. Украински представители изразиха опасения, че решението за ограничаване на достъпа до тези комуникации може да е било взето от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп. Според тях подобен ход би могъл да представлява мярка за наказване на Киев заради ударите по руски петролни рафинерии.

В сряда The Wall Street Journal съобщи, че решението за ограничаване на скоростта на военната версия на Starlink, използвана от ВСУ, е било взето от Илон Мъск.

По-рано списание The Atlantic отбеляза, че прекъсванията в работата на Starshield са направили украинските военни уязвими.

В петък Тръмп отрече да е участвал по какъвто и да е начин в ограничаването на достъпа на украинските въоръжени сили до сателитната комуникационна мрежа.