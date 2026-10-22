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Украйна е загубила дронове за над 1 млн. долара след ограниченията на Starshield, пише NYT
  Тема: Украйна

Украйна е загубила дронове за над 1 млн. долара след ограниченията на Starshield, пише NYT

22 Октомври, 2026 10:55, обновена 22 Октомври, 2026 10:59 1 056 24

  • украйна-
  • дронове-
  • ограничения

Прекъсванията на сателитната комуникация са принудили украинското командване да спре почти всички операции за три дни, а Киев подозира възможна намеса на администрацията на Доналд Тръмп

Украйна е загубила дронове за над 1 млн. долара след ограниченията на Starshield, пише NYT - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са загубили десетки дронове на стойност най-малко 1 милион долара след въвеждането на ограничения върху работата на Starshield - военната система за сателитна комуникация на Starlink. Това съобщава The New York Times, предава News.bg.

Заради прекъсванията на връзката и значителните загуби на военна техника украинското командване е било принудено да преустанови почти всички операции в продължение на три дни.

Първите съобщения за проблеми със сателитната комуникационна система се появиха на 14 октомври. Украински представители изразиха опасения, че решението за ограничаване на достъпа до тези комуникации може да е било взето от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп. Според тях подобен ход би могъл да представлява мярка за наказване на Киев заради ударите по руски петролни рафинерии.

В сряда The Wall Street Journal съобщи, че решението за ограничаване на скоростта на военната версия на Starlink, използвана от ВСУ, е било взето от Илон Мъск.

По-рано списание The Atlantic отбеляза, че прекъсванията в работата на Starshield са направили украинските военни уязвими.

В петък Тръмп отрече да е участвал по какъвто и да е начин в ограничаването на достъпа на украинските въоръжени сили до сателитната комуникационна мрежа.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Режима ще задейства план Б

    1 27 Отговор
    Авария в Запорожец и целацевропа да евакуира като не иска да плаща пари за войната с агресора

    11:01 22.10.2026

  • 2 Миризлив руски палячо-крепостен

    4 25 Отговор
    На нас Путин ни каза, че като победим, живота ни ще стане прекрасен, и ще станем много богати!

    Коментиран от #4, #11, #15, #24

    11:04 22.10.2026

  • 3 Хахахаха😂😂😂😂

    20 2 Отговор
    Голям праз!😂😂😂

    11:05 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Драги ми Смехурко

    21 1 Отговор
    Нищо,урсулците ще вземат от нас,и ще им дадат трижди повече евро за да си купят нови.

    11:16 22.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Розовия

    21 1 Отговор
    Дроновете ни са западни, насочването западно, само хвалбите ни са наши си, украински.
    И убитите момчета и те са наши. Всичко друго ни е от запад.

    11:19 22.10.2026

  • 9 Те държавата

    22 1 Отговор
    Си загубиха а за едни дронове ревът

    11:19 22.10.2026

  • 10 Черния Кос

    13 2 Отговор
    "а Киев подозира възможна намеса на администрацията на Доналд Тръмп."
    Крайно време е да вкарат и Тръмп в "оня списък" с враговете на Украйна, редом и с доста българи вътре!

    11:19 22.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Народът на Бг

    16 1 Отговор
    Прекрасна новина!
    Благодарим на Трамп и на Илон Мъск за това,
    че Изключват Starlink за Укрия!

    11:23 22.10.2026

  • 13 Дякон Унуфрий Араллампиев

    16 0 Отговор
    Корабът потъна ние знамето търсим Направете си ракети изстреляйте си спътници и тогава правете перемога На чужда софра сметка ще правим

    11:25 22.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Кажете го на клоуна

    14 0 Отговор
    Войната я поддържат Америка и големите от ЕС защото печелят от нея. Клоуна и цирка който управлява крадат и забогатяват, а украинците умират, но зелената дрогирана маймуна само се перчи колко дронове и ракети е изпратил към Москва. Ясно стана, че други му казват и показват къде да ги изстреля. Е като не слуша какво да прави и кога да спре скоро ще почне да реве по силно, но и Урсула няма да може да му помогне. А най вероятно и тя ще почне да реве, но за себе си.

    11:34 22.10.2026

  • 18 Абе,

    11 0 Отговор
    Бълха ги е ухапала... Зеленият шмъркач лапна 90 милиарда от ЕС, 70 от НАТО и вие за още 70 , един милион са му джобните...

    11:51 22.10.2026

  • 19 Само питам

    10 0 Отговор
    При средна цена около 5000 евро за дрон говориме за около 200 дрона.Голяма загуба ,голямо нещо.Урсула да им прати 5 млрд.от нашите пари,че нямат ѝ вода за златните тоалетни.

    11:52 22.10.2026

  • 20 Майор Мишев

    5 0 Отговор
    Ами признайте си ,че Колективния Запад води чрез Украйна прокси война срещу Русия .

    Коментиран от #22

    12:14 22.10.2026

  • 21 Тая загуба

    1 0 Отговор
    На "Украински"дронове показва съвсем ясно кой воюва с Русия на територията на Украйна. Който разбрал , разбрал.

    12:21 22.10.2026

  • 22 неудобно е някак си

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Майор Мишев":

    противоречи на разказа( по европски-наратива)

    12:22 22.10.2026

  • 23 Случаен

    1 0 Отговор
    Като вдигнат цената на услугата starsheld и тя бъде платена , дроновете отново ще станат използваеми. По интересното е дали нашите Ф16 не са на дереджето на украинските дронове.

    12:24 22.10.2026

  • 24 Само дето

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Миризлив руски палячо-крепостен":

    Тия НЕ ги разпрая Путин ами ни ги разправят евроатлантиците. Може да ми напишеш аргументи срещу отговора ми ако греша.

    12:26 22.10.2026

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