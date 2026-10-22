Украйна е загубила дронове за над 1 млн. долара след ограниченията на Starshield, пише NYT

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са загубили десетки дронове на стойност най-малко 1 милион долара след въвеждането на ограничения върху работата на Starshield - военната система за сателитна комуникация на Starlink. Това съобщава The New York Times, предава News.bg.
Заради прекъсванията на връзката и значителните загуби на военна техника украинското командване е било принудено да преустанови почти всички операции в продължение на три дни.
Първите съобщения за проблеми със сателитната комуникационна система се появиха на 14 октомври. Украински представители изразиха опасения, че решението за ограничаване на достъпа до тези комуникации може да е било взето от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп. Според тях подобен ход би могъл да представлява мярка за наказване на Киев заради ударите по руски петролни рафинерии.
В сряда The Wall Street Journal съобщи, че решението за ограничаване на скоростта на военната версия на Starlink, използвана от ВСУ, е било взето от Илон Мъск.
По-рано списание The Atlantic отбеляза, че прекъсванията в работата на Starshield са направили украинските военни уязвими.
В петък Тръмп отрече да е участвал по какъвто и да е начин в ограничаването на достъпа на украинските въоръжени сили до сателитната комуникационна мрежа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Режима ще задейства план Б
11:01 22.10.2026
2 Миризлив руски палячо-крепостен
Коментиран от #4, #11, #15, #24
11:04 22.10.2026
3 Хахахаха😂😂😂😂
11:05 22.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Драги ми Смехурко
11:16 22.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Розовия
И убитите момчета и те са наши. Всичко друго ни е от запад.
11:19 22.10.2026
9 Те държавата
11:19 22.10.2026
10 Черния Кос
Крайно време е да вкарат и Тръмп в "оня списък" с враговете на Украйна, редом и с доста българи вътре!
11:19 22.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Народът на Бг
Благодарим на Трамп и на Илон Мъск за това,
че Изключват Starlink за Укрия!
11:23 22.10.2026
13 Дякон Унуфрий Араллампиев
11:25 22.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Кажете го на клоуна
11:34 22.10.2026
18 Абе,
11:51 22.10.2026
19 Само питам
11:52 22.10.2026
20 Майор Мишев
Коментиран от #22
12:14 22.10.2026
21 Тая загуба
12:21 22.10.2026
22 неудобно е някак си
До коментар #20 от "Майор Мишев":противоречи на разказа( по европски-наратива)
12:22 22.10.2026
23 Случаен
12:24 22.10.2026
24 Само дето
До коментар #2 от "Миризлив руски палячо-крепостен":Тия НЕ ги разпрая Путин ами ни ги разправят евроатлантиците. Може да ми напишеш аргументи срещу отговора ми ако греша.
12:26 22.10.2026